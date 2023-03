[DONUTS]

グランプリ受賞アイドルも出演する「NIG FES 2023」のチケットを販売中!48グループや「≠ME」、「ハロプロ研修生ユニット’23」等の出演も決定



NEXT IDOL GRANDPRIX実行委員会は、現在開催中のネクストブレイクアイドルの頂点を決めるアイドルコンテスト「NEXT IDOL GRANDPRIX 2023」(略称「NIG2023」)について、ファイナリスト14組による決勝戦を本日2023年3月1日(水)12:00より開始いたしました。



また、TOKYO DOME CITY HALL(東京都文京区)にて2023年3月23日(木)・24日(金)の2日間にわたって開催するアイドルフェス「NIG FES 2023」のチケットを現在販売中です。「NIG2023」のグランプリ・準グランプリ受賞アイドルが出演する他、48グループや「≠ME」、「ハロプロ研修生ユニット’23」などの日本を代表するアイドルグループ総勢44組が出演いたします。











ファイナリスト14組による決勝戦がスタート!3月23日(木)にグランプリが決定!







「NEXT IDOL GRANDPRIX」は、2019年の初開催から今回で4回目を迎えるネクストブレイクアイドルの頂点を決めるアイドルコンテストです。



熾烈な激戦を勝ち抜いたファイナリスト14組は、本日12:00から開始された決勝戦に挑みます。決勝戦では、株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が開発・運営するライブ配信&動画アプリ「ミクチャ」での獲得ポイントやTwitterリツイート数の合計獲得ポイント、決勝中間審査としてライブパフォーマンスを行うTwinBoxGARAGE(東京都千代田区)での観客による投票、最終審査を行うTOKYO DOME CITY HALLでの観客および審査員の投票結果により、栄えあるグランプリを決定します。



グランプリには賞金500万円や最終審査同日に開催される「NIG FES 2023」への出演権が与えられます。さらに、オリジナル写真集の制作、OBCラジオ大阪での冠番組や「ミクチャ」のCMモデル起用などメディア露出を確約する超豪華な副賞を含めた総額1,000万円の特典が授与されます。



また、最終審査を盛り上げるMCは、AKB48の元メンバーでAKB48グループ初代総監督を務めた高橋みなみと、アイドルグループのアドバイザーとしても活躍する人気お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんに決定!プライベートでも仲の良いお二人によるトークや、最終審査に臨む個性豊かなファイナリストのアイドルたちとのかけ合いにも注目が集まります。







【ファイナリスト一覧】

※五十音順

LiL(エルアイエル)

功夫少女(カンフーガールズ)

Glim Assembler(グリムアッセンブラ)

SAI ²Rium(サイサイリウム)

4×stAr5(シスタ)

Zero Project(ゼロプロジェクト)

Transparents(トランスペアレンツ)

Nine chocolates(ナインチョコレーツ)

翡翠キセキ(ヒスイキセキ)

PHiZZ(フィズ)

Blue+(ブルータス) ※2022年ファイナリスト

ももにゃん

りねーじゅにあ

ルージュブック



【決勝戦概要】



《決勝戦の配信視聴について》



対象期間 : 2023年3月1日(水)12:00~2023年3月22日(水)22:00

視聴はこちら:「ミクチャ」アプリをダウンロードの上、以下URLよりご覧ください。

https://mixch.tv/p/9dv85ob3



《決勝中間審査について》



日時 : 2023年3月21日(火・祝)

場所 : TwinBoxGARAGE (東京都千代田区外神田3-2-12Box'R AKIBAビル1階)



《最終審査について》



日時 : 2023年3月23日(木)

場所 : TOKYO DOME CITY HALL (東京都文京区後楽1-3-61 東京ドームミーツポート1階)



※決勝中間審査および最終審査のチケット販売等につきましては後日発表予定です。



「NIG FES 2023」には総勢44組のアイドルが勢揃い!!







2回目の開催となる「NIG FES 2023」は、前回の30組を超える総勢44組のアイドルが出演予定です。AKB48グループから「SKE48」「NMB48」「HKT48」「NGT48」「STU48」の参加が決定!また、指原莉乃プロデュースのアイドルグループ「≠ME(ノットイコールミー)」「≒JOY(ニアリーイコールジョイ)」、「ハロプロ研修生ユニット’23」などの豪華アイドルグループによるパフォーマンスを予定しています。



































































また、「NEXT IDOL GRANDPRIX」の過去グランプリ受賞者である「モリワキユイ」(2019年大会グランプリ)、「Peel the Apple」(2020年大会グランプリ)、「iSPY」(2022年大会グランプリ)も出演します。さらには、「NIG2023」にてグランプリ・準グランプリに輝いたアイドルもステージに立ち、ネクストブレイクアイドルとして会場を盛り上げます。



出演者等の詳細は、公式サイトや公式Twitterにて順次お知らせいたします。





【開催日時】



1日目:2023年3月23日(木) 開場13:00 開演13:30 終演21:05(予定)

2日目:2023年3月24日(金) 開場10:30 開演11:00 終演21:05(予定)



【会場】



TOKYO DOME CITY HALL

(東京都文京区後楽1-3-61 東京ドームミーツポート1階)



【出演者】

※五十音順

1日目:3月23日(木)



iSPY / iLiFE! / HKT48 / SKE48 / NGT48 / Devil ANTHEM. / 月に足跡を残した6人の少女達は一体何を見たのか… / テラス×テラス / ≒JOY / #2i2 / 虹のコンキスタドール予科生 / ≠ME / #ババババンビ / Peel the Apple / FRUITS ZIPPER / 真っ白なキャンバス / #よーよーよー / 愛乙女☆DOLL / NIG2023 グランプリ・準グランプリ受賞アイドル



2日目:3月24日(金)



iSPY / Appare! / アップアップガールズ(2) / アンスリューム / STU48 / NMB48 / かすみ草とステラ / キングサリ / CYBERJAPAN DANCERS / JamsCollection / 純情のアフィリア / 透色ドロップ / 高嶺のなでしこ / Task have Fun / chuLa / 点染テンセイ少女。 / なんキニ! / 虹のコンキスタドール / ハロプロ研修生ユニット’23 / FES☆TIVE / BABY-CRAYON~1361~ / B.O.L.T / MyDearDarlin’ / モリワキユイ / Youplus



【チケット】



《会場チケット》 ※全席指定

販売期間 : 2023年2月25日(土)12:00~2023年3月13日(月)23:00

URL : http://l-tike.com/nigfes2023/



・単日チケット

アリーナ最前(前方3列以内確約) :35,000円(税込)

アリーナ :10,000円(税込)

スタンド席中央エリア :8,000円(税込)

スタンド席サイドエリア :7,000円(税込)



・2日通しチケット

アリーナ最前(前方3列以内確約) :65,000円(税込)

アリーナ :18,000円(税込)

【公式サイト】



https://nig.mixch.tv/



【公式Twitter】



@nextidol_nig ( https://twitter.com/nextidol_nig )



【本イベントに関するお問い合わせ】

窓口: info.nig2023@gmail.com



2023年3月1日(水)現在の情報です。詳細は変更となる場合がございますので、予めご了承ください。





ライブ配信&動画アプリ「ミクチャ」について







ライブ配信と動画投稿でコミュニケーションを楽しめるアプリ。2013年12月より運用を開始し、国内累計1,700万ダウンロードを突破。現在の月間訪問者数は500万人を超えています。2020年7月にサービス名を「MixChannel」より「ミクチャ」に改称いたしました。



◆ 公式サイト : https://mixch.tv (PC、スマートフォン共通)

◆ アプリダウンロードURL : https://app.adjust.com/hbgzq2a



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/05-10:40)