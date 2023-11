[株式会社STARBASE]







世界的なダンサーであり、ダンサーとしてクリス・ブラウン、レディー・ガガと共演し、コレオグラファーとしてBTS、TWICEらの世界的ヒット曲の振付を担当するRIEHATA。現在はアーティストしてもAIやSALUなどとのコラボなど数々の楽曲をリリースし、今年の9月に開催された国内最大のHIPHOPフェス「THE HOPE」においても圧巻のパフォーマンスを披露し、12月に開催されるSKY-HIと日本テレビがタッグを組んだダンス&ボーカルプロジェクト音楽フェス『D.U.N.K. Showcase in KOCERA DOME OSAKA』への出演も決定しているRIEHATAが本日自身初のダンススタジオ「SPACE LOV3」をオープン



本日、RIEHATA初のダンススタジオをオープンを記念して、11/17にリリースしたばかりのRIEHATAの新曲でもあり、スタジオのオープニングテーマ曲でもある『MOVE』で「SPACE LOV3」初のダンスビデオを大公開!!



【SPACE LOV3】RIEHATA Choreography 『MOVE』Performance Video

https://youtu.be/p2eFmrjGiAU



RIEHATAのファミリーでもあるRht.のメンバーなど総勢25名以上のダンサーと共にRIEHATAが振り付けしたダンスビデオは圧巻の一言に尽きる。

是非こちらのダンスビデオを見て頂き、ダンス、RIEHATAのスタジオ、新曲『MOVE』、など様々な部分を楽しんでみては如何でしょうか?





世界が認めたダンサー、コレオグラファー、アーティスト。 ダンサーとしてChris Brownの振付を筆頭に、K-POPではBTS、TWICE、PSY、国内では、

EXILE、3代目J Soul Brothers、JO1 などのヒット作品を手掛ける傍 ら、2021年から アーティスト活動を本格的に始動。2022年、AIのアルバムキット カットCM ソングに起用されたAI「First Time feat. RIEHATA」やBENNIE K 「Dreamland」をオフィシャル・サンプリングした楽曲を経て、2023年も atmos pink 主催のダンスオーディション「MORE THAN EVER~未来を勝ち 取れ~ Support by NIKE」の最終審査楽曲としてRIEHATAが制作した THE HIPHOP、THE SWAGな 楽曲『GOING IN』や、6月には RIEHATA初となる サマーソング 『Summer Escape』をリリースし、また9月には国内最大級HIPHOPフェス 「THE HOPE」に も出演を果たし話題となった! 多方面での活躍が今後も期待される唯一無二のダン サー/アーティスト!

Instagram: https://www.instagram.com/riehata/

TikTok:https://www.Gktok.com/@riehata

X :https://twiAer.com/riehataqueen



SPACE LOV3

WEB: https://spacelov3.com/

Instagram: https://instagram.com/spacelov3_japan







● 楽曲作品概要

アーティスト : RIEHATA

タイトル : MOVE

配信リンク:https://lnk.to/RIEHATA_MOVE

レーベル : STANDO

発売日:2023 年 11 月 17 日(金)



