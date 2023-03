[株式会社TBSテレビ]

株式会社TBSテレビ(本社:東京都港区、代表取締役社長:佐々木卓、以下TBS)が運営するCS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」では、BTS話題のリアルバラエティー番組『IN THE SOOP BTS ver. シーズン2』をテレビ初独占放送する。







『IN THE SOOP BTS ver.』は「日常と休息の間」というコンセプトで、BTSのメンバーが森の中で楽しむヒーリングストーリーをテーマにしたリアリティー番組である。2021年に制作されたシーズン2では、韓国・平昌の緑豊かな田園地帯で自然とのつながりを全身で感じながら、各々が気の向くままに好きな事をして過ごす姿が描かれる。今回メンバーが宿泊する大邸宅はこの番組のために約1年かけて準備されたもので、「BTSの城」「他の人には知られたくない秘密の場所」「BTSだけの癒やしの場所」というフレーズと共に注目を集めた。



景色が一望できる書斎での読書や、本格的な設備を整えたジムでのトレーニング、プールでユニコーンの浮き輪に乗りリラックスするなど、メンバーたちのウィッシュリストが反映されたプライベートな空間で、それぞれが思う存分休息を満喫する。7人全員では足球(韓国でポピュラーな球技)を楽しみ抜群のチームワークを見せる中、思わぬハプニングに苦笑いする一場面も…。



特別ゲストも登場する。JUNG KOOKの愛犬バムが日本のテレビ放送で初めてお披露目される。早起きしての餌あげや、散歩のほか、寝床のゲージに入る躾けもしたりと、愛情溢れるJUNG KOOKの微笑ましい素顔も垣間見ることができる。



『IN THE SOOP』には欠かせない料理もグレードアップしている。貝焼き、海鮮カルグクス(麺料理)、韓牛焼き、ゆで豚肉など多彩なメニューに挑み、その腕前を披露する。さらに今回は手作りのスイーツも初公開される。韓国では夏の定番とも言えるスイカ花菜(ファチェ:韓国風フルーツポンチ)やクロッフル(クロワッサンとワッフルを掛け合わせたデザート)も食卓に並べられる。果たして、そのお味は…?



人生で最も美しい瞬間を共に過ごしながら、かけがえのない思い出を積み重ねてゆく『IN THE SOOP BTS ver. シーズン2』。BTSと100時間の自由時間を共にする“癒やしの旅”を、ぜひ、お楽しみに!



■放送概要

『IN THE SOOP BTS ver. シーズン2』(全4話)



〈放送チャンネル〉CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」



〈放送日時〉

2023年3月25日(土)午後7:00~午後11:00 全4話一挙放送【テレビ初独占放送】

https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/item/v3041/



■視聴者プレゼントキャンペーンのお知らせ

『IN THE SOOP BTS ver. シーズン2』のテレビ初独占放送を記念し、BTS公式グッズを抽選で100名様にプレゼントする。

応募詳細は、3月13日(月)HPで発表。

https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/



●CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」とは

TBSの人気番組が満載!ドラマ「逃げ恥」「恋つづ」「ぎぼむす」「DCU」「渡る世間は鬼ばかり」「水戸黄門」、AKB48グループ&乃木坂46オリジナルバラエティ、音楽ライブ、新作アニメ、プロ野球、映画、演劇&舞台、話題の韓ドラ&K-POPなど“見たい番組が必ずある”総合エンタメチャンネル!

スカパー!(CS296)、スカパー!プレミアムサービス(Ch616)、J:COMほか全国のCATV、ひかりTV、auひかり テレビサービスなどでご覧頂けます。



