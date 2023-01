[株式会社TBSテレビ]

株式会社TBSテレビ(本社:東京都港区、代表取締役社長:佐々木卓、以下TBS)が運営するCS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」では、華麗なビジュアルとキャッチーな楽曲で人気急上昇中のK-POP グループfromis_9(プロミスナイン)が、2022年10月7日(金)に東京・立川ステージガーデンで行った『2022 fromis_9 concert <LOVE FROM.> IN

JAPAN』を全曲ノーカットでテレビ初独占放送する。







2018年の韓国デビュー以来、初めてとなる日本での単独公演は、久しぶりに再会したflover(fromis_9のファンの

呼称)との強い絆と溢れんばかりの愛を確かめ合う至福の時間となった。



日本のiTunes K-POPシングルチャートで1位を獲得したヒット曲「FUN! (Japanese ver.)」や初披露された5th Mini Albumのタイトル曲「Stay This Way」が、会場に明るくポジティブなエネルギーを吹き込んでいく。

また、初めて挑んだユニットステージではエモーショナルな歌声で観客を魅了する。

さらに、一生懸命に勉強した日本語でのトーク、そして直筆の日本語で綴られたfloverへの手紙の朗読など、

彼女たちがこの公演のために並々ならぬ愛情を注いでくれたその熱い想いが伝わり、

涙を流す観客の姿も見受けられた。



今、最高に輝いているfromis_9の魅力が開花した特別な一夜限りの公演を、

ぜひお楽しみに!



【収録:2022年10月7日(金) 東京・立川ステージガーデン】



なお、TBSチャンネルではテレビ初独占放送を記念して、fromis_9の直筆サイン入りCDアルバム(韓国版)が抽選で

3名様に当たる視聴者プレゼントキャンペーンを実施する。

どうぞ、奮ってご応募ください。



【プレゼント・キャンペーンサイト】

https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/present/fromis9pre_202301/



■放送概要

『2022 fromis_9 concert <LOVE FROM.> IN JAPAN 全曲ノーカット版』



〈放送チャンネル〉CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」



〈放送日時〉

2023年1月21日(土)午後7:00~午後9:30【テレビ初独占放送】

https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/item/o2741/



●CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」とは

TBSの人気番組が満載!ドラマ「逃げ恥」「凪のお暇」「ぎぼむす」「MIU404」「渡る世間は鬼ばかり」「水戸黄門」、AKB48グループ&乃木坂46オリジナルバラエティ、音楽ライブ、新作アニメ&特撮、映画、演劇&舞台、話題の韓ドラ&K-POPなど“見たい番組が必ずある”総合エンタメチャンネル



●視聴方法

スカパー!(CS296)、スカパー!プレミアムサービス(Ch616)、J:COMほか全国のCATV、ひかりTV、auひかり テレビサービスなどでご覧頂けます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/20-19:16)