5月27日に閉幕した第76回カンヌ国際映画祭。閉会式には、マリア・グラツィア・キウリによるウィメンズのコレクションとキム・ジョーンズによるメンズのコレクションを纏った華やかなセレブリティたちが出席しました。







エミリー・ドゥケンヌは、赤いモスリンドレスを纏い登場。Make up by Dior.









クエンティン・タランティーノは、ブラックウールのピークドラペルタキシードにブラックウールのベスト、ホワイトコットンシャツ、ブラックシルクタイ、ブラックレザーのダービーシューズを合わせた装いで登場。









ダリ・ベンサラは、ブラックウールのショールカラータキシードにブラックコットンシャツ、ブラックシルクのボウタイ、ブラックレザーのダービーシューズを合わせた着こなしで登場。Groomed by Dior.







アントワーヌ・レナルツは、ホワイトウールの「テイラー オブリーク」ショールカラータキシードにウィングチップカラーのホワイトシャツ、ホワイトコットンのボウタイ、ブラックレザーのダービーシューズをコーディネート。Groomed by Dior.









ドゥニ・メノーシェは、ネイビーウールのショールカラータキシードにウィングチップカラーのブラックシャツ、ブラックレザーのダービーシューズを合わせた装いで登場。Groomed by Dior.









ユッシ・ヴァタネンは、ブラックウールのピークドラペルタキシードにブラックコットンシャツ、ブラックシルクのボウタイ、ブラックレザーのダービーシューズを合わせた装いで登場。









リューベン・オストルンドは、ネイビーウールのピークドラペルタキシードにホワイトコットンシャツ、ネイビーシルクのボウタイ、ブラックレザーのダービーシューズを合わせた着こなしで登場。







@Dior #Dior #ディオール

