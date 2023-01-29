～全国のスタートアップにおける成長加速化を支援～ 2022年…
［中小機構］
独立行政法人中小企業基盤整備機構（理事長：豊永厚志 本部：東京都港区）は、スタートアップの成長加速化を支援するアクセラレーション事業「FASTAR」の2022年度第8期支援先企業を採択・決定いたしました。
■採択結果概要
・事業名：FASTAR
・採択者数：14社
＜採択企業名＞
Floatmeal株式会社（設立予定、北海道札幌市）
Lighthouse株式会社（千葉県柏市）
株式会社FuturedMe（東京都中央区）
インサイトアカデミー株式会社（東京都港区）
株式会社Dots for（東京都港区）
株式会社Medifellow（東京都港区）
株式会社オキシキャリア（東京都台東区）
株式会社パンタレイ（新潟県長岡市）
株式会社コノミー（石川県金沢市）
株式会社アプデエナジー（滋賀県近江八幡市）
株式会社SUSTAINABLEME（京都府京都市）
株式会社Cubec（設立予定、兵庫県神戸市）
KEYes株式会社（福岡県福岡市）
株式会社シースリープラス（長崎県長崎市）
＜FASTARの概要＞
IPOやM&A等を目指すスタートアップ企業及び個人を対象に、資金調達や事業提携に向けて、担当の専門家が伴走型支援による事業計画のプラッシュアップを行う、成長加速化プログラムです。
URL：https://fastar.smrj.go.jp/
＜独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）＞
中小機構は、事業の自律的発展や継続を目指す中小・小規模事業者・ベンチャー企業のイノベーションや地域経済の活性化を促進し、我が国経済の発展に貢献することを目的とする政策実施機関です。経営環境の変化に対応し持続的成長を目指す中小企業等の経営課題の解決に向け、直接的な伴走型支援、人材の育成、共済制度の運営、資金面での各種支援やビジネスチャンスの提供を行うとともに、関係する中小企業支援機関の支援力の向上に協力します。
企業プレスリリース詳細へ （2023/01/29-21:40）
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