[DONUTS]

~初披露の新曲9曲を含むライブ映像は4月5日(水)までアーカイブ配信中~



株式会社DONUTS(本社:東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)がApp Store及びGoogle Playにて提供中のスマートフォン向けゲームアプリ「Tokyo 7th シスターズ THE SKY’S THE LIMIT」は、2023年3月4日(土)に新章「EPISODE 2053(エピソード ニーゼロゴーサン)」初の単独ライブ『Tokyo 7th シスターズ 2053 1st Live Startrail(スタートレイル)』を開催し、「EPISODE 2053」とサンリオキャラクターズとのコラボレーション企画などの最新情報を発表いたしました。



また、ライブ映像はライブ配信&動画アプリ「ミクチャ」にて4月5日(火)までアーカイブ配信を実施しており、現在ミクチャ( https://t7s-startrail.mixch.tv/ )及びローチケ( https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=341804 )にて視聴チケットを販売中です。











新章「EPISODE 2053」メンバーによる初の単独ライブを開催!今後の最新情報を発表!







「Tokyo 7th シスターズ」(略称:ナナシス)は、3月4日(土)に府中の森芸術劇場 どりーむホールにて、「EPISODE 2053」メンバーによる初の単独ライブ『Tokyo 7th シスターズ 2053 1st Live Startrail』を開催いたしました。



ライブ後には「EPISODE 2053」の今後の楽曲制作に関する最新情報や、新エピソード「Stella MiNE過去編」のリリース告知、サンリオキャラクターズとのコラボレーション情報などを初解禁いたしました。続報は「Tokyo 7th シスターズ」公式HPや公式Twitterでお知らせしてまいります。



特報1



『Tokyo 7th シスターズ 2053 1st Live Startrail』Blu-rayの発売決定!

特報2



2023.04 EPISODE 2053 「Stella MiNE過去編」 配信予定!

特報3



2023.05 EPISODE 2053「Tokyo 7th シスターズ × SANRIO CHARACTERS」コラボ決定!

特報4



2023 EPISODE 2053 2nd Album制作決定!!

特報5



2053 2nd Live 開催決定!!















新ユニット『RiPoP』も初出演した『Startrail』アーカイブ視聴チケット販売中!







今回のライブ『Startrail』は、2022年2月の新章「EPISODE 2053」始動以来初めて、天希かのん(星影アイ / 奈々星アイ 役)、天野聡美(月代ユウ 役)ら新章キャストのみで行われた単独ライブです。昨年11~12月に開催した 『Tokyo 7th シスターズ 6+7+8th Anniversary Live Along the way』に出演した『Stella MiNE(ステラマイン)』、『Asterline(アステルライン)』、『Roots.(ルーツ)』に加え、2023年2月に登場したばかりの新ユニット『RiPoP(リポップ)』が初ステージを披露。『恋渕カレン』を演じる七海こころと『一ノ瀬ミオリ』を演じる小茅(こがや)楓が、初出演ながら、ユニットが掲げるコンセプト「可愛くなければ意味がない」を表現したパフォーマンスを披露いたしました。



各ユニットの新曲9曲の初披露を含む全17曲を披露したライブ映像は、現在ライブ配信&動画アプリ「ミクチャ」にてアーカイブ配信を実施しております。視聴チケットはミクチャ及びローチケにて販売中です。



オンラインチケット販売ページURL





ミクチャ:https://t7s-startrail.mixch.tv/

ローチケ:https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=341804



アーカイブ配信期間





2023年3月6日(月) 18:00~2023年4月5日(水) 23:59

※アーカイブ配信期間が変更となりました





ライブ名を冠したEPISODE2053の初アルバム『Startrail』も発売中!







今回の『Tokyo 7th シスターズ 2053 1st Live Startrail』で披露した楽曲の一部は、2月14日(火)よりサブスクリプション配信及びダウンロード販売を開始したアルバム『Startrail』に収録されています。「EPISODE 2053」のアイドルたちの楽曲を、ライブと共に配信サービスでもお楽しみください。



・EPISODE 2053 1st Album 『Startrail』配信サービス一覧ページ



https://linkco.re/0P9nsq5R



・『Startrail』収録楽曲のYouTube視聴URL







EPISODE 2053『Startrail』SampleTrack Movie:https://youtu.be/1HlZo-q8RKM

Stella MiNE『Be Your Light』Music Video:https://youtu.be/qpBEVRxolZE

Stella MiNE『You & I =』Short ver.:https://youtu.be/fC-xtBeo5Vw

Asterline『Starlight☆Asterism!!!』Music Video:https://youtu.be/iEWbS259HI0

Asterline『Reach for the Meteor』Music Video:https://youtu.be/4l7wh5c6lfQ

Roots.『New Age』Music video:https://youtu.be/NaMudGAsELA

Roots.『WONDEЯ GIRL』Short ver.:https://youtu.be/uyBhhi2P1Ek

RiPoP『ゴチャメチャ×ワンダーランド』Music Video:https://youtu.be/jU8tOUm3FXI



今後も「Tokyo 7th シスターズ THE SKY’S THE LIMIT」は幅広い舞台で未来のアイドルたちの活躍をお届けしてまいります。ぜひナナシス公式SNSをフォローして最新情報をご確認ください。



■Twitter:「Tokyo 7th シスターズ」公式【ナナシス】( @t7s_staff )



https://twitter.com/t7s_staff

■YouTube:【Tokyo 7th シスターズ】ナナシス公式チャンネル



https://www.youtube.com/channel/UCz1sbEbWYHH0wZr2tHzD7Kg





ゲーム情報







タイトル :Tokyo 7th シスターズ (トーキョーセブンスシスターズ)

配信形式 :スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ

ジャンル :アイドル育成リズム&アドベンチャーゲーム

著作権表記:(C) 2014 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.

対応OS :iOS11.0以降 (一部機種を除く)/Android OS 4.4以降

ゲームURL:

iOS https://itunes.apple.com/jp/app/id763342319

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.donuts.t7s

(C) '23 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L638076





株式会社DONUTS 概要







・所在地 :東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

・代表者 :代表取締役 西村啓成

・設立 :2007年2月5日

・事業内容 :クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

・企業サイト:https://www.donuts.ne.jp/

・採用情報 :https://www.wantedly.com/companies/donuts2007/



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/06-17:16)