株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成、以下:DONUTS)がApp Store及びGoogle Playにて提供中のスマートフォン向けゲームアプリ「Tokyo 7th シスターズ THE SKY’S THE LIMIT」は、ゲームやファンクラブ、ECサイトなど関連アカウントを連携して楽しむことができる新サービス「ナナシスポータル」を2023年春にオープンいたします。



「ナナシスポータル」では実験的な取り組みとしてDONUTS初となるNFT商品も販売いたします。NFTを保有することで「デジタルフラワースタンド」を作成できるほか、一部NFTはゲーム内でカードとしても使用することが可能です。











Tokyo 7th シスターズのリアルとゲームを繋ぐポータルサイトが誕生!







「ナナシスポータル」は「Tokyo 7th シスターズ」のゲーム、公式ファンクラブ、オフィシャルオンラインストア等のアカウントを連携し、コンテンツをより楽しんでいただくことを目的とした新サービスです。2023年春のオープンから順次機能を解放し、将来的には各種サービスの使用履歴に応じて付与されたポイントで、ポイントショップ限定商品やゲーム内アイテムを獲得できるなど、ゲームに限らず幅広く展開する「Tokyo 7th シスターズ」のコンテンツを包括的に楽しむためのプラットフォームを目指しています。





「ナナシスポータル」第1弾機能としてNFTショップをオープン!







「ナナシスポータル」公開時には第1弾機能として、デジタルデータにオンリーワンの価値を与えたNFT(Non-Fungible Token/非代替性トークン)商品を販売する「NFTショップ」をオープンいたします。ナナシスNFTショップでは2種類のNFT商品を取扱予定です。



▼キャラスタンドNFT





保有しているとポータルサイト上で「デジタルフラワースタンド」を作成することができ、装飾としても使用できます。









▼プレミアムカードNFT





ポータルサイト上でのコレクションや、「デジタルフラワースタンド」の装飾として使用できます。「プレミアムカードNFT」はゲームと連動させることでアプリ内でもカードとして使用することが可能です。











NFT商品第1弾として「キャラスタンドNFT」を数量限定で販売いたします。ご購入いただいた方には1アカウントにつき1枚「プレミアムカードNFT(全1種)」をプレゼントいたします。



【二次流通について】



所持しているNFTは、LINEのNFT総合マーケットプレイス「LINE NFT」においてユーザー同士での売買が可能です。

※LINE NFT サイト : https://nft.line.me/





「デジタルフラワースタンド」機能も実装予定!今後はライブとも連動!







「ナナシスポータル」に実装予定の「デジタルフラワースタンド」機能では、「キャラスタンドNFT」を所持することで、所持しているNFT商品と花や風船などのパーツを組み合わせたオリジナルのフラワースタンドを作成することができます。今後開催される「Tokyo 7th シスターズ」のライブ会場では、作成された一部のデジタルフラワースタンドをモニターに表示するなど、ライブとの連動も予定しています。



NFTやポータルサイトに関するお知らせは今後下記のTwitterアカウントよりお届けいたします。ぜひこの機会にSNSをフォローして最新情報をご確認ください。

・ナナシスポータル公式【Tokyo 7th シスターズ】 : https://twitter.com/t7s_portal





今後も「Tokyo 7th シスターズ THE SKY’S THE LIMIT」は幅広い舞台で未来のアイドルたちの活躍をお届けしてまいります。





ゲーム情報







タイトル :Tokyo 7th シスターズ (トーキョーセブンスシスターズ)

配信形式 :スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ

ジャンル :アイドル育成リズム&アドベンチャーゲーム

著作権表記:(C) 2014 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.

対応OS :iOS11.0以降 (一部機種を除く)/Android OS 4.4以降

ゲームURL:iOS https://itunes.apple.com/jp/app/id763342319

Android https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.donuts.t7s





株式会社DONUTS 概要







・所在地 :東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

・代表者 :代表取締役 西村啓成

・設立 :2007年2月5日

・事業内容 :クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

・企業サイト:https://www.donuts.ne.jp/

・採用情報 :https://www.wantedly.com/companies/donuts2007/



