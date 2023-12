[アサヒビール株式会社]

アサヒビール株式会社(本社 東京、社長 松山一雄)は、スポティファイジャパン株式会社(会社名 Spotify AB / 本社 Stockholm, Sweden)と共同で、『アサヒ生ビール』(通称マルエフ)の“ぬくもりのある世界観”を表現した、アーティスト参加型の音声広告キャンペーン「Spotifyリスナーへ年末のご挨拶・おつかれ生です企画」とオリジナルプレイリスト「今年も1年、おつかれさまです」を12月26日から31日まで音楽ストリーミングサービス「Spotify」にて公開します。スポティファイジャパン株式会社がビールメーカーと共同でアーティスト参加型の音声広告キャンペーンを行うのは、初めての取り組みです。





「おつかれ生です音声広告キャンペーン」は、Spotify独自の新進アーティストサポートプログラム『RADAR:Early Noise』やTikTokと共同でアーティストを応援するプログラム『Buzz Tracker』の中から、マルエフの世界観に合致する、若年層に人気のアーティストを選出しました。シンガーソングライター「TOMOO」、2人組バンド「Bialystocks」、スリーピースバンド「マルシィ」とタイアップします。各アーティストから、今年の振り返りと「一年間、おつかれ生です。」という特別なメッセージをSpotifyで広告として配信いたします。



オリジナルプレイリスト「今年も1年、おつかれさまです」では、竹内まりやさんの「元気を出して」をはじめとして、音声広告キャンペーンに参加する「TOMOO」「Bialystocks」「マルシィ」の楽曲や年末にふさわしい楽曲を楽しめます。



引き続き、TVCMやデジタルを活用した情報発信を強化することで“ぬくもりのある世界観”を演出し「アサヒ生ビール」ブランドのさらなる認知拡大や飲用喚起を図ります。



■プレイリスト「今年も1年、おつかれさまです」

URL:https://spoti.fi/otsukaresamadesu



■音声広告参加アーティストについて

プロフィール:TOMOO(読み:トモオ)

東京都出身 / シンガーソングライター

6歳よりピアノを始める。 のちに、聴いたことがない楽曲の歌詞に自分で即興のメロディをつけ

歌って遊んでいたことなどをきっかけに、作曲に興味を持つようになる。

中学に入りオリジナル曲の制作を開始。その後本格的に音楽活動をスタートさせる。

2022年8月3日、PONYCANYON/IRORI RecordsよりMajor 1st Digital Single「オセロ」を

リリース。



2023年、Spotify「RADAR: Early Noise 2023」に選出。

2023年9月27日、1st Album “TWO MOON”をリリース。

同年11月よりTOMOO LIVE TOUR 2023-2024 "TWO MOON"を開催。



Official HP: https://www.tomoo.jp/





プロフィール:Bialystocks(読み:ビアリストックス)

2019年、ボーカル甫木元空(ホキモト ソラ)監督作品、青山真治プロデュースの映画

「はるねこ」 生演奏上映をきっかけに結成。

Spotify「RADAR: Early Noise 2022」に選出、

同年11月にメジャー1stアルバム『Quicksand』をPONYCANYON / IRORI Recordsより

リリース。Vo甫木元空のソウルフルで伸びやかな歌声で歌われるフォーキーで

温かみのあるメロディーと、Key菊池剛(キクチ ゴウ)によるジャズをベースに

持ちながら自由にジャンルを横断する楽器陣の組み合わせは、普遍的であると同時に先鋭的と

評される。



2022年10月には初のワンマンライブ『第一回単独公演 於:大手町三井ホール』を開催、

即日ソールドアウトを達成。2023年には初の全国5都市ツアーを開催、

こちらも全公演即日ソールドアウトとなる。



Official HP: https://bialystocks.com/





プロフィール:マルシィ

Vo & Gt 吉田右京 / Gt shuji / Ba フジイタクミ

消せない記憶と生きていく

あなたの記憶をうたうバンド、マルシィ

“なんでこんなに私の気持ちを歌ってくれるの”

SNSの口コミから広がった失恋ソングが話題を集め、Z世代の女性を中心に

マルシィにハマるリスナーが続出。

マルシィの描く新たな等身大のラブソングが共感を集めている。





2023年、SpotifyがTikTokと共同でアーティストを応援する

プログラム「Buzz Tracker」10月マンスリーアーティストに選出、

同年11月、アルバム「Candle」をリリース。





Official HP: https://marcy-official.com/



