WDsoundsから2021年に発表したALBUM「ze belle」から2年。

その間、他のプレイヤーへの膨大なPRODUCEやBEAT提供、県内外問わない怒涛のLIVE、DJ活動、 そして2022年にOPENした自身のshop「DA point117」の運営等、様々なattitudeでHIPHOPを体現しているMASS-HOLE。そんな彼自身のラッパーとしての待望の最新作2曲を12月23日(土)に発表する。



まず1曲目は長野の新進気鋭のラッパー BOMB WALKER(DUSTY HUSKYのNEW ALBUMへの参 加も記憶に新しい)とハードなマイクリレーを交わす「 STUCK」。BEATは氏がシンパシーを感じたと いう沖縄のbeatmaker creekvilleによるもの。続くリード曲「DAWN」は自身のbeatによる今では地元松本(WINTOWN)のanthemになっている必 聴曲。ここでもfeatにBOMB WALKERを起用、そしてもう一人VILLAGE O.G a.k.a KILLIN-Gが参加という長野の伝説のDUO「KINGPINZ」のリベンジ を予感させるチューンである。今作のphotographは福岡で活躍する写真家CAYO IMAEDAによるもの。 来年発表予定のALBUMに是非備えてほしい。



●作品情報



アルバムアーティスト:MASS-HOLE

タイトル名:DAWN

発売日:2023年12月23日(土)

各種配信サービス:https://lnk.to/MH_DAWN

レーベル:DIRT RAIN



01.MASS-HOLE feat BOMB WALKER-STUCK

produced by creekville

lyric by MASS-HOLE,BOMB WALKER



02.DAWN feat BOMB WALKER,VILLAGE O.G

produced by MASS-HOLE

lyric by MASS-HOLE,BOMB WALKER,VILLAGE O.G



MIXED BY 8ronix

MASTERED BY SENNA

PHOTOGRAPH BY CAYO IMAEDA



●PROFILE



MASS-HOLE(マスホール)

dirt rain/midnightmealrecords/WDsounds/1982s/kingpinz/fourhorsemen wintown信州松本。 MC,DJ&TRACKMAKER。

rap album [PAReDE] [kingpinz/kingpinz] [four heavenly kings/four horsemen] [ze belle] beat album [0263bullets] [blue tape] [80+2] [agata tape] etc

remix album [3words my world remix/ERA VS MASS-HOLE] [1982s/MASS-HOLE VS ISSUGI] [BOY MEETS WORLD REMIX/MASS-HOLE VS仙人掌]



楽曲提供

kandytown,c.o.s.a,yuksta-ill,jay worthy(US),BES,j columbus, mikris,b.d., monju,covan,ramb camp,willie the kid(US),LES(US,)mulbe,mega-g etc



MASS-HOLE OFFICIAL SNS

https://www.instagram.com/masshole19821128/?hl=ja



