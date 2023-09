[バンダイナムコアミューズメント]



株式会社バンダイナムコアミューズメントは、株式会社バンダイのカプセルトイブランド「ガシャポン」の専門店『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』蔦屋書店 竹尾インター店を、2023年10月6日(金)、「蔦屋書店 竹尾インター店」(新潟県新潟市東区)内にオープンします。





近年カプセルトイ業界では、大型のカプセルトイ専門店が増加し、身近なエンターテインメントとして多くのお客さまに楽しまれています。バンダイのオリジナルのカプセルトイブランドである「ガシャポン」ならではの「ワクワク体験」と「ユニークな商品」をファンの皆さまに向けて直接お届けしたいという思いから、バンダイと大型カプセルトイ専門店の運営ノウハウを持つバンダイナムコアミューズメントが協業で当店舗を出店します。



『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』蔦屋書店 竹尾インター店は、300面を一堂に展開するバンダイ公式の大型カプセルトイ専門店として、新潟県新潟市東区に出店します。バンダイの新商品をすべて取りそろえ、ここでしか味わえない「ガシャポン体験」を提供することで、「ガシャポン」の新たな魅力を発信していきます。



精巧な造形やユニークな商品展開など、いまやカプセルトイはミニチュア玩具を代表する存在です。国内外問わず多くの方に「ガシャポン」のエンターテインメント性を伝えるべく、今後もバンダイナムコアミューズメントは出店を進めていきます。



▼『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』の魅力

1:バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえている!

2:オンライン店で購入した商品を店舗にて受け取ることができる!

3:オフィシャルショップならではの「ガシャポン体験」ができる!

※一部店舗対象外の場合もございます。あらかじめご了承ください。



施設概要

[施設名称] ガシャポンバンダイオフィシャルショップ蔦屋書店 竹尾インター店

[所在地] 新潟県新潟市東区はなみずき3-3-1

[営業時間] 平日・祝日9:00~22:00 土日8:00~22:00

[施設面積] 51.6平方メートル (約15.6坪)

[設置面数] 300面

[公式サイト]https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/store/takeo/





1:バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえている!

バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえ、豊富な商品ラインアップを展開。また『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』公式WEBサイトから商品の販売状況をリアルタイムで検索することができます。



From TV animation ONE PIECE ワンピの実 第十四海戦

細部の造型に徹底的にこだわりぬいた、ワンピースの公式デフォルメフィギュアの決定版!

尾田栄一郎氏激推しの大人気シリーズ『ワンピの実』の第14弾です。

価格:500円/1回(全4種)

(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション





サンリオキャラクターズ サウナ

サンリオキャラクターズたちがサウナで整う~☆ハンギョドン、バッドばつ丸、シナモロール、ポムポムプリンがかわいいフィギュアになりました。

価格:300円/1回(全4種)

(C)'23 SANRIO





Ringcolle! たまごっち

リンコレシリーズに「たまごっち」が新登場!指にはめてかわいい約20mmのミニサイズです。

昔懐かしいブリスターパッケージ付きで台紙のデザインも再現!

価格:300円/1回(全12種)

(C)BANDAI





リバラバ! SPY×FAMILY

表と裏で絵柄が変わる!ラバーマスコットの新シリーズ『リバラバ!』から『SPY×FAMILY(スパイファミリー)』が登場!二面性のあるキャラクターたちをラインアップです♪

価格:400円/1回(全5種)

(C)遠藤達哉/集英社・SPY×FAMILY製作委員会





キン肉マン

キンケシフルアクションスペシャル02

キンケシ誕生から約40年…可動するキンケシ第2弾が登場!全身14カ所が可動し、劇中シーンを再現可能!付属のエクストラパーツを使えばさらに遊びが広がります!

価格:500円/1回(全8種)

(C)ゆでたまご・東映アニメーション





ピクミン めじるしアクセサリー

いろいろなところに付けられる「めじるしアクセサリー」シリーズに、「ピクミン」が登場!クリア素材がかわいい商品です。

価格:300円/1回(全7種)

(C) Nintendo





ライフガード ミニチュアチャーム

超生命体飲料ライフガードがミニチュアサイズになって登場!2019年~2023年までのボトルデザインと20周年記念(2006年ver.)のデザインをラインアップ。

ボトルキャップだけをチャームにした物とのダブルスイングの仕様です。

価格:300円/1回(全6種)

(C)2023 Cheerio Japan Co.,LTD.All Rights Reserved.





ペヤングやきそば ミニチュアチャーム

ペヤングやきそばのミニチュアチャームが登場!中の麺やソース・かやくなども再現!超大盛は幅約47mmとビッグサイズ!

価格:300円/1回(全4種)

(C)まるか食品





HGソリッド ニュージェネレーション

ウルトラマン

ウルトラマンブレーザーを含むニュージェネレーションウルトラマンがHGフィギュアで登場。蓄光色とクリアブルーの2色展開。

価格:500円/1回(全4種)

(C)円谷プロ





2:オンライン店で購入した商品を店舗にて受け取ることができる!欲しい商品を確実に手に入れたいお客さまや、すぐに店舗へ足を運ぶことが難しいお客さまのために、バンダイナムコアミューズメントが運営する公式通販サイト「ガシャポンバンダイオフィシャルショップオンライン店」にて購入された商品を、店内のカウンターで受け取ることができます。

※店舗受け取りサービスは、後日開始予定です。



3:オフィシャルショップならではの「ガシャポン体験」ができる!

「ガシャっと回してポンと出る」がブランド名の由来となっている「ガシャポン」の醍醐味である“ハンドル操作”が体感できる空カプセル回収ボックス「ガシャポイントステーション」(下記イメージ図)や、注目商品を展示するショーケースなどお客さまが楽しめる仕掛けを用意しています。そのほか、購入キャンペーンやお客さま参加型イベントの実施など、バンダイナムコグループならではのエンターテインメントあふれるサービスを提供します。









9月28日(木)~10月5日(木)開催!「フォロー&リポストキャンペーン」

▼フォロー&リポストキャンペーン

対象3アカウントすべてをフォローしてキャンペーンポストをリポストした方の中から抽選で5名さまに、おうちでガシャ撮りが楽しめる「おうちでガシャ撮り」をプレゼント!

※こちらのデザインは予告なく変更する場合がございます。



【応募方法】

1.以下の対象3アカウントすべてをフォロー

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップ公式&オンライン店( @GBO_official )

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップ蔦屋書店 竹尾インター店( @GBO_takeo )

・【公式】バンダイ ガシャポン( @Gashapon_Bandai )

2.キャンペーンポストをリポスト



【応募期間】

9月28日(木)キャンペーンポスト投稿後から10月5日(木)23:59まで



10月6日(金)~10月8日(日)開催!「X(旧ツイッター)フォロー」&「空カプセル3個回収キャンペーン」

▼X(旧ツイッター)フォローキャンペーン

店頭にてX(旧ツイッター)アカウント「ガシャポンバンダイオフィシャルショップ蔦屋書店 竹尾インター店」( @GBO_takeo )をフォローした画面をスタッフへ提示すると「オリジナルエコバッグ」プレゼント!



▼空カプセル3個回収キャンペーン

ナムコアプリと連動して空カプセル3個を「ガシャポイントステーション」へ入れると「オリジナルステッカー」をプレゼント!



さらに!ガシャポンバンダイオフィシャルショップでしか入手できないコミック本サイズの「オリジナルブックカバー」がその場で当たるキャンペーンを実施!

各日20名さまに当たります。



↓ナムコアプリのダウンロードはこちら

https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/app/





【日本国内展開中の『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』店舗リスト:計114店舗】









※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。 ※表示価格は税込みです。 ※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

※「ガシャポン(R)」は株式会社バンダイの登録商標です。

(C)Bandai Namco Amusement Inc.



