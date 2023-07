[株式会社TBSラジオ]





アーティストやクリエイターがひと月ごとに曜日担当し、「CHILL」(癒し・すばらしい・かっこいい)をコンセプトに2時間のミュージックプレイリストを作成しOAするプログラム「CITY CHILL CLUB」(月曜~金曜 27時~29時放送)の8月31日までの8月度ミュージックセレクターが決定しました。

今後も様々なミュージックセレクターが、ミュージックプレイリストをお届けします。ぜひ、お聴きください。



◆月曜

天才凡人





シンガー・MiNE、Hyonn、DJ・SHIMADAの3人組グループ。

Hip Hop、R&B、Reggae、EDM、Soul、歌謡曲など各メンバーが影響を受けた様々な音楽を、天才凡人に昇華させたジャンルレスな楽曲制作が特徴的。

さらに関西人ならではのMCや、奇抜な演出などエンターテイメント性の高いライブパフォーマンスは多くの方から支持を得ている。

2023年7月5日に2年ぶりとなるアルバム『The Letters』を配信リリース。

8月2日にはアルバムリリースを記念してグループ初となる無料ワンマンライブをShibuya eggmanにて開催。



◆火曜 1-4週

Helsinki Lambda Club





2013年夏に結成されたHelsinki Lambda Club(ヘルシンキラムダクラブ)は、ボーカル・ギターの橋本薫を中心とした日本のオルタナティブ・ロック・バンド。

中毒性の高いメロディー、遊び心のある歌詞、実験的なサウンドは、一曲ではサーフロック、次の曲ではサイケデリックへと変幻し、音楽的ジャンルや文化の垣根を越える。

国内のフェス出演に加え、香港、北京、上海、台湾等でのツアーを果たすなど、日本のロックシーンにはかけがえのない存在となっている。

アメリカやイギリスのロックが言語を問わず世界に受け入れられたように、Helsinki Lambda Clubの音楽もまた、リスナーに高揚感と快感を与える力を持つ。



5週目

岸洋佑





シンガーソングライター・俳優・ラジオパーソナリティー。

俳優として、2017年に『宇宙戦隊キュウレンジャー』(テレビ朝日系列)にスティンガー/サソリオレンジ役として出演。

ヴォーカリストとしては、2010年『EXILE presents VOCAL BATTLE AUDITION 2~夢を持った若者達へ~』のオーディションで30,000人の中からファイナリストとして選出された実力派!

2018年には、日本コロムビアよりメジャーデビュー!

2022年には「音楽で日本とエンタメ業界を元気にする」を目標に全国47都道府県をフリーライブで回ることを決意し、キャンピングカーで全国ツアーを敢行!

2023年6月27日に全曲、作詞・作曲を手掛けた自身初のフルアルバム『POP YOU』をリリース。



◆水曜1-3週目

Flat Line Classics





J-WAVE『SONAR MUSIC』で、<2022年注目のアーティスト(邦楽編)>にピックアップされて注目を集めているラッパーBIG FAFを筆頭に、SoloBright、Weird the art、Daz、Sartの5人からなる(現在SoloBrightは活動休止中)東京・品川の若きヒップホップ・クルー Flat Line Classics(フラット・ライン・クラシックス) 。バックDJはRyo Ishikawaが担当。

古き良きオーセンティックなブーンバップ・スタイルを今に継承し、都内近郊を中心とする活発なライブ活動で早くから話題となっている。

2019年にファーストEP『AUTHENTIC』、2020年にセカンドEP『Take Roots』をリリースし、2023年1月に待望のファースト・アルバム『THROW BACK LP』をリリース。



4.5週目

tonun





甘くスモーキーな歌声と、グルーヴィーで心地良いトラックが魅力のシンガーソングライターtonun。

特徴的な甘い声と絶対的なメロディーセンスを武器に、洋楽の影響を色濃く受けたサウンドを掛け合わせることで独自の世界観を作り上げている。

2020年10月、動画投稿サイトに初作品『最後の恋のMagic』を投稿し活動をスタート。

2021年、毎月の配信リリースを重ね年間を通して3作のEP作品を配信するなど、驚異的なスピードで作品を発表。

2022年、Spotifyが選ぶ次世代アーティスト「Spotify RADAR:Early Noise 2022」に選出。

『嘘寝』、『真夏の恋は気まぐれ』、『Sugar Magic』と配信リリースを続け、自身初となるLive Tour「tonun 1st Live Tour 2022」を開催。全公演SOLD OUTとなる。

2023年6月14日には待望のファーストアルバム『Intro』をリリース。



◆木曜 1.2週目

yeti let you notice





Gt.Vo.Syn. 大雪男 Gt .秋好佑紀 Ba .雜賀聖人 Dr .はやお

2016年12月にMini Album『檻、子供達。』をリリースし、本格的に活動をスタートさせる。

2022年12月にバンド初のフルアルバム『bookmarks (I can be *** with some chalky candys.)』をリリース。同月、レコード発ワンマンライブを渋谷WWWにて開催する。

2023年8月にミニアルバム『peeling on the pool』をリリース。

多彩なジャンルを踏襲しつつ、歪さを残したままポップに落とし込まれた楽曲、独特の世界感が、生きづらさを感じる人々を包み込む。



3-5週目

THURSDAY’S YOUTH





a band from Tokyo.

THURSDAY’S YOUTH(サーズデイズユース)は2017年にSuck a Stew Dryを改名し始動、日本のロックバンド。

2017年6月 1st EP 『さよなら、はなやぐロックスター』

2017年11月 1st Album 『東京、這う廊』

2019年2月 Mini Album(crowdfunding) 『Anachronism Pt.1』

2019年9月 Mini Album(crowdfunding) 『Anachronism Pt.2』

2022年11月30日 2nd EP『6 Bagatelles』リリース



◆金曜

いつか(Charisma.com)





「いつか」によるプロジェクト。

2013 年のデビューアルバム『アイアイシンドローム』から始まり、

これまでにベストアルバムを含めた 7 作品をリリースしている。

他に見ないラップスタイル、ウィットに富んだ歌詞、ソリッドなサウンド。

何かに挑む前に、思い出すべき存在。

2023年7月12日には5年振りとなる作品『MOBSTRONG』をリリース。





CITY CHILL CLUB

毎週月~金曜日 27時00分~29時00分

ミュージックセレクター:アーティストやクリエイターがひと月ごとに曜日を担当

【番組HP】https://www.tbsradio.jp/chill/



