販売期間 : 2022年12月1日(木)~2023年1月31日(火)



年末年始にぴったり!お得な2名様セットメニューが登場!

年末年始にぴったり!お得な2名様セットメニューが登場!





ロサンゼルス発祥のアメリカンレストラン 「カリフォルニア・ピザ・キッチン」ラゾーナ川崎店では、クリスマスシーズンや年始に向け、カップルやご家族でのお食事や仲間とのパーティにぴったりの「ホリデーセット For Two」を12月1日(木)から翌年1月31日(火)の期間、販売します。



このセットメニューは、ガーリック風味のチキンとポテト、カリフラワーをピザ窯でローストした「ローストガーリックチキン+シーズナルベジタブル」をメインに、乾杯のスパークリングワイン、スープ、チョイス可能なアペタイザーで構成しました。アペタイザーは、「カリフォルニア・ピザ・キッチン」の”世界各国のテイストを盛り込んだオリジナリティメニュー”という商品コンセプトをベースにした代名詞メニューでもあるピザのほか、バリエーション豊かなラインナップからお好きなアイテムをお選びいただけます、また、2名様を対象にしたボリュームのセットとなっているので、複数オーダーにより、大人数様のパーティにも対応します。



アメリカ・カリフォルニアの最新の食トレンドである“ヘルシー”、“ライト”をテーマにした「カリフォルニア・ピザ・キッチン」ならではの世界観と、あらゆるシチュエーションで楽しめるワールドワイドなテーブルを演出します。







カリフォルニア・ピザ・キッチン 「ホリデーセット For Two」 販売概要





◇ 販売期間:

2022年12月1日(木)~2023年1月31日(火)

◇ 販売品名:

ホリデーセット For Two

◇ 内容:

スパークリングワイン/本日のスープ/アペタイザー/ローストガーリックチキン+ シーズナルベジタブル

アペタイザーは下記よりお好きなアイテムをお選びいただけます。

・ ダイナマイトシュリンプ ※シュリンプのフライをオリジナルスパイシーマヨネーズソースで和えた一品

・ ピザ 「ファイブチーズ+フレッシュ トマト」 または 「ペパロニ」

・ スパゲッティ 「ボロネーゼスパゲッティ」 または 「アスパラガス+ スピナッチ スパゲッティ」

◇ 販売価格:

6,000円(税込)

◇ 販売店舗:

カリフォルニア・ピザ・キッチン ラゾーナ川崎店

神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎4階/TEL 044-589-7401

◇ 公式HP:

http://cpkjapan.com/









カリフォルニア・ピザ・キッチンとは





伝統的なイタリア料理の域を出た、グローバルなトッピング・アイデアによるプレミアムピザをメインに、アペタイザーからスープ、サラダ、パスタ、デザートまで、カスタムメイドの豊富なメニューを揃えたカジュアルスタイルのカリフォルニア・レストランとして、1985年アメリカ・ロサンゼルス、ビバリーヒルズに誕生。人気メニューであるプレミアムピザは、オープンキッチンに備えたピザ窯で、オーダーごとに世界各国のテイストを盛り込んで、次々と香ばしく焼き上げています。

「アメリカ人の大好きな味と風味を、とびっきり美味しいピザにトッピングして世界中に伝えたい」 という創業者の考えのもとに開発された、オリジナリティー溢れるプレミアムピザは、子供から大人まで幅広い層から愛されています。







カリフォルニア・ピザ・キッチン」ラゾーナ川崎店





住所 : 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎4階

営業時間 : 11:00~23:00(L.O 22:00)

TEL : 044-589-7401

公式HP : http://cpkjapan.com/

Facebook : https://www.facebook.com/CPKjapan/

Instagram : https://www.instagram.com/CPKjapan/





