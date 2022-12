[株式会社ロフト]

2022年12月26日(月)より特集スタート



ニューヨーク近代美術館(MoMA)のミュージアムショップ、MoMA Design Store(運営本社:千代田区)では、「Fresh Designs for a New Beginning 」と題し、新年をMoMAのグッドデザインで迎えるためのアイテムを取り揃えました。デンマークのクラシック玩具「ホプティミスト」や星形フィラメントのバルブライトは、あなたにハッピーをお届けします。ぜひ店頭とオンラインストア<https://www.momastore.jp>でご覧ください。













販売店舗



※店舗により取扱い商品が異なります。

-MoMA Design Store オンラインストア <https://www.momastore.jp>



-MoMA Design Store 表参道

東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE 3F

03-5468-5801



-MoMA Design Store 京都

京都府京都市中京区河原町通

三条下ル大黒町58番地 ミーナ京都1階

075-253-6450



-MoMA Design Store 心斎橋

大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 大丸心斎橋店 本館4F

06-6282-6214



-MoMA Design Store at ロフト

ショップインショップ: 池袋、渋谷、銀座、札幌、仙台



販売商品一例







Hollywood Hills デスククロック

税込価格¥19,800

サイズ:cm)W25×D8×H16

12月中旬以降発売



ライトオークの無垢材ケースとグラフィックな文字盤のスムーズな動作は、1960年代の映画会社の重役の机の上だけでなく、あなたにも似合うモッズルックを備えています。イギリスでデザインされ、クォーツ式で音を立てずに時間を刻みます。



画像左)レインボー バルブ ライト

画像右)スター バルブ ライト

税込価格 各¥4,950

サイズ:cm)W6.5×D6.5×H12

https://www.momastore.jp/shop/g/g4589671030685/ (レインボー)

https://www.momastore.jp/shop/g/g4589671030678/ (スター)



ベストセラーのハートバルブライト(※)に、レインボーとスターが新登場。エジソン電球のオマージュとして生まれた虹型と星型フィラメントの電球は、あたたかな色味と、小さなLEDを使用することで古典的なエジソン電球の外観を再現しています。1.5時間の充電で約5時間使用でき、電源コード不要なので、お部屋だけでなくアウトドアでも、夜空のような可愛らしい星型の明かりがお洒落に照らしてくれます。(※)ハート バルブ ライト/ https://www.momastore.jp/shop/g/g4589671030661/



Le Pop スツール グリーン/イエロー

税込価格¥60,500

サイズ:cm)φ35xH46.5(座面φ30)

12月中旬以降発売



2019年、ローラン・バディエは蚤の市で古い教室の椅子を見つけ、ポップな色と現代的な素材で遊びのある教室の家具を再発明することを思いつきました。鮮やかな色でパウダーコーティングされた4本のスチール脚と、半透明でアクリル製のコントラストカラーの丸い座面で構成されています。





画像左)Acorn ベース グリーン

税込価格¥5,940

サイズ:cm)内径直径2.5、底直径9.5×H11

https://www.momastore.jp/shop/g/g0650380367929/



画像右)Avocado ベース イエロー

税込価格¥8,800

サイズ:cm)内径直径4.5、重量底直径14×H16

https://www.momastore.jp/shop/g/g0650380367790/



葉や根が発芽するときの美しさと形状を、この球根型のガラス花瓶で観察してみてはいかがでしょうか。ロンドンのILEX Studioが手掛けたベースは、アメリカの画家エルズワース・ケリーが描いた美しくシンプルな植物画にインスピレーションを得てデザインされました。花瓶に水を入れて上部の小さな受け口に種を置くだけで日々成長していく様子を見ることができるという、シンプルなプロセスを楽しむことができます。



Two-Way サイドテーブル イエロー

税込価格¥34,100

サイズ:cm)W46×D25×H41

https://www.momastore.jp/shop/g/g0686091717432/



巧妙にデザインされたTwo-Way サイドテーブルは、驚くほどシンプルで変幻自在の作品です。アクリル板で作られたデザインは、汎用性を考慮しています。サイドテーブルとして使用するだけでなく、置く向きを変えてソファと交差するスタンドとして飲み物やリモコンを入れておくことができます。



Flowerpot ポータブルテーブルランプ VP9 マスタード

税込価格¥34,100

サイズ:cm)W16.0×D16.0×H29.3

https://www.momastore.jp/shop/g/g0570000000749/



1968年に発表された近未来的な照明器具「Flowerpot」が、コードレス化・小型化・軽量化され、&TRADITIONによってアップデートされました。ドーム型のアッパーシェードと、そこからぶら下がるような丸みを帯びた下側のシェードが作るシルエット、そして鮮やかなカラーが特徴のフラワーポットは、ミッドセンチュリーの代名詞とも言えるデザイン照明です。



ロスコ: Orange and Tan, 1954 ポスター

税込予価¥2,420

サイズ:cm)約 W28×H35

12月中旬以降発売



MoMAコレクションに多くの作品が選ばれている、Mark Rothko(マーク・ロスコ)の作品『Orange and Tan』 (1954)のポスターです。



Fruitsuper スリム ブックエンド イエロー

税込価格¥6,820

サイズ:cm)W4×D10×H18(1個)

https://www.momastore.jp/shop/g/g0497608305277/



一枚の板を曲げて作られた、シンプルで安定したブックエンド。数冊の本にも大量の本にも対応したミニマルなデザインです。(同色2個入り)



Toyo 二段ツールボックス ST-350 イエロー

税込価格¥9,350

サイズ:cm)W34×D16×H17

https://www.momastore.jp/shop/g/g4518772002321/



1969年にデザインされたスチール製の日本製ツールボックスは、大きく開いて中身がすべて見えるので、工具や画材、工芸品、小物など、何を収納しても簡単に取り出すことができます。※MoMA限定カラー



バキュームコンテナ クリアイエロー

税込価格¥990(0.12L)

https://www.momastore.jp/shop/g/g0810030080299/

税込価格¥1,760(0.29L)

https://www.momastore.jp/shop/g/g0810030082590/



PRESS ボタンを押すだけで密閉を作り出すアメリカブランドのフードコンテナ。密閉を作り出すことによって食材の劣化を防ぎ、ドライフード、スナック、コーヒー、紅茶など、湿気に弱い食材などに最適です。食材以外にも空気で酸化しやすいシルバーやアクセサリーを守ってくれます。



ホプティミスト

税込価格 各¥3,520

サイズ:cm)W8×D9×H10

https://www.momastore.jp/shop/g/g5710350201600/ (画像右/イエロー)

12月中旬以降発売(画像左/ライム)



ホプティミストは、デンマークの家具職人とカウンターカルチャーのアイコン Gustav Ehrenreich(グスタフ・エアレンライフ)によってデザインされました。子供のおもちゃとしてだけでなく、デスクやワークスペースに置けば笑顔をつくるきっかけにもなります。



HAAN ハンドクリーム

税込価格 各¥1,760

サイズ:cm)W6.2×H9、50ML

12月中旬以降発売



<キャロットキック>(画像/ピンク)

積み立てのほんのり甘い人参の香りにウコンのスパイシーなフレーバー。最後はサンダルウッドがリッチでスモーキーな香りに仕上げてくれます。

<ココクーラー>(画像/イエロー)

乳白色のココナッツに熟した白桃。へリオロープの香水をブレンドしたような優しくクリーミーな組み合わせ。

<フィグフィズ>(画像/グリーン)

グリーンイチジクとトンカビーンの甘いアロマエッセンスにバニラのようなバルサミコを思わせる芳醇な香り。







About MoMA Design Store





MoMAデザインストアはキュレーターが選定したアイテムをお客様にお届けし、日々の暮らしに高い品質性や創造性、そしてデザインの革新性をもたらします。お買い上げいただく収益が、ニューヨーク近代美術館(MoMA)の独創的な展示や、幅広い教育プログラム、収蔵品の保全をサポートします。1932年、MoMAはアートの美術館として初めてキュレーターが常駐する建築・デザイン部門を創設、20世紀半ばには「グッドデザイン」を定義しその価値を広めるという先導的な役割を担うようになりました。今後もMoMAデザインストアは「グッドデザイン」を提言してまいります。オンラインストアmomastore.jp、表参道、京都、心斎橋の直営店のほか、一部ロフト店舗、そしてニューヨークでお買い物をお楽しみいただけます。

公式Instagram: @momastorejapan

===================



MoMA Design Store オンラインストア

https://www.momastore.jp



MoMA Design Store 表参道

東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE 3F

03-5468-5801

年中無休 11:00 - 20:00 (GYREに準ずる)



MoMA Design Store 京都

京都府京都市中京区河原町通

三条下ル大黒町58番地 ミーナ京都1F

075-253-6450



MoMA Design Store 心斎橋

大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 大丸心斎橋店 本館4階

06-6282-6214



MoMA Design Store 渋谷ロフト

東京都渋谷区宇田川町21-1 渋谷ロフト1

03-3462-3807



MoMA Design Store 池袋ロフト

東京都豊島区南池袋1-28-1 西武池袋本店9F

03-5960-6210



MoMA Design Store 銀座ロフト

東京都中央区銀座2-4-6 銀座ロフト 3階

03-3562-6210



MoMA Design Store 札幌ロフト

北海道札幌市中央区北5条西2丁目 エスタ6F 札幌ロフト内

011-207-6210



MoMA Design Store 仙台ロフト

宮城県仙台市青葉区中央1-10-10 仙台ロフト2F

022-224-6210



