ディオールは、グランヴィルにあるクリスチャン・ディオール美術館にて、“CHRISTIAN DIOR, THE GENIUS OF A CREATOR”展を開催しています。この回顧展では、創設者 クリスチャン・ディオールの人生を彼の先見性が育まれた場所、グランヴィルの生家というプリズムから辿ります。それは、ムッシュ ディオールのスタイルとインスピレーションの原点である別荘、リュンブの家から始まり、1947年2月12日にモンテーニュ通り30番地で初めて開催されたコレクションショーで発表された「ニュー ルック」で一時代を築いた光の街、パリへと続きます。この素晴らしい旅の終わりには、海を渡り、国際的な交友関係を探求した、ディオールの洗練されたスタイルと文化の多様性に対する情熱が表現されています。写真やスケッチ、象徴的なシルエット、数々の資料などの貴重なアーカイブを通じて、この魅惑的な物語に命が吹き込まれ、ディオールの夢が永久に続くためのヘリテージと創造性を讃えます。



“CHRISTIAN DIOR, THE GENIUS OF A CREATOR”展は、2023年11月5日まで開催中





