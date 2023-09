[バンダイナムコアミューズメント]

株式会社バンダイナムコアミューズメントが運営する屋内型テーマパーク「NAMJATOWN(ナンジャタウン)」(東京・池袋)は、スマートフォン向けアプリゲーム『アイドリッシュセブン』の8周年を記念したコラボレーションイベント「アイドリッシュセブン in NAMJATOWN ~8th Anniversary Festival~」を2023年10月12日(木)から12月3日(日)まで開催します。



本イベントでは『アイドリッシュセブン』に登場するアイドルグループ『IDOLiSH7(アイドリッシュセブン)』『TRIGGER(トリガー)』『Re:vale(リヴァーレ)』『ŹOOĻ(ズール)』と、マネージャー5人の総勢21人が「チャイナ」×「サイバー」のイベントオリジナル衣装をまとって皆さまをお迎えします。会場ではオリジナルグッズの販売や、オリジナル景品がもれなくもらえるミニゲーム「まわそう!きなこの回転くるくる小籠包」「解除せよ★ナンジャタウン救出ミッション」やラリーゲーム「探そう☆おみくじラリー」、アイドルたちをイメージしたデザート&フードが楽しめます。



また、12月15日(金)よりオンラインストアでオリジナルグッズの販売を行うほか、12月16日(土)から福岡・博多の「バンダイナムコ Cross Store 博多」、1月26日(金)から大阪・梅田の「バンダイナムコ Cross Store 大阪梅田」でもイベントを開催します。



「アイドリッシュセブン in NAMJATOWN ~8th Anniversary Festival~」特設サイト

https://event.bandainamco-am.co.jp/namja/idolish7_8th/









イベントオリジナル衣装をまとったアイドルたちのオリジナルグッズを販売します。会場にて『アイドリッシュセブン』関連商品3,000円以上お買い上げのお客さまに、ねこ型カード(全21種)を1枚プレゼントします。

なお、オリジナルグッズは「ナムコパークス オンラインストア」でも販売します。



<オリジナルグッズ一例>



キラキラハート缶バッジコレクション

価格:550円 (全16種 ランダム封入)





ネームバッジコレクション

価格:700円 (全16種 ランダム封入)





アクリルスタンド

価格:1,300円 (全21種)





8周年アニバーサリーセット

価格:1,290円 (全21種)





ビジュアルクリアカードコレクション(1枚入り)

価格:450円

(全32種 通常Ver.16種+レアVer.16種)





缶マグネット付きギフト缶

(キャンディー入り)

価格:1,500円 (全16種)

※東京・博多・大阪会場限定販売





トートバッグ

価格:2,500円 (全4種)





ロングストラップ(チャームつき)

価格:1,800円 (全16種) ※11月10日(金)より販売





カラビナ

価格:1,450 (全16種)

※11月10日(金)より販売





ステッカーコレクション(2枚入り)

価格:490円 (全16種 ランダム封入)

※11月10日(金)より販売





ミニポーチ

価格:1,800円 (全16種)

※11月10日(金)より販売





◆物販購入特典

『アイドリッシュセブン』関連商品を、1会計につき3,000円(税込)お買い上げごとにねこ型カード(全21種)を1枚プレゼント!



ねこ型カード(全21種) 一例

※絵柄は選べます



※なくなり次第終了します。

※「ナムコパークス オンラインストア」はプレゼント対象外です。







うさぎの「きなこ」をモチーフにした“きなこ風小籠包”が複数入った籠の載った中華テーブルをまわして、好きな籠からきなこ風小籠包を1つ選ぼう!

きなこ風小籠包の裏に書かれた賞に応じてS~C賞いずれかのオリジナル景品が1つもらえます。



料金:600円/1回

<オリジナル景品 一例>



[左] S賞:ミニクッション(全16種) ※11月10日(金)より追加

[左中]A賞:アクリルキーホルダー(全21種)

[右中]B賞:キャラPOPスタンド(全16種 ランダム配付)

[右] C賞:ダイカットクリアカード(全16種 ランダム配付)





ナンジャタウンのキャラクター「モジャヴ」のいたずらで、ナンジャタウンのアトラクションがすべて止められた!箱の中に集められた数あるパーツの中から、アトラクション制御システムを解除する”解除パーツ”を見つけ出しモジャヴのいたずらを止めよう!君は何個見つけられるかな?

獲得した”解除パーツ”の数に応じてS~C賞いずれかのオリジナル景品が1つもらえます。



料金:600円/1回

<オリジナル景品 一例>



[左] S賞:マチつき巾着(全4種) ※11月10日(金)より追加

[左中]A賞:ネオンネームキーチェーン(全16種)

[右中]B賞:キラキラ缶バッジ(全16種 ランダム配付)

[右] C賞:クリアビジュアルカード(全16種 ランダム配付)





園内を巡って、アイドルたちが隠した「フォーチューンクッキー」をみつけよう!園内に隠された「フォーチューンクッキー」の写真を撮影して専用受付に撮った写真を掲示すると、ねこ型アクリルコースター(全16種)が1つもらえます。



料金:800円/1回



ねこ型アクリルコースター(全16種) 一例

※絵柄は選べます



※ご参加にはスマートフォンなど写真撮影機能のある端末が必要です。





アイドルたちをモチーフにしたデザート&フード(全17種)をナンジャタウン内の飲食店舗で販売します。

対象メニューを1品お買い上げごとに、メニューに紐づいた「ビジュアルカード」が1枚付属します。

※詳細は後日、特設サイトでお知らせします。





本イベントのオリジナル衣装を使用したフラットガシャポン「アイドリッシュセブン うちわ」(全16種)をイベント会場、全国の「ガシャポンバンダイオフィシャルショップ」および「ガシャポンのデパート」全店で販売します。



発売日など詳細は後日、特設サイトでお知らせします。





アイドリッシュセブン うちわ(全16種) 一例



※「ガシャポン(R)」は株式会社バンダイの登録商標です。



<ガシャポンバンダイオフィシャルショップ>

https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/store/

<ガシャポンのデパート>

https://bandainamco-am.co.jp/others/capsule-toy-store/store/











