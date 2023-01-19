［中小機構］



中小機構（独立行政法人中小企業基盤整備機構）北海道本部は、経済産業省北海道経済産業局、北海道事業承継・引継ぎ支援センターと連携し、事業承継という転機が引き起こす変革等を「JX＝Jigyoshokei Transformation」という言葉に込めて、そのイノベーションの可能性を皆様と共に考える場として、「北海道事業承継シンポジウム JX2023」を開催します。

本シンポジウムでは、親族内外の“引継ぎ“イノベーションをもたらす経営手法、取組事例、支援方法等について、企業経営者、アトツギ、事業承継支援の専門家等から、具体的実例を交えて紹介します。



開催概要（第一部は、札幌市内の会場とオンラインで同時開催）

【日時】2023年2月24日（金曜）13時30分～17時30分

［第一部］13時30分～16時00分

［第二部］16時15分～17時30分



【場所】

札幌グランドホテル 2階 グランドホール（札幌市中央区北1条西4丁目）



【定員】

［第一部］会場150名、オンライン150名

［第二部］会場40名（1会場20名）

※先着、参加無料



【対象】

［第一部］経営者、後継者、創業希望者、支援機関、専門家 等

［第二部］支援機関、専門家 等



【主催】

経済産業省北海道経済産業局、（独）中小企業基盤整備機構北海道本部、北海道事業承継・引継ぎ支援センター（認定支援機関：札幌商工会議所）



【後援（予定）】

財務省北海道財務局、北海道、札幌市、（株）日本政策金融公庫、（株）商工組合中央金庫、北海道信用保証協会、（公財）北海道中小企業総合支援センター、（一社）北海道商工会議所連合会、北海道商工会連合会、（一社）中小企業診断協会北海道、北海道弁護士会連合会





プログラム

＜第一部＞

◆基調講演：“絶滅危惧種”がコロナ禍で黒字化へ！39歳まで主婦だった私の“思いやり経営”

ドムドムフードサービス株式会社 代表取締役社長 藤崎 忍 氏



◆事例紹介：私のJX“引継ぎイノベーション”

事例［事例1］親族外承継 ［事例2］親族内承継



◆パネルディスカッション：北海道型JX ～何を引継ぎ、何を変革するのか～



＜第二部：分科会＞

以下、（1）又は（2）のいずれか一つのみ参加頂けます。

◆ケーススタディ（1）：“納得の事業承継”に導く支援とは！実例に学ぶ事業承継支援のコツ

◆ケーススタディ（2）：“アトツギ”と考える！イノベーションを生み出す支援とは



※シンポジウムの詳細は、別添のリーフレット（https://prtimes.jp/a/?f=d21609-20230118-2850dd692df570c01d1dd3611a44deb8.pdf）をご確認下さい。





申込方法

以下のリンクの受付フォームから、2月17日（金曜）17時までにお申し込み下さい。

https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/hokkaido02/202302_shokei

※なお、ご提供いただいた情報は、本シンポジウム開催の目的以外には一切使用いたしません。



＜独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）＞

中小機構は、事業の自律的発展や継続を目指す中小・小規模事業者・ベンチャー企業のイノベーションや地域経済の活性化を促進し、我が国経済の発展に貢献することを目的とする政策実施機関です。経営環境の変化に対応し持続的成長を目指す中小企業等の経営課題の解決に向け、直接的な伴走型支援、人材の育成、共済制度の運営、資金面での各種支援やビジネスチャンスの提供を行うとともに、関係する中小企業支援機関の支援力の向上に協力します。



企業プレスリリース詳細へ （2023/01/19-14:46）