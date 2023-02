[株式会社ウエニ貿易]

~2月1日(水)EC先行発売、2月23日(木)一般発売~



フレグランス、時計、ファッション雑貨等のブランドを取り扱う専門商社である株式会社ウエニ貿易(本社:東京都台東区、代表取締役社長:宮上光喜)は、せっけんの香りをテーマにしたコスメティックブランド「アクア シャボン(https://aquasavon.jp/)」から、株式会社サンリオの「シナモロール」とコラボした「バリアUVジェル ウォータリーシャンプーの香り」を2月1日(水)にEC先行発売、2月23日(木)に一般発売いたします。

大人気キャラクター「シナモロール」×みずみずしい使い心地と爽やかな香りが好評の「アクア シャボン UVジェル」がコラボレーション。2021年より春季に数量限定で発売し、毎年完売する人気商品が、2023年も登場いたします。





【限定デザイン】

2020年、2021年、2022年と3年連続でサンリオキャラクター大賞 第1位を獲得した大人気キャラクター

「シナモロール」と、 2016年に発売し累計出荷本数20万本(※1)突破の「アクア シャボン UVジェル」がコラボレーション。パッケージと本体ボトルとで異なるポーズのシナモロールがシャボン玉に囲まれる可愛いデザインです。パッケージは、シャボンバリアに包まれたシナモロールが印象的。本体ボトルは、軽やかにシャボン玉を飛ばすシナモロールが愛らしい。日々のUVケアが楽しくなるような可愛らしいデザインにこだわりました。

※1 2023年1月末時点





【パッケージデザイン】





【本体ボトルデザイン】







【商品特長】からだ・顔用

紫外線、花粉、ほこりから肌を守る(※2) うるおいバリアUVジェル





うるおいバリア機能がついたスキンケアUV



花粉、ほこり、ちりなどの微粒子汚れから肌を守る(※2)。





トリプルセラミド(うるおい成分)配合 (セラミドAP・セラミドNG・セラミドNP)



みずみずしい使い心地で、紫外線で乾燥しがちな肌をしっかり保湿。





肌に負担をかけにくい5つのフリー成分



パラベン・鉱物油・アルコール(エタノール)・石油系合成界面活性剤・動物由来原料





SPF50+・PA++++



国内最高基準値。普段使いもお出かけも、これ1本でしっかり対策。





石けんで落とせる・パッチテスト済み(※3)



専用クレンジング不要で手軽に使えて、日常使いにもぴったり。





サラサラパウダー(※4)・汗スルー成分(整肌成分)(※5)配合



ジェル化粧水のような伸びの良い使用感で、サラサラな仕上がりに。





大容量で使いやすいポンプタイプ



家を出る前にしっかり対策!安定するポンプタイプは、家での使用におすすめ。





人気No.1(※6) ウォータリーシャンプーの香り



累計出荷本数100万本(※7)を突破するロングセラー香水の香りを賦香。

シャンプーの泡のようにみずみずしくて清々しい気分になるウォータリーシャンプーの香りで、

日焼け止め特有の香りが苦手な方の日常使いにも。



※2 外的刺激から皮膚を保護する ※3 すべての方に肌トラブルが起こらないということではありません。

※4 シリカ ※5 ポリメチルシルセスキオキサン ※6 アクア シャボン シリーズ内

※7 2023年1月末時点





<参考資料>

【 シナモロールのご紹介 】

遠いお空の雲の上で生まれた、白いこいぬの男のコ。ある日、空からフワフワ飛んできたところを、「カフェ・シナモン」のお姉さんに見つけられ、そのままいっしょに住むことに。シッポがまるでシナモンロールのようにくるくる巻いているので、「シナモン」という名前をつけてもらう。今は、カフェの看板犬として活躍中。特技は、大きな耳をパタパタさせて、空を飛ぶこと。おとなしいけれど、とても人なつっこくて、お客さんのひざの上で寝ちゃうこともある。

誕生日:3月6日





(C) 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L634049





【 アクア シャボン シリーズのご紹介 】







「アクア シャボン」シリーズは“香りで毎日の生活が楽しくなる”を提案する “泡(シャボン)”をテーマにしたライフスタイル化粧品ブランドです。2022年5月で14年目に入り、累計出荷本数760万本(※8)とヒット中。性別や年齢を問わず、爽やかで清潔感のある香りを好む方にお使いいただける「アクア シャボン」、子どもを持つママ向けの「ママ アクア シャボン」、あらゆるアクティブシーンにフィットする「アクア シャボン スポーツ」、おうちで愉しむ香りを提案する「ホーム アクア シャボン」があります。朝のお出かけ前やお化粧直しの時、汗をかいた後やくつろぎの時間も、お仕事にもデートにも日常に溶け込んで、シーンに合わせて使うことができる商品を展開しております。

※8 2022年5月末時点





2022年2月発売「アクア シャボン バリアUVジェル」 SPF50+PA++++

オリジナルデザインも好評販売中!

紫外線と花粉やほこり、ちりなどの微粒子汚れから肌を守る(※9)うるおいバリア機能がついたUVジェル。

※9 外的刺激から皮膚を保護する







商品名:アクア シャボン バリアUVジェルウォータリーシャンプーの香り (22S)

内容量 / 価格 :200g/1,760円(税込)









商品名:アクア シャボン バリアUVジェル ウォータリーシャンプーの香り(22S)

内容量 / 価格:30g/1,100円(税込)





香りといえば、(株)ウエニ貿易

フレグランス、時計、ファッション雑貨等のブランドを取り扱う専門商社です。

海外ブランド品の輸入卸において業界ナンバーワンのシェア※10を持っています。

輸入卸として培ってきた実績とノウハウを礎に、日本正規代理店・オリジナルブランドの事業を拡大。フレグランスでは「サムライ」「ジャガー」「グレ」の総代理店を務める一方、メーカーとして「アクア シャボン シリーズ」「ボトコラックス ブラック」を開発する等、幅広いビジネスモデルで多数のブランドを展開しています。

※10 自社調べ





