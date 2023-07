[株式会社TBSラジオ]

ジェーン・スーさんと堀井美香さんが調香した3種の香りのボディケアアイテムを7月27日(木)20:00~OSAJI公式オンラインショップ、7月28日(金)OSAJI直営店にて再販売





TBSラジオのPodcast番組『OVER THE SUN』が、健やかで美しい⽪膚を保つためのスキンケアライフスタイルを提案する敏感肌ブランドOSAJI(オサジ)とのコラボレーションアイテムを数量限定で再販売いたします。



OVER THE SUN×OSAJI COLLABORATION





2022年7月に配信された『OVER THE SUN』Ep.95「OGORI&MUNOU」でのトークを互助会員(リスナーの総称)であるOSAJIスタッフが聴いた事がきっかけとなり、今回のOVER THE SUNとOSAJIのコラボレーションが実現しました。「OGORI&MUNOU」のほか、「ご自愛」「負けへんで」など、Podcast内で頻出するキーワードをもとに、ジェーン・スーさん、堀井美香さんが実際にOSAJIで調香したこだわりの香りにも注目!



『OVER THE SUN』 Ep.95「OGORI&MUNOU」(2022年7月29日配信)

2022年春に独立後、順調に仕事をこなす中、とある仕事で失敗をし激しく落ち込んでしまった堀井美香さん。そこで、ジェーン・スーさんが慰めつつ「どうして失敗したのか吐き出してみよう」と提案。自分自身に「驕り」があったこと、そしてこの時の失敗で「無能」をたたきつけられたことを挙げ、そこから見えてきたことについてお二人が語り合いました。さらには「OGORI」「MUNOU」というワードがあぶり出されたことで、「このワードでグッズを作りたいね」という妄想トークが繰り広げられる展開に・・・



<再販売日程>

★2023年7月27日(木)20:00~ OSAJI公式オンラインショップ先行販売

・アイテム各種

・OVER THE SUN コンプリートセット ¥8,800(税込)

【オンラインショップ数量限定】

OVER THE SUN コラボレーションアイテムすべてにロゴ入り巾着がついたコンプリートセット。



★2023年7月28日(金)OSAJI直営店舗

(販売開始時刻は、館の営業時間に準じます)

・アイテム各種



※ご予約および事前のお取り置きは承れません。

※OSAJI直営店舗以外の、OSAJI取り扱い店舗での展開はございません。



▼LINE UP

・オサジ デオスプレー OGORI&MUNOU〈おごり&むのう〉 30ml / ¥2,200(税込)【数量限定】

※容器サイズが変更になります。配合成分や容量に変更はございません。

・オサジ ハンド&ボディクリーム GOJIAI〈ご自愛〉 50g / ¥1,650(税込)【数量限定】

・オサジ ハンド&ボディクリーム MAKEHENDE〈負けへんで〉 50g / ¥1,650(税込)【数量限定】

・オサジ ボディソープ OGORI&MUNOU〈おごり&むのう〉 300ml / ¥3,300(税込)【数量限定】



■オサジ デオスプレー

OGORI&MUNOU〈おごり&むのう〉 30ml / ¥2,200(税込)

※容器サイズが変更になります。配合成分や容量に変更はございません。



コンセプトは『“驕り”と“無能”を洗い流そう』。

セージとヒノキが清らかに広がり、フルーティでフレッシュなベルガモット&オレンジにスパイシーなニュアンスをもたらすクローブがアクセントに。心洗われるような香り。⽪膚科学に基づくシンプルケアのデオスプレー。細かいミストで肌なじみがとてもよく、浸透感*の高いさらりとしたテクスチャ。外出時でも手軽にリフレッシュ。アルコールフリーでもベタつきません。外出前や出先、お風呂上がりに。脇はもちろん足の裏やデコルテにも。



*角質層まで。



■オサジ ハンド&ボディクリーム

GOJIAI〈ご自愛〉 50g / ¥1,650(税込)





華やかにひろがる2種のローズとカモミールのまろやかな⽢さ、みずみずしく透明感を感じるシトラス。『まわりにも自分にも、ご自愛の精神は必要』そんなコンセプトから生まれた、やさしく包み込んでくれるような香り。

ハンドとボディどちらにも使えるみずみずしい保湿クリーム。優れた保湿力を持つシロキクラゲ多糖体*1、ポリフェノールを含むアルペンローズエキス*2、肌のバリア機能をサポートする、ミネラルが含まれた海水*1 配合。伸びの良いテクスチャと、しっかりうるおいをキープしつつ、ベタつきが残りにくいバランスにこだわった処方です。



*1:保湿成分 *2:保湿成分 ロドデンドロンフェルギネウムエキス



■オサジ ハンド&ボディクリーム

MAKEHENDE〈負けへんで〉 50g / ¥1,650(税込)





ローズマリーとレモン・オレンジの爽やかなハーバルシトラスにシダーウッドやホーウッドの優しい余韻が心地よく広がります。『勝ちに行くんじゃない、負けへんで!』そんな精神を落とし込んだ、ポジティブな気分をもたらしてくれるお守りのような香り。ハンドとボディどちらにも使えるみずみずしい保湿クリーム。

優れた保湿力を持つシロキクラゲ多糖体*1、ポリフェノー ルを含むアルペンローズエキス*2、肌のバリア機能をサポートする、ミネラルが含まれた海水*1 配合。伸びの良いテクスチャと、しっかりうるおいをキープしつつ、ベタつきが残りにくいバランスにこだわった処方です。



*1:保湿成分 *2:保湿成分 ロドデンドロンフェルギネウムエキス



■オサジ ボディソープ

OGORI&MUNOU〈おごり&むのう〉 300ml / ¥3,300(税込)





コンセプトは『“驕り”と“無能”を洗い流そう』。

セージとヒノキが清らかに広がり、フルーティでフレッシュなベルガモット&オレンジにスパイシーなニュアンスをもたらすクローブがアクセントに。心洗われるような香り。

もっちりと弾力のある泡が特徴のつっぱり感のないしっとりした洗い上がりのボディソープ。優れた保湿力を持つシロキクラゲ多糖体*1、肌のバリア機能をサポートするミネラルが含まれた海水*1 を配合。アミノ酸由来*2 の柔らかな洗浄力がボディをしっかりと洗いあげます。



*1:保湿成分 *2:ココイルメチルタウリンNa・ラウロイルメチルアラニンNa



■OSAJI

江戸時代、大名や将軍に仕える医師を、匙を使って薬を調合するすがたになぞらえ「お匙(おさじ)」と呼びました。⽪膚が体の免疫を司る重要な器官と考えられる今、スキンケアの役割は美容のためだけのものにとどまりません。オサジは健やかで美しい⽪膚を保つためのライフスタイルをデザインする、現代の「お匙」でありたいと考えます。

⽪膚の構造や機能、そして、⽪膚はどのようにして健康と美しさを保つのか。その一つひとつに真摯に向き合い、国産の植物原料や植物由来原料を使用するとともに、アレルギーに対してリスクのある成分は極力入れないようにしています。 フェイシャル、ボディ、ヘア、メイクアップを取り扱っています。

https://osaji.net





TBS Podcast

『ジェーン・スーと堀井美香の「OVER THE SUN」』



ジェーン・スーさん(コラムニスト・ラジオパーソナリティ)と堀井美香さん (フリーアナウンサー・ナレーター)による、TBSラジオのPodcast番組。毎週金曜日・夕方5時に新作配信。

2020年10月に配信開始し、リスナー総数18万人超の人気番組。

2022年10月には、配信100回を記念したイベントをヒューリックホール東京(有楽町)にて開催。会場のライブ配信は国内外から数千人が視聴。



「互助会」とは…

お互いの助け合い精神からこの名が誕生し、番組におけるリスナーを「互助会員」と呼んでいる。くだらな過ぎて口にできない妄想や、恥ずかし過ぎる過去の失敗、時に日々の悩みや困り事をシェアしながら、また次の金曜日をともに目指していく。



番組ハッシュタグ:#overthesun

番組サイト:https://www.tbsradio.jp/ots/

番組Twitter:https://twitter.com/ots_tbsradio

OVER THE SUN×OSAJI 商品詳細: https://www.tbsradio.jp/event/67784/





パーソナリティプロフィール



ジェーン・スー(じぇーん・すー)

1973年、東京都出身。作詞家、コラムニスト、ラジオパーソナリティー。『ジェーン・スー 生活は踊る』(毎週月~木曜午前11時 TBSラジオ)に出演中。『貴様いつまで女子でいるつもりだ問題』(幻冬舎)で講談社エッセイ賞を受賞。著書に『私たちがプロポーズされないのには、101の理由があってだな』(ポプラ社)、『生きるとか死ぬとか⽗親とか』(新潮社)、『これでもいいのだ』(中央公論新社)、『ひとまず上出来』(文藝春秋社)、『きれいになりたい気がしてきた』(光文社)、『おつかれ、今日の私。』(マガジンハウス)、『闘いの庭 咲く女 彼女がそこにいる理由』(文藝春秋)など。



堀井美香(ほりい・みか)

フリーアナウンサー。1972年3月22日生まれ、秋田県出身。法政大学法学部を卒業、1995年にTBS入社。1男1女の母。TBS系列の番組でナレーターとして圧倒的な実績を持つ。2022年4月にTBSを退社した現在も多くのナレーションを担当 。また「yomibasho project」(ヨミバショ ブロジェクト)を立ち上げ、自身の朗読会も主催している。自著に「音読教室」(カンゼン)『一旦、退社。~50歳からの独立日記』(大和書房)など。



