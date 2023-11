[Hamee]

2023年11月3日(金)~東京・原宿「iFace Lab(アイフェイスラボ)にて販売開始







あなたらしさを応援するモバイルアクセサリーブランド「iFace(アイフェイス)」(運営:Hamee株式会社、本社:神奈川県小田原市、代表取締役社長:水島育大、証券コード:東証スタンダード3134)は、2023年11月3日(金)から世界が注目する画家・現代美術家の井田幸昌氏とのコラボレーションアイテム、限定Special Package Edition - End of todayシリーズの2nd Editionを「iFace Lab」にて販売いたします。



限定Special Package Edition - End of today 2nd Edition



End of today - 1/15/2023 Face -





End of today - 1/6/2023 Mask -





End of today - 1/17/2022 A Head -



End of today 2nd Edition

井田幸昌が日々出会う人や風景、心像風景を絵日記のように綴った「End of today」シリーズ。各デザイン・機種毎に30セット限定発売。iFace First Class、作品に合わせたシリコンリングストラップ、限定IDA STUDIOステッカー、限定ナンバリングの入ったSpecial Package Editionです。第2弾では、End of today - 1/15/2023 Face -、End of today - 1/6/2023 Mask -、End of today - 1/17/2022 A Head - の3種類の作品のコラボケースを販売します。最新のiPhone15機種にも対応しています。





◆商品詳細

・製品名 :YUKIMASA IDA iFace First Classケース【End of today】2nd Edition

・内容物 :iFace First Classケース

シリコンリングストラップ

限定IDA STUDIOステッカー

・対応機種:iPhone15 /iPhone15 Pro /iPhone14ProMax

・価格 :10,780円(税込)

・販売期間:11月3日(金)~12月3日(日)



■「YUKIMASA IDA PANTA RHEI iFace Lab POPUP MUSEUM 」概要

店内は、同時期に京都市京セラ美術館で開催している井田幸昌展『Panta Rhei|パンタ・レイ - 世界が存在する限り』の世界観を感じることができる空間となっています。

壁一面には、自然を表現した抽象絵画作品「Monet’s Garden」(2022) がプリントされるなど、井田氏の作品を楽しむ演出が施されています。

・会期 :2023年9月30日(土)~12月3日(日)

・営業時間:11:00~20:00

・会場 :iFace Lab(アイフェイスラボ)

・住所 :東京都渋谷区神宮前4-25-29 JMFビル03

・アクセス:東京メトロ明治神宮前駅徒歩3分・表参道駅徒歩7分、JR原宿駅徒歩8分

・観覧料 :無料

・定休日 :なし

・お問い合わせ:iface_lab@hamee.co.jp

・詳細ページ:https://jp.iface.com/tech/pages/ifacelab



※井田幸昌展『Panta Rhei|パンタ・レイ -世界が存在する限り』の詳細は以下をご確認ください。

展覧会公式サイト:https://ida-2023.jp/



■YUKIMASA IDA × iFace コラボレーションアイテムについて

井田氏の抽象絵画「Monet’s Garden」(2022)をプリントしたスマホケースや「End of today」シリーズ作品をデザインしたスマホケースを含むスペシャルパッケージの販売をします。



〇コラボスマホケース



・製品名 :YUKIMASA IDA iFace First Classケース【Monet’s Garden】

・対応機種:iPhone15/ 15Pro/14/14Pro/14ProMax/SE/8/7

・価格 :5,500円(税込)

・販売期間:9月30日(土)~12月3日(日)



※京都市京セラ美術館井田幸昌展特設ショップ・「iFace Lab」にて販売します。



〇限定SpecialPackageEdition ※全6種各限定30セット



End of today - 5/2/2020 Self Portrait -



End of today - 8/28/2021 A Head -



End of today - 2/20/2020 Mask -



・製品名 :YUKIMASA IDA iFace First Classケース【End of today】1st Edition

・内容物 :iFace First Classケース

シリコンリングストラップ

限定IDA STUDIOステッカー

・対応機種:iPhone14 /iPhone14 Pro /iPhone14Pro Max

・価格 :10,780円(税込)

・販売期間:9月30日(土)~12月3日(日)



※「iFace Lab」のみでの販売となります。

※同製品は限定ナンバリングの入った特別な仕様です。

※個数限定のため売り切れ次第、販売終了となります。

※その他、井田幸昌展『Panta Rhei|パンタ・レイ - 世界が存在する限り』で展開している一部商品の販売も予定しています。





■井田幸昌氏プロフィール

1990年鳥取県生まれ。2019年東京藝術大学大学院油画修了。2016年現代芸術振興財団主催の「CAF賞」にて審査員特別賞受賞。2017年レオナルド・ディカプリオ財団主催のチャリティオークションに史上最年少参加。2018年Forbes JAPAN主催「30 UNDER 30 JAPAN」に選出。 2021年にはDiorとのコラボレーションを発表するなど多角的に活動。制作は絵画のみにとどまらず、彫刻や版画にも取り組み、国内外で発表を続けている。 主な個展に「King of limbs」(カイカイキキギャラリー、東京、2020)、「Here and Now」(マリアン・イブラヒム・ギャラリー、シカゴ、2021)、YUKIMASA IDA visits PABLO PICASSO」(ピカソ生誕地ミュージアム、マラガ、2022)、「Now is Gone」(マリアン・イブラヒム・ギャラリー、パリ、2022)。



■iFace(アイフェイス)(https://jp.iface.com/)について





2022年に日本発売10周年を迎えたiFaceは、あなたらしさを応援するモバイルアクセサリーブランドです。耐衝撃などの機能性に加え、豊富なデザインや カラーバリエーションを揃えた ケースを始め、スマホリング、ストラップや、 エアポッズケースなどモバイルアクセサリーを 幅広くラインナップしています。世界累計販売個数は2,900万個を達成。公式オンラインストアのほか、バラエティショップ・家電量販店など全国約4,000店にて販売中です。また、2019年には、世界三大デザイン賞の一つ「iF DESIGN AWARD 2019」を受賞。



■iFace Lab基本情報

店名:iFace Lab(アイフェイスラボ)

住所:東京都渋谷区神宮前4-25-29 JMFビル03

アクセス:東京メトロ明治神宮前駅徒歩3分・表参道駅徒歩7分 JR原宿駅徒歩8分

営業時間:11:00~20:00

定休日:なし

問い合わせ :iface_lab@hamee.co.jp

WEBサイト :https://jp.iface.com/pages/ifacelab

■会社概要

会社名 :Hamee株式会社 (東証スタンダード 証券コード: 3134 )

設立 :1998年5月

代表者 :代表取締役社長 水島 育大

所在地 :神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2

事業内容 :スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開

URL :https://hamee.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/03-14:40)