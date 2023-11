[株式会社STARBASE]





数多くのラッパー、DJ、ダンサー、夜遊び人達に愛された伝説のクラブ「池袋BED」が2019年に22年の歴史を持って閉店した後、BEDを拠点に長く活動を続けてきたBLYYのAKIYAHEADと、INSIDE FAMILIAのRAIZENはBED無き後のコロナ禍の池袋で意気投合。BLYYとSUMMITのレーベルメイトであるSIMI LABのHi'Specのビートを二人が共有したところから始まった今回のプロジェクトは、BEDという共通のルーツへの熱い思いと、変わりゆく東京の音楽シーンにおける彼らの不屈の精神が表現されている。





リード曲である「戦う山 -IKB PRIDE-」は、BED時代の盟友でありダンスグループZULU-MK MASTERZのメンバーで、コロナ禍で映像作家としてのキャリアをスタートさせたKEIGOZULUがMVを担当。"STILL IKB"をキーワードにしたこの作品には、こちらもコロナ禍にビートメイクを本格的に始めたDMJのビート上でBLYYのDMJとDzluがRAIZENの幼なじみであるTHE TENGSをフィーチャーした「West IKB of Raw feat.THE TENGS」が02に収録。

加えて、長年BEDのフロアマネージャーであったJOMO as Ill Clintonが、BEDのステージを彷彿とさせるビートボックスでトラックをリメイクしたボーナスビート、それぞれのインストトラックも収められている。

このプロジェクトは過去の思い出を美化しそれに浸って現実逃避するような後ろ向きなback in the days的なモノでは決してなく、様々な逆風にも屈する事なくハイクオリティな音楽とアートを武器に自らの未来を正しいマインドセットで切り拓いていく覚悟を持った同志達へ向けて贈る人間讃歌である。



●作品情報



アルバムアーティスト名:AKIYAHEAD,RAIZEN, BLYY, THE TENGS & JOMO as Ill Clinton

タイトル名:STILL IKB ep

発売日:2023年11月29日(水)

各種配信サービス: https://lnk.to/STILL_IKB

レーベル:egggetta



トラックリスト

01. AKIYAHEAD&RAIZEN - 戦う山 -IKB PRIDE-

Produced by Hi'Spec

Lyric by RAIZEN,AKIYAHEAD

02.BLYY - West IKB of Raw feat.THE TENGS

Produced by DMJ

Lyric by DMJ,BAN,Dzlu, KOMEKAMI JCT

03. BLYY - West IKB of Raw -JOMO's Remix Bonus beat-

Produced by DMJ

Remix by JOMO as Ill Clinton

04. AKIYAHEAD&RAIZEN - 戦う山 -IKB PRIDE-(Instrumental)

Produced by Hi'Spec

05.BLYY - West IKB of Raw(Instrumental)

Produced by DMJ

All songs recorded by DMJ

At 1on1 studio

All songs mixed&mastered by ENA



●MV情報

12/1(金)20時:MVプレミア公開

AKIYAHEAD&RAIZEN - 戦う山 -IKB PRIDE-





URL: https://youtu.be/WqrAfL6TsJc

Directed & Filmed by KEIGOZULU

Produced & Coordinated by 泥鶴

Title logo designed by BOCKY (HUMANMUSIC)

Filming location guided by cute (Yen doller & The cuticle)

Special thanks to 池袋ニコのタコス & BED homies



●Profile : BLYY



AKIYAHEAD, alled, CLAY, DMJ, Dzlu, DJ SHINJI

2001年結成時より東京池袋の土壌に育まれ芽を出し根を張る。

音楽を通じた様々な人々との出会い、巡りを糧にその幹を太くし葉を広げて来た。

彼らが発する本寸法のHIPHOPは呼吸そのものであり、今日に至るまでその樹を"まま"に伸ばし続けている。



