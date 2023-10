[株式会社イマジカインフォス]

オール水着グラビアマガジン 『STRiKE!11回表』に登場し、反響を呼んだ八伏紗世のデジタル写真集が完成!

STRiKE!デジタル写真集シリーズとしては第39弾となる「八伏紗世 WHO IS YABUSE?」が10月6日(金)より配信を開始しました。











最近よく名前を聞くやぶせって?

あのスタイルのいい美女はって誰? 一体、どこから来たの?

AIではない!? もっと知りたい、YABUSEをたっぷりとーー

最近、レースクイーン、グラビアで活躍しているゼロイチファミリアの新星!“やぶさや”

こと八伏紗世ちゃんの、オール水着グラビアマガジン・STRiKE!ブランドのデジタル写真集! 素晴らしいプロポーションを60ページに渡り惜しみなく披露してくれています!



●Profile

やぶせさや ‘98年9月28日生まれ 大阪府出身 AB型。身長170cm、 2021年10月にゼロイチファミリアに所属。“10頭身レースクイーン”として話題となり2023年7月に『日本レースクイーン大賞2023』新人部門を受賞。現在は、グラビアを中心に活動中。最新情報は、公式X(@Yb_s_a_y_a)、公式Instagram(@yabusaya0928)にて。





●書誌

タイトル/【STRiKE!デジタル写真集】八伏紗世 WHO IS YABUSE?

モデル/八伏紗世

撮影/桑島智輝

配信日/2023年10月6日(金)

価格/1,100円+tax (税込1,210円)

発行/イマジカインフォス



●ご購入URL

kindle

https://onl.bz/DXGHsFR



DMMブックス

https://onl.bz/hEwyEJc



honto

https://onl.bz/uLvPdx5



楽天ブックス

https://onl.bz/3FZ2y9i



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/08-10:40)