［株式会社イマジカインフォス］



株式会社イマジカインフォスが11周年を迎えたライトノベルレーベル「ヒーロー文庫」（発売：株式会社主婦の友社、発行：株式会社イマジカインフォス）の作品をコミカライズしていく新レーベル「ヒーローコミックス」を立ち上げます。

もちろんコミックオリジナル作品も登場予定。2023年9月29日（金）より各話配信開始スタート。



公式サイト https://www.infos.inc/fandom/comic/

公式X https://twitter.com/herocomicsX





■ヒーローコミックス 初回配信ラインナップ



WEBTOON（縦読みコミック）

『異世界道楽に飽きたら』／三文烏札矢（原作）、Image Works Studio（制作）



COMICS

『青雲を駆ける』／肥前文俊（原作）、白田クロノスケ（漫画）

『ワールドオーダー』／河和時久（原作）、さとうねこ（漫画）

『ポーション、わが身を助ける』／岩船晶（原作）、戸部淑（漫画）

『康太の異世界ごはん』／中野在太（原作）、寅尾あかまる（漫画）











12月には第２弾配信スタート！ WEBTOON含む全５タイトル連載開始（予定）！



■ヒーロー文庫11周年フェア＆ヒーローコミックス創刊記念 電子フェア 概要

施策期間：2023/9/29（金）～10/15（日）



＜ヒーロー文庫＞

基本施策内容：1巻は税抜91円、単巻最大80%OFF、2巻以降最大50%OFF

セット割・合本版40％OFF（一部商品を除く）

値引き対象商品：87シリーズ437点 ※発売3か月以内の新刊を除く



＜ヒーローコミックス＞

新規配信のコミック4作品は、第1話 期間限定無料



＜主要配信先＞

・BOOK☆WALKER

・楽天Kobo電子書籍ストア

・ebookjapan

・LINEマンガ

・Renta!

・コミックシーモア

（順不同）



＜株式会社イマジカインフォス 会社概要＞

・会社名：株式会社イマジカインフォス

・社長：前田起也

・所在地：〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-3 HF神田小川町ビル2F



企業プレスリリース詳細へ （2023/09/27-20:16）