株式会社バンダイナムコアミューズメントは、『屋内・冒険の島 ドコドコ』(東京都立川市)で『祝 ドコドコ開業5周年キャンペーン』を10月11日(水)~10月31日(火)に開催します。



期間中、5周年を記念してLINE友だち登録をされている方限定※1で施設利用料金を30%OFFでご利用いただけます※2。まだ、ドコドコのLINE友だちでない方はこの機会に登録をして特典をゲットしよう!



さらに、ドコドコへ来店された方にもれなく5周年を記念したオリジナルステッカーをプレゼントします※3。

店内には特設フォトスポットを設置予定!ドコドコでたくさん遊んだ思い出を写真や動画に残してSNSにも投稿してみんなでドコドコの5周年をお祝いしよう!



今後もますますパワーアップするドコドコをお楽しみください!



※1 すでにLINE友だち登録をされている方、新規でLINE友だち登録をされた方どちらも対象です。

※2 30分ごとの延長料金、団体料金は対象外です。

※3 ステッカーはなくなり次第プレゼントを終了します。







■『屋内・冒険の島 ドコドコ』とは

デジタル技術とアナログな遊びの組み合わせにより、激流を滑ったり、雲の上で飛び回ったり、不思議な妖精と出会ってお友だちになる、そんな子どもたちの空想を具現化したような夢いっぱいの冒険遊びができるデジタルプレイグラウンドです。2018年の開業以来、たくさんのお子さまがドコドコ島で物語の主人公となって冒険あそびを楽しみ、この島に住むきのこの妖精「きのこのこ」とお友だちになりました。保護者の方からも、「大人でもわくわくする」、「屋内にいながら安全に、汚れずに、思いっきり冒険遊びを楽しめる」と好評をいただいています。











開催期間:10月11日(水)~10月31日(火)



■通常料金から30%OFF!LINE友だち限定価格!

LINE友だち限定!1名につき最大5名まで施設利用料金が30%OFFでご利用いただけます。

※子ども・幼児あわせて3名、大人2名の最大5名まで利用可能です。

LINE友だち登録はこちら:https://lin.ee/RKap8Fw



※ご利用にはLINE友だち登録が必要です。

※ご利用の際は必ずLINEクーポンをご入場前に窓口でスタッフにご提示ください。

※同一会計のみ対象です。

※フリーパス・2時間パックは数量限定のため、完売後はご利用いただけません。

※30分ごとの延長料金、団体料金は対象外です。

※その他のサービスやクーポン、アソビューチケットとの併用はできません。

※本キャンペーンの払い戻し(換金)はできません。



■来店でもれなくもらえる!オリジナルステッカー2種プレゼント

ドコドコに住む不思議なキノコの妖精プル、フラのオリジナルステッカー2種をプレゼントします。



※配布の対象のお客さまは子ども、幼児のみです。

※オリジナルステッカーの配布はなくなり次第終了します。

※施設内にご入場のお客さまのみ対象です。





■5周年記念!特設フォトスポット!

5周年を記念した特別衣装を着用したフルとフラのキャラクターパネルを設置!

一緒に写真や動画を撮影して「#きのこのこどこどこ」をつけてSNSに投稿しよう!





キャンペーン詳細はニュースページをご確認ください。

https://bandainamco-am.co.jp/others/docodoco/NEWS/20231003.html







[公式サイト]

https://bandainamco-am.co.jp/others/docodoco/

[営業時間]

10:00~17:00(最終入場16:30)

[定休日]

立川高島屋S.C.に準ずる

[所在地]

〒190-8507 東京都立川市曙町2丁目39-3 立川高島屋S.C. 8階

[電話番号]

042-519-3286

[利用条件]

対象年齢 6か月~12歳(保護者同伴要)

※詳しくは公式HPをご確認ください。

[通常料金]

■平日

最初の60分:2~12歳:1,400円 / 6か月~23か月:850円 /大人:700円

以降30分ごと:2~12歳:700円 / 6か月~23か月:400円 /大人:なし

平日フリーパス(数量限定)2歳~12歳:2,000円 / 6か月~23か月:1,200円 /大人:700円

■土日祝・ハイシーズン

最初の60分:2~12歳:1,500円 / 6か月~23か月:900円 /大人:700円

以降30分ごと:2~12歳:750円 / 6か月~23か月:450円 /大人:なし

2時間パック(数量限定)2歳~12歳:2,700円 / 6か月~23か月:1,600円 /大人:700円

※10名以上でお得な団体料金もございます。詳しくは公式HPをご確認ください。

[権利表記]

バンダイナムコアミューズメントラボ:(C)Bandai Namco Amusement Lab inc.

バンダイナムコアミューズメント:(C)Bandai Namco Amusement Inc.





