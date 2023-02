[CTW株式会社]

ドリームチームをサポートして、キャラクターたちを勝利へ導こう!



CTW株式会社は、ゲームサービスG123にてHTML5ゲーム『弱虫ペダル ドリームレース』を発表いたします。本作は現在TVアニメ5期放送中の大人気スポーツ作品「弱虫ペダル」を題材としており、本日から全世界で事前登録を開始しました。





■夢の舞台で、誰よりも速くゴールラインを超えろ!





『弱虫ペダル ドリームレース』は、あなたの考えた理想のチームを結成してドリームレースに挑む、ロードレースゲームです。

「小野田坂道(CV:山下大輝)」や「今泉俊輔(CV:鳥海浩輔)」などの総北高校のキャラクターはもちろん、「真波山岳(CV:代永翼)」が所属する箱根学園やその他ライバル校も登場するため、好きなチームを作り上げることが可能です。

日々のトレーニングやバイクのカスタマイズなど、あなたのサポートでキャラクターたちが勝利へ走り抜ける姿を一緒に見届けましょう。



■事前登録キャンペーン応募方法

事前登録は、以下の方法で参加を受け付けています。

1.公式Twitterのフォローで登録:https://twitter.com/yowapeda_DR

2.公式LINEの友達追加で登録:https://lin.ee/hm5a16n

3.ゲーム公式ページにて登録:https://s.g123.jp/xknjy194



■事前登録キャンペーン報酬





事前登録件数に応じて、サービス開始時に豪華アイテムを全員に配布いたします。10万件達成で、小野田坂道が手に入る「小野田坂道の入部届」をプレゼント!皆様の事前登録をお待ちしております。



・3万件達成

ダイヤ20、コイン5万



・5万件達成

ダイヤ50、コイン15万、クライマーの心得(小)3、オールラウンダーの心得(小)3、スプリンターの心得(小)3



・10万件達成

ダイヤ100、コイン30万、小野田坂道の入部届、キャラコイン10





■キービジュアルを公開!

小野田坂道と真波山岳の明るい笑顔が特徴的なキービジュアルを公開します。本イラストは、ゲームオリジナルの書き下ろしとなります。





■キャンペーン開催!





ゲームの事前登録開始を記念して、「弱ペダDR」公式Twitter内にてフォロー&RTキャンペーンを開催します。参加者の中から抽選で、小野田坂道役の山下大輝さん、真波山岳役の代永翼さんのサイン色紙やAmazonギフト券1万円分が当たります。



<キャンペーン情報>

*賞品

・山下大輝さんサイン色紙 1名様

・代永翼さんサイン色紙 1名様

・Amazonギフト券10,000円分 10名様



*開催期間

2月14日(火)13:00~2月28日(火)24:00



*参加方法

1.公式Twitterアカウントをフォロー

2.キャンペーンツイートをRT



*注意点

※Amazonギフト券の抽選結果はその場で届きます。

※サイン入り色紙の抽選結果はキャンペーン終了後に当選者にのみ通知します。

※キャンペーンツイートは期間中、毎日投稿されます。

※キャンペーンには毎日1度だけ参加が可能です。



■キャラクター紹介





・小野田坂道

CV:山下大輝

「追いつくんだ、みんなに!ボクは…そのためにここにいるんだ!」



総北高校自転車競技部に所属。アニメやマンガが大好きなオタク少年で、ママチャリに乗りながらアニメ「ラブ☆ヒメ」のテーマソングをよく口ずさむ。





・真波山岳

CV:代永翼

「オレ、すっげー坂が好き。キミは好き?」



箱根学園自転車競技部に所属。風を読み、翼が生えたように加速する登りが特徴のクライマー。普段は遅刻魔でマイペースな性格だが、レースでは圧送的な走りを見せる天才肌。





・御堂筋翔

CV:遊佐浩二

「勝利…勝利以外意味ないわ!」



京都伏見高校自転車競技部に所属。規格外の強さを持つ万能レーサー。絶対的なエースとして、チームを指揮している。勝利のみを追求し、勝つためなら時に手段も選ばない。



■ゲーム基本情報

ゲームタイトル:弱虫ペダル ドリームレース

ジャンル:ロードレースゲーム

価格:基本無料(ゲーム内アイテム課金制)



■弱虫ペダルとは?

週刊少年チャンピオン(秋田書店)で絶賛連載中、渡辺航による自転車ロードレースコミック「弱虫ペダル」。

マンガやアニメが好きな高校生・小野田坂道が、自転車競技部の仲間と出会い、ロードレースの世界で成長していく姿を描いた大人気作品の、TVアニメシリーズ”第5期”が、『弱虫ペダル LIMIT BREAK』として遂に始動!



公式サイト: https://yowapeda.com/



■G123(ジーイチニサン)とは?

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただけるゲームサービスです。

公式サイト:https://g123.jp/



■CTW株式会社について

ゲームプラットフォーム「G123(ジーイチニサン)」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。



社名 : CTW株式会社

所在地 : 〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 : 佐々木 龍一

設立 : 2013年8月

資本金 : 1億円

事業内容: プラットフォーム事業

URL : https://ctw.inc/



(C) 渡辺航(週刊少年チャンピオン)/弱虫ペダル05製作委員会

(C) CTW, INC. All rights reserved.



※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/14-15:16)