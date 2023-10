[インフォス]

全身タペストリー全8種の事前受注も開始!



11月12日(日)に開催される大人気女性声優が魔女衣装で集結するイベント『『声優グランプリpresents Trick or Treat!~ハロウィーンパーティー2023~』。イベントが待ち遠しい皆様のために、ゲストの方々の公式インタビューをお届けいたします。





<質問内容>

1.今回の魔女の衣装を選んだ理由について教えてください。

2.ハロウィーンの理想の楽しみ方は?

3.一番好きなお菓子と、そのお菓子が好きな理由を教えてください。

4.魔女に変身できたら使いたい魔法はありますか?

5.イベントに遊びに来てくれる方に向けたメッセージをお願いします!



上田瞳



1.他の出演者の方がどんな衣装を選ばられるかは分からなかったのですが、かわらしい印象の方が多い気がしたので、綺麗めなものにすればもしかしたらバランスがいいのかもなーとふんわり思ってこの衣装にしました!

2.秋の味覚スウィーツをたくさん食べたいです!(笑) 私がまだ小学生くらいだったら、オバケの仮装をして「Trick or Treat」と言いながら近所を徘徊したかったですね!(笑)

3.牛乳寒天が好きです!(笑) なんかあっさりしているけど充実感、満腹感があって! あと商品名は言いませんが、最後までチョコたっぷりだからあのお菓子も好きです!

4.ほうきに乗って空を飛びたいですね! 遮蔽物のないところを真っ直ぐ飛ぶってめちゃくちゃ気持ち良さそうですし!

5.仕事をするようになってからのハロウィーンといえば、「いつもお世話になっている現場のある日だし、お菓子買っていくか…!」だけになりがちだったのですが、今年は出演者の方や足を運んでくださる皆さんと楽しく過ごせると思うとなんだかソワソワ、ワクワクします!(笑) 楽しい一日にしましょう! いやなるはずですね! よろしくお願いします!!



前田玲奈



1.ベタな魔女いいなと思いながら、どんな魔女でもOKとのことでしたので少し捻って、「戦場では氷の魔女と呼ばれる女性軍人」をイメージしました。

2.仕事でハロウィーンするのがいちばん理想ですね! 外は混むので絶対にい嫌だな~ディズニーだとうれしいけど。部屋でホラーゲームとかも楽しそう!

3.Glicoのパピコ。分けてもらえるし、分けてあげられるから。

4.かわいい声になる呪文を自分の声帯にかけたい!

5.私たちの本気魔女コスプレが見られるのはここだけ!!(多分) 脳に焼き付けてください! 素敵なお写真もたくさん撮っていただけたのでグッズもぜひぜひゲットしてください~! 楽しいハロウィーンにしましょうね♪



幸村恵理



1.魔女と言えば……ですぐ頭に浮かんだのが、『おジャ魔女どれみ』でした。かわいい女の子って感じの魔女。私はあんまり似合わないかもしれないけど……意外性を求めてこの衣装にしました……!

2.お友達のお家にお菓子を持っていって、パーティーをすることでしょうか? 小学生の時に一度だけしたことがあって、一日ゲームをしたり、ケーキを食べたり。すごく楽しかったので、大人になって自由に楽しめるようになった今、仲のいい子たちとやってみたいです。

3.ポテトチップスの堅揚げポテト!!! 塩味を食べます。理由・あまり甘いものを好んで食べないのと、硬さが好みです。

4.必殺技をぶちかましたいです。それか浮遊魔法ですかね。ずっと空を飛んでみたいという夢があるので!!

5.皆さんとの初めてのハロウィーンイベント!!! どんなイベントになるのか……今からドキドキです!! ウィッチえりちが幸せな魔法をかけますので、一緒に楽しみましょう~♪



西尾夕香



1.もともとハロウィーンモチーフのアイテムが好きで、一目惚れして買ったものの着ないまま2~3年クローゼットで眠っていたものです!(笑) 着る機会に恵まれずだったので、日の目を浴びることとなりとてもうれしいです! 靴はこの衣装にぴったりなものを購入しました!

2.家を買って外から家の中・全部屋までハロウィーン仕様にして友達といつも通り遊ぶ。もしくは海外のハロウィーンを感じてみたいです!

3.柿の種→塩分が好きです。

4.一生魔女でいられる魔法……はさておき、人々が今何を思っているかがわかる魔法。

5.11月でもハロウィーンは終わってない!!!! むしろこの日が本番!! くらいの気持ちなのでみんなでハロウィーン楽しみましょうー。



天野聡美



1.魔女といえば私の中で某知育菓子のCM! そこから着想を得て、今回「実験」をテーマにこの様な衣装になりました! 最初は実験に失敗した感じを出したくてアフロの被り物もしようと思ったのですが、そこは留まりました……(笑)。マントについている試験管は、絵の具とキラキラの粉を混ぜて手作りしました!

2.子供の頃は仮装しながらカボチャの飾ってある家を回って、「Trick or Treat」と伝えてお菓子をいただいてました。またやりたい! いっぱいもらえてしばらくウキウキで過ごせるんです! 渡す側もいいな~。

3.一つには絞れないのですが……駄菓子が好きで、家でもちょびちょび食べてます! あとはライブ前に大量に買い込んで楽屋に持ちこんでます! 駄菓子はふとした時食べられるサイズなのと、種類がいっぱいで買う時も楽しいところが好きです! あとは、大人買いすると自分の成長を感じられるところ!!!

4.透明人間になって、自分の出演するイベント前後の客席に行ってみんなの会話聞いてみたい……!! 皆さん、当日背後にはお気をつけください!(笑)

5.夜の部は皆さん初めましての出演者さんなので、どんなお話ができるかワクワクしてます! ハロウィーンイベント初! 仮装でのリアルイベント初! ですので、皆さんと一緒に楽しめたらうれしいです!



田中ちえ美



1.デザインがすごくかわいかったからです! (笑) こういう機会じゃないとなかなか着られない衣装なので、真剣に選びました。少しゴシックな魔女をイメージしたかったので、イメージ通りの衣装が見つかって良かったです。

2.今までハロウィーンに特別なことをしたことがないのですが……やはり無難に仮装はしたいなと思っています。大好きなテーマパークに行ってたくさん写真を撮りたいです。

3.いちばん好きなのはチョコレート! なかでもトリュフが好きです!! 中がトロッとしてるあの口溶け感が大好きです。

4.いちばん欲しいなと思うのは時間操れる魔法があったらなーって思います。よくあの時ああしてれば、と思うことがあるのでやり直したいです (笑) 。あとは透明人間になる力もあったら面白そうですよね!

5.どんなイベントになるのか私も今から楽しみです! きっとハロウィーンらしいことたくさんできるんだろうな~♪ お菓子いっぱい食べたいな~(笑)。今までハロウィーンらしいことを特に出来ていなかったので、この日皆さんと一緒に過ごせるのがとてもうれしいです! 思いっきりはしゃいで楽しんじゃいましょう~!!



西本りみ



1.赤が好きなので、赤の魔女を探しました。

2.騒がしいのと人混みが苦手なので、家でこっそりひっそり、秋のお菓子でも買って一人でのんびり過ごしたいです。

3.チョコとグミです。チョコはデザート要因、グミは主食です。理由はなんだろう……。好きだから(笑)。あ、チョコは母も祖母も好きなので、血は争えないといった感じでしょうか。

4.舞台で周りの士気を上げ、指揮をとり、俯瞰視野を持つことで成功率を抜群に上げるという魔力を持つ役をやっているので、それが欲しいですね。人の役に立ちたいです。

5.遊びに来てくださりありがとうございます! ハロウィーンのイベントって初めてな気がします! なので、皆様の前で魔女の格好でお会いするのも、舞台以外では初めてだと思います。一緒に楽しい時間を過ごしましょうね。



林鼓子





1.魔女といえば、黒いお衣装のイメージがあるので、その色を頭に入れながら選びました! 幼少の頃『シュガシュガルーン』だったり『黒魔女さんが通る!!︎』が大好きで、いわゆるゴスロリ風の格好をした"魔女っ子"に憧れがあったので、今回は黒レースの甘めのお洋服を選びました! 靴下のコウモリもポイントです。

2.お家でパーティーですかね! みんなで仮装して、持ち寄ったお菓子食べて、わいわいと過ごしたいです!

3.ポテトチップスが好きです! もともとジャガイモが好きで。普段はあまり食べないので、特別感があって好きです! 洋菓子ですと、カヌレが好きです! あのもっちりとした生地とカリカリの外側、甘い洋酒の香り……そしてなんといっても小さくてかわいくて、しかしお値段はあまりかわいくなくて!(笑) なんとも贅沢な気分になります!

4.やはり魔女といえば空飛ぶほうきじゃないでしょうか! ほうきを使って、空を飛んでみたいです!

5.子供の頃、大好きなプリンセスとお揃いのお気に入りのドレスを着て、母に手を引かれながら、ハロウィーンパーティーに参加したことを思い出しました。甘いお菓子と、色とりどりの衣装に身を包んだ人たち、笑い声……素敵な光景でした! 皆さんとまた、新しいハロウィーンの思い出を作ることができたらうれしいです! 一緒に楽しいハロウィーンを過ごしましょうね♪





イベントのチケットは好評発売中!

チケットのご購入はこちらから: https://w.pia.jp/t/seigura-trickortreat/



グッズラインナップ





イベントグッズも大公開! 非常にレアな姿の彼女らからのトリート(おもてなし)をぜひ手に入れてください。



● ブラインド缶バッジ(全16種)

550円(税込)/1個





●ブロマイドセット(全8種)

各種700円(税込)



アクリルキーホルダー(全8種)

各種1,300円(税込)



●フォトパンフレット(A4サイズ、51ページ)

3,500円(税込)



●魔女様のプルオーバーパーカー(受注限定)

6,600円(税込)



※事後受注期間:2023年11月12日(日)12:00~2023年11月19日(日)23時59分

※オンラインショップ「インフォスクエア」限定商品となります。イベント会場で販売する予定はございません



※Daylight Party、Twilight Partyの商品は昼の部、夜の部どちらでも求めいただけます

【会場物販実施時間】

※イベント会場でのグッズ販売の時間は後日お知らせいたします



全キャスト全身タペストリー販売決定!





さらに、本日10月18日(水)18時より、キャスト全8名の縦長全身タペストリーの事前受注販売が開始! 魔女の仮装をした彼女たちの、非常にレアな姿のビッグなタペストリーとなっています。確実に手に入れたい方はこの機会をお見逃しなく。

※事前受注販売は個数制限はございません。

※事後通販も予定しておりますが、数に限りがございます。あらかじめご了承ください。



●全身タペストリー(8種)

各種10,000円(税込)



★タペストリーのご注文はこちらから:https://st-infos.shop-pro.jp/?mode=grp&gid=2908852

※事前受注期間:2023年10月18日(水)~2023年11月1日(日)23時59分

※事後受注期間:2023年11月12日(日)12:00~2023年11月19日(日)23時59分

※オンラインショップ「インフォスクエア」限定商品となります。イベント会場で販売する予定はございません



会場限定サイン入り缶バッジが当たるキャンペーン

イベント会場物販限定で、キャスト8名×2点ずつ合計16点のサイン入り缶バッジが当たる!

※ご購入いただいた商品にサインが入っている形となります。

※Daylight Party・Twilight Partyの缶バッジにそれぞれのキャストサインが入る形となります。

※各部にサイン入りバッジ8個の用意がございます。

※昼の部物販中にサイン入り缶バッジが全数出なかった場合、夜の部物販に繰り越されます。

※物販のご参加には、昼・夜各部に対応したチケットのご提示が必要となります。

開催情報







■『声優グランプリpresents Trick or Treat!~ハロウィーンパーティー2023~』イベント情報

<イントロダクション>

新米魔女が集まる「パーティー」が開催! 戦場の魔女、科学者の魔女、蜘蛛が大好きな魔女など、世界の様々な場所から様々な魔女が集まることになった。お菓子と笑顔であふれたDaylight Party(昼の部)、そして月の明かりに照らされたTwilight Party(夜の部)。魔女たちによる楽しいおしゃべりはもちろんのこと、ハロウィーンにちなんださまざまな遊びに挑戦するバラエティーパート、魔女によるお見送り会など、楽しい要素が盛りだくさん! 少し遅めのハロウィーンを、かわいい魔女たちと過ごすのはいかが?

【日程】2023年11月12日(日)

【会場】七生公会堂(〒191-0032 東京都日野市三沢3丁目50-1)

【座席】全席指定 ※チケット申し込み枚数:2枚まで/部

【公演時間】

<昼の部>開場:12時00分/開演:13時00分/終演:14時30分(予定)

<夜の部>開場:16時00分/開演:17時00分/終演:18時30分(予定)

【キャスト】

Daylight Party(昼の部) - 上田瞳/西尾夕香/前田玲奈/幸村恵理

Twilight Party(夜の部) - 天野聡美/田中ちえ美/西本りみ/林鼓子

■チケット情報

イベントチケットは現在チケットぴあにて販売中。チケットには全て「特別ブロマイド4枚」「イベントロゴステッカー」「複製サイン入りスペシャルフォトB2ポスター」が付属します。

<特典>

・特別ブロマイド4枚



・イベントロゴステッカー



・複製サイン入りスペシャルフォトB2ポスター



※ブロマイドおよびポスターの絵柄は昼の部と夜の部で異なります

※特典はイベント当日に会場の受付でお渡しいたします



■チケット販売期間

受付期間:2023年9月2日(土)10時~11月12日(日)12時30分(※昼の部のみ)、16時30分(※夜の部のみ)

価格:8,800円(税込)

チケットのご購入はこちらから: https://w.pia.jp/t/seigura-trickortreat/



