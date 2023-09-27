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『薬屋のひとりごと』『異世界食堂』などの人気タイトルを輩出す…

『薬屋のひとりごと』『異世界食堂』などの人気タイトルを輩出する「ヒーロー文庫」の作品群を続々とコミカライズ進行中！待望の新レーベル「ヒーローコミックス」、9月29日配信開始！

［株式会社イマジカインフォス］


株式会社イマジカインフォスが11周年を迎えたライトノベルレーベル「ヒーロー文庫」（発売：株式会社主婦の友社、発行：株式会社イマジカインフォス）の作品をコミカライズしていく新レーベル「ヒーローコミックス」を立ち上げます。
もちろんコミックオリジナル作品も登場予定。2023年9月29日（金）より各話配信開始スタート。

公式サイト　https://www.infos.inc/fandom/comic/
公式X　https://twitter.com/herocomicsX


■ヒーローコミックス　初回配信ラインナップ

WEBTOON（縦読みコミック）
『異世界道楽に飽きたら』／三文烏札矢（原作）、Image Works Studio（制作）

COMICS
『青雲を駆ける』／肥前文俊（原作）、白田クロノスケ（漫画）
『ワールドオーダー』／河和時久（原作）、さとうねこ（漫画）
『ポーション、わが身を助ける』／岩船晶（原作）、戸部淑（漫画）
『康太の異世界ごはん』／中野在太（原作）、寅尾あかまる（漫画）





12月には第２弾配信スタート！　WEBTOON含む全５タイトル連載開始（予定）！

■ヒーロー文庫11周年フェア＆ヒーローコミックス創刊記念　電子フェア　概要
施策期間：2023/9/29（金）～10/15（日）

＜ヒーロー文庫＞
基本施策内容：1巻は税抜91円、単巻最大80%OFF、2巻以降最大50%OFF
セット割・合本版40％OFF（一部商品を除く）
値引き対象商品：87シリーズ437点 ※発売3か月以内の新刊を除く

＜ヒーローコミックス＞
新規配信のコミック4作品は、第1話 期間限定無料

＜主要配信先＞
・BOOK☆WALKER
・楽天Kobo電子書籍ストア
・ebookjapan
・LINEマンガ
・Renta!
・コミックシーモア
（順不同）

＜株式会社イマジカインフォス　会社概要＞
・会社名：株式会社イマジカインフォス
・社長：前田起也
・所在地：〒101-0052　東京都千代田区神田小川町3-3　HF神田小川町ビル2F

企業プレスリリース詳細へ （2023/09/27-20:16）

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