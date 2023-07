[RX Japan株式会社]

ポートメッセなごやで7月19日~21日の3日間、開催



RX Japan株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:田中 岳志)は2023年7月19日(水)~21日(金)の3日間、ポートメッセなごや 第1展示館で「第3回 Japan IT Week 名古屋」を開催します。







中部最大級* 170社が出展!DXを実現する製品やセミナーが集結

Japan IT Weekは、IT製品・サービスが集まる展示会です。名古屋では2021年にスタートし、今年で3回目の開催となります。170のIT企業が集結するだけでなく、課題解決のヒントにつながるセミナーも併催。また、今年は出展企業から課題を解決する方法などの提案が受けられる「相談予約サービス」を提供しています。Japan IT Week 名古屋を通じて、中部地域のDXの実現に貢献します。



【開催概要】

名称:第3回 Japan IT Week 名古屋

会期:2023年7月19日(水)~21日(金)10:00~17:00

会場:ポートメッセなごや 第1展示館

Web:https://www.japan-it.jp/nagoya/ja-jp.html?co=article_prtimes230713



「生成AI」「製造業DX」「データドリブン経営」など、注目のセミナー





会場では、業界のトップランナーが登壇するセミナーを開催。「生成AI」「製造業DX」「データドリブン経営」など今、注目のテーマのセミナーを聞くことができます。

▼セミナープログラム一覧を見る

https://biz.q-pass.jp/f/7413/itw_nagoya23_seminar/seminar_register?co=article_prtimes230713



■ITN-K:メタバースと生成AIの可能性[基調講演:VIP専用]





NVIDIA

エンタープライズマーケティング

シニアマネージャ

田中 秀明 氏





■ITN-S1:データ活用で企業を成功に導く、データドリブン経営とは?





日本電気(株)

グローバルイノベーションビジネスユニット

ヴァイスプレジデント

森 英人 氏





■ITN-S2:新時代のSNSマーケティング戦略





(株)ホットリンク

ソーシャルメディア事業本部

ソリューション営業部 部長

増岡 宏紀 氏









(株)博報堂

生活者エクスペリエンスクリエイティブ局

ビジネスプロデューサー

横山 昴 氏





■ITN-S3:これからの時代に必要なDX人材育成





名古屋市総務局行政DX推進部

デジタル改革推進課 主幹(DXの推進)

水谷 淳 氏











経済産業省

商務情報政策局 情報経済課

アーキテクチャ戦略企画室長

和泉 憲明 氏





■ITN-S4:事業変革をもたらす、生成AIの活用方法





(株)エクサウィザーズ

常務取締役

大植 択真 氏











デロイト トーマツ コンサルティング(同)

執行役員・パートナー

アジア太平洋地区 先端技術領域リード

森 正弥 氏





■ITN-S5:競争を勝ち抜く、製造業DX





パナソニック コネクト(株)

現場ソリューションカンパニー エバンジェリスト

エグゼクティブコンサルタント/

京都女子大学 データサイエンス学部 客員教授

一力 知一







(株)デンソー

執行幹部

研究開発センター クラウドサービス開発部長

成迫 剛志 氏









(株)デンソー

社会イノベーション推進部 FA事業推進部

ソリューション開発室

ロボットセルエバンジェリスト

水谷 紀久子 氏





▼セミナープログラム一覧を見る

https://biz.q-pass.jp/f/7413/itw_nagoya23_seminar/seminar_register?co=article_prtimes230713

※都合により講師、プログラムの内容に多少の変更、およびテキスト配付の無い場合もございます。あらかじめご了承ください。



セミナーの後は、ITのプロに相談できる「相談予約サービス」で経営課題の解決に





今年のJapan IT Week 名古屋では、「相談予約サービス」を実施します。お探しの製品や抱えている課題をご登録いただくと、条件に合った出展企業から提案メッセージが届くというものです。相談予約を事前に取っておくことが可能ですので、セミナー受講の合間に予約を入れるなど、効率的に展示会を回ることができます。

「出展製品が多くて、最適なものが見つからない」「課題に対する的確な提案が欲しい」といった方におすすめのサービスですので、ぜひ会場へお越しの際は、こちらもご活用ください。







▼相談予約サービスの詳細を見る

https://www.japan-it.jp/nagoya/ja-jp/apposys/about.html?co=article_prtimes230713



Japan IT Weekについて





Japan IT Weekは最新のIT製品/サービスが一堂に集まる、日本最大級のIT展示会です。春、オンライン、名古屋、秋、関西で、毎年開催しており、企業・官公庁・団体の情報システム、経営者・経営企画、開発・生産、システム開発、マーケティング部門の方々が来場します。幅広くIT分野を網羅して開催することで、ビジネス拡大を求める出展社、来場者にとって欠かせない展示会となっています。

【第3回 Japan IT Week 名古屋 開催概要】

会期:2023年7月19日(水)~21日(金)10:00~17:00

会場:ポートメッセなごや 第1展示館

主催:RX Japan株式会社

Web:https://www.japan-it.jp/nagoya/ja-jp.html?co=article_prtimes230713



Japan IT Week 名古屋は下記の9の専門展示会で構成されています。

第3回[名古屋]AI・業務自動化 展

第3回[名古屋]クラウド業務改革EXPO

第3回[名古屋]ソフトウェア&アプリ開発 展

第3回[名古屋]情報セキュリティEXPO

第3回[名古屋]IoTソリューション展

第3回[名古屋]組込み/エッジ コンピューティング展

第3回[名古屋]デジタルマーケティングEXPO

第3回[名古屋]次世代 EC&店舗EXPO

第3回[名古屋]営業DX EXPO



