[バンダイナムコアミューズメント]

平和島の複合アミューズメント施設に、設置面数2,000面以上の大型カプセルトイ専門店が登場





株式会社バンダイナムコアミューズメント(本社:東京都港区/社長:川崎寛)は、京急開発株式会社(本社:東京都大田区/取締役社長:渡辺静義)と、株式会社バンダイのカプセルトイブランド「ガシャポン」の専門店『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』・『ガシャポンのデパート』を複合商業施設「BIGFUN平和島」(東京都大田区)に2023年10月1日(日)に2店舗同時オープンします。













【ガシャポンバンダイオフィシャルショップとは】

近年カプセルトイ業界では、大型のカプセルトイ専門店が増加し、身近なエンターテインメントとして多くのお客さまに楽しまれています。バンダイのオリジナルのカプセルトイブランドである「ガシャポン」ならではの「ワクワク体験」と「ユニークな商品」をファンの皆さまに向けて直接お届けしたいという思いから、バンダイと大型カプセルトイ専門店の運営ノウハウを持つバンダイナムコアミューズメントが協業で当店舗を出店します。



【ガシャポンのデパートとは】

バンダイナムコアミューズメントが企画・運営・プロデュースするカプセルトイ専門店で、日頃から新しい商品を探しているカプセルトイファンの“ガシャポン活動(ガシャ活)を豊かにする”をコンセプトに、デパートと呼ぶにふさわしい設置面数と商品構成、店舗スタッフを通じてカプセルトイの最新情報を発信します。





【ガシャポンバンダイオフィシャルショップについて】

『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』BIG FUN平和島店は、320面を一堂に展開するバンダイ公式の大型カプセルトイ専門店として、東京都大田区に出店します。バンダイの新商品をすべて取りそろえ、ここでしか味わえない「ガシャポン体験」を提供することで、「ガシャポン」の新たな魅力を発信していきます。



精巧な造形やユニークな商品展開など、いまやカプセルトイはミニチュア玩具を代表する存在です。国内外問わず多くの方に「ガシャポン」のエンターテインメント性を伝えるべく、今後もバンダイナムコアミューズメントは出店を進めていきます。



▼『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』の魅力

1:バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえている!

2:オンライン店で購入した商品を店舗にて受け取ることができる!

3:オフィシャルショップならではの「ガシャポン体験」ができる!

※一部店舗対象外の場合もございます。あらかじめご了承ください。



施設概要

[施設名称] ガシャポンバンダイオフィシャルショップBIG FUN平和島店

[所在地] 東京都大田区平和島1-1-1 BIGFUN平和島 1F

[営業時間] 10:00~22:00

[施設面積] 95.3平方メートル (約28.8坪)

[設置面数] 320面

[公式サイト]https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/store/BFheiwajima/





【ガシャポンのデパートについて】

『ガシャポンのデパート』BIG FUN平和島店は、設置面数1,690面以上の地域最大級※のカプセルトイ専門店としてオープンします。新商品から話題の商品まで幅広い商品展開で、子どもも大人も関係なく、いつ遊びに来ても自分のお気に入りのガシャポンを探すワクワク・ドキドキが楽しめます。

※地域最大級:東京都大田区内における単一店舗内のカプセルトイ機設置台数について当社調べ



『ガシャポンのデパート』は、今後もバンダイナムコアミューズメントが運営する施設内やショッピングモールなどへの展開を進めてまいります。



【ガシャポンのデパートの特徴】

1:キャラクターから雑貨まで圧倒的な品ぞろえはもはや“デパート”!

2:カプセルトイ市場シェアナンバーワンのバンダイ「バンダイガシャポンコーナー」が登場!

3:ポイントがたまる!使える!情報が届く!スマホの「ナムコポイントアプリ」で“ガシャ活”が楽しくなる!

※一部店舗対象外の場合もございます。あらかじめご了承ください。



施設概要

[施設名称] ガシャポンのデパートBIG FUN平和島店

[所在地] 東京都大田区平和島1-1-1 BIGFUN平和島 1F

[営業時間] 10:00~22:00

[施設面積] 499.1平方メートル (約151.0坪)

[設置面数] 1,700面

[公式サイト]https://bandainamco-am.co.jp/others/capsule-toy-store/store/BFheiwajima/





バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえ、豊富な商品ラインアップを展開。また『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』公式WEBサイトから商品の販売状況をリアルタイムで検索することができます。



BRUNO ミニチュアコレクション4

大人気ライフスタイルブランド「BRUNO」から、本物の再現度にこだわったミニチュアガシャポンコレクションの第4弾が登場!

新たにオーバルホットプレートとグリルサンドメーカーがラインアップ!

価格:400円/1回(全5種)

(C)BRUNO, Inc.





あかね噺 カプセルラバーマスコット

あかね噺のラバーマスコットが登場!

価格:300円/1回(全7種)

(C)末永裕樹・馬上鷹将/集英社





ジョジョの奇妙な冒険

スタンドフィギュアコレクション02

新シリーズ「スタコレ」の第2弾!

価格:500円/1回(全4種)

(C)荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SO製作委員会





クレヨンしんちゃん

ぷっくりラバーマグネット2

しんちゃんたちのぷっくりかわいい、磁石でくっつくラバーマグネット第2弾が登場!

価格:200円/1回(全8種)

(C)臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK





ちいかわ はさむんです。でらっくす

「はさむんです。」シリーズにちいかわが登場!

実用的でかわいいちいかわたちを全種集めてね♪

価格:200円/1回(全5種)

(C)nagano / chiikawa committee





星のカービィ ディスカバリー

フィギュアコレクション2

2022年3月発売Nintendo Switchソフト『星のカービィ ディスカバリー』ゲーム中に登場する『ガチャルポン』を再現したフィギュアシリーズ、第2弾です!

価格:400円/1回(全4種)

(C)HAL Laboratory, Inc. / Nintendo KB23-8954





明治 ミニチュアチャーム

明治のお菓子のミニチュアチャームが登場!

価格:300円/1回(全6種)

(C)meiji





PetiTEEN from SEVENTEEN すわらせ隊 HIPHOP TEAM

K-POPグループSEVENTEENのキャラクター「PetiTEEN」のすわらせ隊が登場!第1弾はHIPHOP TEAMがラインアップ!

価格:500円/1回(全4種)

(C) PLEDIS ENTERTAINMENT & HYBE. ALL Rights Reserved.





MINECRAFT めじるしアクセサリー

大人気「MINECRAFT(マインクラフト)」がめじるしアクセサリーになって登場!いろんなところに付けられるよ♪

価格:300円/1回(全4種)

(C) 2023 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the Minecraft logo, the Mojang Studios logo and the Creeper logo are trademarks of the Microsoft group of companies.





欲しい商品を確実に手に入れたいお客さまや、すぐに店舗へ足を運ぶことが難しいお客さまのために、バンダイナムコアミューズメントが運営する公式通販サイト「ガシャポンバンダイオフィシャルショップオンライン店」にて購入された商品を、店内のカウンターで受け取ることができます。

※店舗受け取りサービスは、後日開始予定です。



「ガシャっと回してポンと出る」がブランド名の由来となっている「ガシャポン」の醍醐味である“ハンドル操作”が体感できる空カプセル回収ボックス「ガシャポイントステーション」(下記イメージ図)や、注目商品を展示するショーケースなどお客さまが楽しめる仕掛けを用意しています。そのほか、購入キャンペーンやお客さま参加型イベントの実施など、バンダイナムコグループならではのエンターテインメントあふれるサービスを提供します。









9月29日(金)~10月6日(金)開催!「フォロー&リポストキャンペーン」

▼フォロー&リポストキャンペーン

対象3アカウントすべてをフォローしてキャンペーンポストをリポストした方の中から抽選で5名さまに、おうちでガシャ撮りが楽しめる「おうちでガシャ撮り」をプレゼント!

※こちらのデザインは予告なく変更する場合がございます。



【応募方法】

1.以下の対象3アカウントすべてをフォロー

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップ公式&オンライン店( @GBO_official )

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップBIG FUN平和島店( @GBO_ bfheiwa )

・【公式】バンダイ ガシャポン( @Gashapon_Bandai )

2.キャンペーンポストをリポスト



【応募期間】

9月29日(金)キャンペーンポスト投稿後から10月6日(金)23:59まで



10月1日(日)~10月3日(火)開催!「X(旧ツイッター)フォロー」&「空カプセル3個回収キャンペーン」

▼SNSフォローキャンペーン

店頭にてX(旧ツイッター)アカウント「ガシャポンバンダイオフィシャルショップBIG FUN平和島店」( @GBO_bfheiwa )をフォローした画面をスタッフへ提示すると「オリジナルエコバッグ」プレゼント!



▼空カプセル3個回収キャンペーン

ナムコアプリと連動して空カプセル3個を「ガシャポイントステーション」へ入れると「オリジナルステッカー」をプレゼント!





さらに!各日先着100名さまが抽選に参加できるキャンペーンを実施!

おうちでガシャ撮りが楽しめる「おうちでガシャ撮り」が抽選で各日5名さまに当たります。



↓ナムコアプリのダウンロードはこちら

https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/app/





■トンデミ平和島とのキャンペーンも開催■

複合アミューズメント施設「BIGFUN平和島」内、トランポリンやクライミングを楽しめる屋内アスレチック施設「トンデミ平和島」とのキャンペーンも開催!

詳細はX(旧ツイッター)にてお知らせ予定です。







※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。 ※表示価格は税込みです。 ※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

※「ガシャポン(R)」は株式会社バンダイの登録商標です。

(C)Bandai Namco Amusement Inc.



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/29-15:16)