・全米でベストセラーとなり10か国以上で翻訳出版

・子どもを持つすべての人々の「願い」を「おかあさんはね…」と優しく語りかけるような言葉で紡ぐ、愛に溢れた絵本

・第9回ようちえん絵本大賞、第5回積文館グループ絵本大賞、絵本ナビ プラチナブックメダルなど受賞多数





マイクロマガジン社(東京都中央区)は絵本『おかあさんはね』を11月6日の中日新聞・北陸中日新聞に掲載いたしました。





おかあさんはね

https://kodomono-hon.com/detail/?titleid=76371

作:エイミー・クラウス・ローゼンタール

イラスト:トム・リヒテンヘルド

訳:高橋久美子

ISBN:9784896376371

A4変型版 / 書籍 / 34ページ

定価:1,650円(本体1,500円+税10%)



子供に毎日伝えたい、ことばの贈り物



絵本『おかあさんはね』は、「児童書界のフレッド・アステアとジンジャー・ロジャース」と呼ばれている

エイミー・クラウス・ローゼンタール&トム・リヒテンヘルドが作り上げた、

子どもの健やかな成長を願う終わりのない愛の絵本。

全米でベストセラーとなり10か国以上で翻訳出版され、世界累計150万部突破したロングセラー絵本です。



日本では、作家・詩人・作詞家として幅広くご活躍されている高橋久美子さんに翻訳いただき2017年に出版。

子どもを持つすべての人々の「願い」を、「おかあさんはね…」と優しく語りかけるような言葉で紡いでいただきました。



日本でも16刷重版出来し、絵本を読んだたくさんのお母さんたちから共感の声が寄せられています。





思っているだけでは伝わらない、普段はなかなか伝えきれない親の想いを改めて言葉にして子どもに届けてくれる絵本です。(30代 女性)

お母さんにならなければ、きっと気づくことができなかったこの暖かさ。清らかさ。子供のおかげで、こんなに穏やかで、清らかな気持ちになれる。そんな大切なことを気づかせてくれる、素敵な一冊です。(30代 女性)

勉強して、片づけて、大成して、、、子どもへの様々な欲や期待はあれど、母がただ想うのは結局本当はこういうこと。肩の力がスッと抜ける、可愛くて優しい絵本です。(30代 女性)

毎日一生懸命子供が生まれてから今まで育てて来たけれど、なかなか言え無かった事がこの本の中には詰まっていると思いました。(40代 女性)

読みながら、私の胸がいっぱいになる瞬間が何度も何度も。。。そうそう、私もいつもこういう気持ち。そう思われたお母さんは、私だけではないはず。(40代 女性)



優しく、じんわりと心が温まるような絵本なので、家族や大切な人への贈り物にもおすすめの一冊です。



【YouTubeでは作品紹介動画も公開中!】

https://www.youtube.com/watch?v=0gLelQU9J-A







著者紹介



文:エイミー・クラウス・ローゼンタール

作家として、子ども向けから大人向けまで幅広い本を執筆する。

主な児童書作品に『スプーンくん』(BL出版)『アヒルだってば!ウサギでしょ!』(サンマーク出版)など。

また、伝記『Encyclopedia of an Ordinary Life』や、自らの著作をもとにした短編映画なども手がける。



絵:トム・リヒテンヘルド

アートディレクター・イラストレーター・作家。

大学を卒業後、広告会社勤務を経て、フリーに。2000年に初めての自作絵本「Everything I Know about Pirates」を発表。邦訳された作品に『アヒルだってば!ウサギでしょ!』(サンマーク出版)『おやすみ、はたらくくるまたち』『よるのきかんしゃ、ゆめのきしゃ』(ひさかたチャイルド)などがある。



訳:高橋 久美子

作家・詩人・作詞家。1982年、愛媛県生まれ。鳴門教育大学卒業後、音楽活動を経て作家に。詩、小説、エッセイ、絵本の執筆、絵本の翻訳の他、歌詞提供も多数。主な著書に絵本『あしたが きらいな うさぎ』(マイクロマガジン社)、翻訳絵本『にんぎょのルーシー』(トゥーヴァージンズ、MOE絵本屋さん大賞2020入賞)、『ディア ガール おんなのこたちへ』(主婦の友社)、小説集『ぐるり』(筑摩書房)、エッセイ集『旅を栖とす』(KADOKAWA)、『一生のお願い』(筑摩書房)など。本書『おかあさんはね』で第9回ようちえん絵本大賞を受賞。





マイクロマガジン社 こどものほん編集部







マイクロマガジン社 こどものほん編集部では、世界累計150万部を突破した『おかあさんはね』や

未来屋えほん大賞に入選した『おべんとばこさん こんにちは!』『たすひくねこ』など、

バラエティ豊かな書籍を出版しております。

こどものほん編集部公式サイト https://kodomono-hon.com/





さらにこどものほん編集部の各SNSアカウントでは、

絵本を中心としたお子さま向けの書籍の新刊情報や遊び方動画、

プレゼントキャンペーンなど、様々な情報も発信中!

Twitter https://twitter.com/micromagazine03

Instagram https://www.instagram.com/kodomono_hon/

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCVjljaathIgZkounYgk5YtA



【お問い合わせ先】



