[Hamee]

iFace First ClassからスマホケースとAirPodsケースを販売



あなたらしさを応援するモバイルアクセサリーブランド「iFace(アイフェイス)」(運営:Hamee株式会社、本社:神奈川県小田原市、代表取締役社長:水島育大、証券コード:東証プライム3134)は、『ポケットモンスター』から新デザインとなる北欧柄のiFace First ClassスマホケースとAirPodsケースを販売します。

「iFace First Classケース」は、2023年10月19日(木)よりオンライン予約開始、11月中旬より順次発売、 「iFace First Class AirPodsケース」は、10月19日(木)よりオンライン予約開始、10月下旬より順次発売となります。

尚、全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では順次取り扱いとなります。







■北欧柄の『ポケットモンスター』から全4柄が新登場

『ポケットモンスター』から新デザインとなる北欧柄のiFace First ClassスマホケースとAirPodsケースが登場します。

モダンであたたかな雰囲気とシンプルなモチーフが特徴の北欧柄にポケモンたちがマッチした、全4種類のデザインを展開します。

いろいろなポケモンたちが集まった「北欧/集合」は、使いやすいキュートなピンク色の背景です。「北欧/ヤドン」は、「ヤドン」をイメージさせるピンクで、寝そべった「ヤドン」が癒されます。「北欧/ミミッキュ」は、くすみ系のパーブルに「ピカチュウ」と「ミミッキュ」が並んでいます。「北欧/モクロー」は、豊かなグリーンと可憐な花々が散りばめられた、見ているだけでほっこり癒されるアートです。

どのデザインも、暮らしの中にも溶け込みやすく、日本でも人気が高い北欧柄とポケモンたちがマッチした、大人かわいいデザインです。



■製品情報

・製品名 :ポケットモンスター/ポケモン iFace First Classケース

・価格 :3,800円(税込4,180円)

・デザイン :北欧/集合、北欧/ヤドン、北欧/モクロー、北欧/ミミッキュ

・対応機種 :iPhone15、iPhone14、iPhone13、iPhone12/12 Pro、iPhoneSE第2世代/第3世代、

iPhone8、iPhone7

・予約開始日:2023年10月19日(木)よりオンラインにて

・発売日 :2023年11月中旬

※発売日は変更になる場合がございます。変更の際は公式X(旧Twitter)より発信します。

・販売場所 :公式オンラインストア:https://jp.iface.com/tech/products/case_firstclass_pokemon?id=41-962619

他Hamee公式オンラインストアおよび小売店など、iFace取扱店舗



■製品特長

〇耐衝撃性とデザイン性を兼ね備えたFirst Classシリーズ

くびれと適度な厚みが手にフィットし、持ちやすく操作時の安定感が増します。

また、ポリカーボネートとTPU、2つの素材で、傷や衝撃からiPhoneを保護します。



■製品情報

・製品名 :ポケットモンスター/ポケモン iFace First Class AirPodsケース

・価格 :2,800円(税込3,080円)

・デザイン :北欧/集合、北欧/ヤドン、北欧/モクロー、北欧/ミミッキュ

・対応機種 :AirPods Pro(第2/1世代)

・予約開始日:2023年10月19日(木)よりオンラインにて

・発売日 :2023年10月下旬

※発売日は変更になる場合がございます。変更の際は公式X(旧Twitter)より発信します。

・販売場所 :公式オンラインストア:https://jp.iface.com/tech/products/airpods_firstclass_pokemon?id=41-962817

他Hamee公式オンラインストアおよび小売店など、iFace取扱店舗



■製品特長

〇スマホケース用と同じ素材で持ち歩きに便利なカラビナ付き

小さくても、スマホケース用iFace First Classと同じ素材のTPUとポリカーボネートで作られているので耐衝撃性もばっちりです。

また、カバンやベルトループなどにつけて持ち歩くのにも便利なカラビナ付きです。

不意の落下も防ぐことができますので安心してお使いいただけます。







(C)Nintendo ・Creatures ・GAME FREAK・TV Tokyo ・ShoPro ・JR Kikaku (C)Pokemon

の登録商標です。



■iFace(アイフェイス)(https://jp.iface.com/)について

2022年に日本発売10周年を迎えたiFaceは、あなたらしさを応援するモバイルアクセサリーブランドです。耐衝撃などの機能性に加え、豊富なデザインや カラーバリエーションを揃えた ケースを始め、スマホリング、ストラップや、 エアポッズケースなどモバイルアクセサリーを 幅広くラインナップしています。世界累計販売個数は2,900万個を達成。公式オンラインストアのほか、バラエティショップ・家電量販店など全国約4,000店にて販売中です。

また、2019年には、世界三大デザイン賞の一つ「iF DESIGN AWARD 2019」を受賞。



■iFace 日本公式SNSアカウント

X(旧Twitter)(@iface_jp):https://twitter.com/iface_jp

Instagram(@iface_jp):https://www.instagram.com/iface_jp/

Facebook(@iface.jp):https://www.facebook.com/iface.jp/

LINE@(@iface_jp):https://page.line.me/iface_jp

YouTube(iFace日本公式チャンネル):https://www.youtube.com/c/iFace_jp



■オンライン販売店舗

iFace公式オンラインストア:https://jp.iface.com

Hamee公式オンラインストア:https://www.strapya.com/

Hamee 楽天市場店 :https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/

Hamee Amazon店 :https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051

他 Hamee運営ECストアにて販売



■関連メディア

Hameefun:https://hameefun.jp/



■会社概要

会社名:Hamee株式会社 (東証プライム 証券コード:3134 )

設立 :1998年5月

代表者 :代表取締役社長 水島 育大

所在地 :神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2

事業内容 :スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開

URL:https://hamee.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/18-14:46)