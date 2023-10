[バンダイナムコアミューズメント]



株式会社バンダイナムコアミューズメントは、全国に展開するカプセルトイ専門店『ガシャポンのデパート』を書店内に開設し、2023年10月13日(金)、「TSUTAYA金沢店」(石川県金沢市)内に『本屋さんのガシャポンのデパート』としてオープンします。





『本屋さんのガシャポンのデパート』は、書店内に出店するカプセルトイ専門店です。このたびオープンする『本屋さんのガシャポンのデパート』TSUTAYA金沢店は、カプセルトイ自販機の設置数を630面展開。書籍同様、たくさんの品ぞろえの中から気になる商品を見つける体験を楽しめます。また、『本屋さんのガシャポンのデパート』限定のブックカバーやしおり、ステッカーなどをプレゼントするキャンペーン開催も予定しています。



今後も『本屋さんのガシャポンのデパート』は、全国各地の大型書店との協業により、オリジナル商品やサービス開発、IP連動など、バンダイナムコグループの強みを生かした取り組みを進めていく予定です。



▼ガシャポンのデパートとは

バンダイナムコアミューズメントが企画・運営・プロデュースするカプセルトイ専門店で、日頃から新しい商品を探しているカプセルトイファンの“ガシャポン活動(ガシャ活)を豊かにする”をコンセプトに、デパートと呼ぶにふさわしい設置面数と商品構成、店舗スタッフを通じてカプセルトイの最新情報を発信し、話題の商品を提案します。

【本屋さんのガシャポンのデパートの特徴】

「探す・出会う・選ぶ。」それは、一冊の本との思いがけない出会いを提供する書店とカプセルトイ専門店の意外な共通点

数々の種類の本から自分のお気に入りの一冊にたどり着くように、お気に入りのカプセルトイに出会える充実のラインアップ!

1:キャラクターから雑貨まで圧倒的な品ぞろえはもはや“デパート”!

2:カプセルトイ市場シェアナンバーワンのバンダイ「バンダイガシャポンコーナー」が登場!

3:ポイントがたまる!使える!情報が届く!スマホの「ナムコポイントアプリ」で“ガシャ活”が楽しくなる!

※一部店舗対象外の場合もございます。あらかじめご了承ください。



施設概要

[施設名称] 本屋さんのガシャポンのデパートTSUTAYA金沢店

[所在地] 石川県金沢市西念4-25-8

[営業時間] 8:00~22:00

[施設面積] 105.8平方メートル (約32.0坪)

[設置面数] 630面

[公式サイト]https://bandainamco-am.co.jp/others/capsule-toy-store/store/t_kanazawa/





1:キャラクターから雑貨まで圧倒的な品ぞろえはもはや“デパート”!

バンダイの商品はもちろんさまざまなブランドカプセルトイ商品が購入できます。

また『ガシャどこ?PLUS』公式WEBサイトから商品の販売状況をリアルタイムで検索することができます。





初音ミクあそーと ~マジカルミライ2023~

ビッグサイズフィギュア/ラバーマスコット/缶バッジとさまざまな商品がコレクションできる人気シリーズ商品初音ミクあそーとにマジカルミライ2023版が登場!今年はマジカルミライ2023のミクに加えて、マジカルミライ 2013ver.も混載したスペシャルなラインアップでお届けします!

『一般発売:9月上旬~順次』

価格:400円/1回(全15種)

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net





ゴジラ ポスターアクリルスタンド

ゴジラ映画ポスターのアクリルスタンド。1984年の『ゴジラ』含む人気の7作品をラインアップ!

価格:300円/1回(全7種)

TM & (C) TOHO CO., LTD.





BLEACH 千年血戦篇

カプセルラバーマスコット2

BLEACH 千年血戦篇のカプセルラバーマスコット第2弾!人気キャラクターをラインアップ!

価格:300円/1回(全10種)

(C)久保帯人/集英社・テレビ東京・dentsu・ぴえろ





機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 25

MOBILE SUIT ENSEMBLE(モビルスーツアンサンブル)25弾です。機動戦士ガンダム 水星の魔女より「ガンダム・エアリアル(改修型)」を中心に「シャイニングガンダム」「ウィンダム」といったラインアップでお届けします。

価格:500円/1回(全5種)

(C)創通・サンライズ (C)創通・サンライズ・MBS





郷土みやげ まちぼうけ2

大好評「まちぼうけ」シリーズ!「郷土みやげ まちぼうけ」の第2弾が登場!哀愁漂うお土産たちを集めよう!

価格:300円/1回(全5種)

(C)BANDAI





らんま1/2

あつめてロゴフィギュアコレクション

『らんま1/2』に登場するキャラクタ―とロゴがセットになったかわいいフィギュアシリーズです。集めるとタイトルのロゴが完成!

価格:500円/1回(全4種)

(C)高橋留美子/小学館





サメにゃん はさむんです。

大人気mofusand(モフサンド)サメにゃんの、挟んで並べて飾れる、かわいいクリップが登場!

価格:300円/1回(全5種)

(C)mofusand





ENHYPEN カプセルラバーマスコット

BE:LIFT LAB所属アーティスト『ENHYPEN(エンハイフン)』のカプセルラバーマスコットが新登場!

デビュー曲Given-Takenの衣装をまとったガシャポン(R)オリジナルデフォルメイラスト!

各メンバーをイメージしたハートポーズがポイントです!

価格:300円/1回(全7種)

(C) BELIFT LAB & HYBE. All Rights Reserved.





アマノフーズ フリーズドライおみそ汁

ダブルスイングマスコット

お湯を注いで10秒で出来上がり!簡単便利、しかもおいしい!アマノフーズのフリーズドライお味噌汁をミニチュアで再現!

価格:300円/1回(全8種)

(C)Asahi Group Foods,Ltd.



2:カプセルトイ市場シェアナンバーワンのバンダイ「バンダイガシャポンコーナー」が登場!



カプセルトイ市場シェアナンバーワンのバンダイの商品を集めた「バンダイガシャポンコーナー」が『本屋さんのガシャポンのデパート』内に登場します。バンダイの最新の人気商品をいち早く入荷し、充実した商品ラインアップを提供します。バンダイガシャポンコーナー内のすべての商品はWEBページから在庫の検索ができるので、お店を訪れる前に欲しい商品の販売状況を確認することができます。オフィシャルショップならではの商品展開や、ディスプレイ、イベントなどの情報発信を行っていきます。



■商品の販売状況はこちらからご確認ください

→ガシャどこ?PLUS https://gashapon.jp/shop/gplus_list.php

※「バンダイガシャポンコーナー」の販売状況は店舗オープン以降に確認できます。



3:ポイントがたまる!使える!情報が届く!スマホの「ナムコポイントアプリ」で“ガシャ活”が楽しくなる!

ナムコアプリから来店時のチェックインや、空カプセル回収の協力で、ポイントやスタンプをためて、プレゼント抽選の応募やクーポン券に使用することができます。アプリでは商品の入荷状況や、在庫状況も確認できます。

→ナムコポイントアプリダウンロードURL:https://bandainamco-am.co.jp/app_dl/

※カプセル回収でたまるスタンプは、一日の上限があります。

※一部店舗対象外の場合もあります。あらかじめご了承ください。







店頭にてX(旧ツイッター)アカウント「本屋さんのガシャポンのデパートTSUTAYA金沢店」( @gasha_t_kana )をフォローした画面をスタッフへ提示すると「オリジナルクリアファイル」をプレゼント!







【全国展開中の『ガシャポンのデパート』・『本屋さんのガシャポンのデパート※』:計97店舗】









※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。 ※表示価格は税込みです。 ※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

※「ガシャポン(R)」は株式会社バンダイの登録商標です。

(C)Bandai Namco Amusement Inc.



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/05-16:46)