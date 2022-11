[株式会社WDI JAPAN]

地獄の軍団のロックショウをカクテルでも楽しもう! 販売期間:2022年11月29日(火)~30日(水)



様々な音楽を聴きながら料理が楽しめるアメリカンレストラン「ハードロックカフェ」国内店舗(東京・六本木、上野駅東京、横浜、ユニバーサル・シティウォーク大阪)では、東京ドームで11月30日(水)に行われるアメリカのロックバンド「KISS」によるコンサートツアーのアンコール来日公演「THE FINAL TOUR EVER ”KISS END OF THE ROAD” WORLD TOUR」開催を記念して、KISSの名前を冠にしたRUMをベースにした2種類のカクテルを公演前日と当日の2日間、販売します。



この度、KISSの来日公演を記念して販売されるカクテルは「BLACK AND STORMY DIAMOND」と「TROPIC ROCK CITY」の2種。「BLACK AND STORMY DIAMOND」は、ブラックダイアモンド プレミアム ダークラムをミックスしたジンジャービア、シンプルシロップ、グレープフルーツ、レモンジュースにフロートし、レモンピールで仕上げたカクテル。また、「TROPIC ROCK CITY」はデトロイトロックラムとパッションフルーツピューレ、アーモンドシロップ、ライムジュース、アンゴスチュラビターズをシェイクしたトピカルカクテルです。価格も来日に合わせ「2022」円としました。







ライヴ参戦される方も、できない方も、これらカクテルと共にKISSの世界に浸ってロックンロールな時間をお楽しみください。





ハードロックカフェ 「KISS」 来日公演記念 スペシャルカクテル 販売概要



2022年11月29日(火)~30日(水)

・ 「BLACK AND STORMY DIAMOND」 2,022円(税込)

・ 「TROPIC ROCK CITY」 2,022円(税込)

「ハードロックカフェ」 国内店舗

東京店/上野駅東京店/横浜店/ユニバーサル・シティウォーク大阪店





ハードロック(R)概要



世界70カ国、265の都市にホテル、カジノ、ロックショップ、コンサート会場、カフェを展開するハードロック・インターナショナルは、世界でも最も認知の高い企業の一つです。2020年には、ジョイントベンチャーで、ハードロックデジタルを立ち上げ、インターネットゲーミング業界にプラットフォーマーとして参入しました。

また、エリック・クラプトンのギターから始まった、ハードロックが所有する86,000点以上の貴重なメモラビリア(有名ミュージシャンの衣装や楽器)のコレクションは、世界中の店舗に展示されています。

2021年、ハードロック・インターナショナルは、フォーブス誌においてトラベル・レジャー、ゲーミング、エンターテイメント業界の「最高の雇用主」として評され、デロイトプライベート、ウォールストリートジャーナル紙においてもアメリカにおける「Best Managed Company」を受賞。調査会社J.D.POWERにおいては、高級ホテルチェーンとして、北アメリカで「顧客満足度No.1」を3年連続獲得しました。2020年は、同じくフォーブス誌において、「最も従業員の多様性を活かした企業」として認められました。ハードロックの各施設は、フロリダに展開する最も成功している2つのフラッグシップ店舗や、本社のあるサウスフロリダにオープンした、世界初のギターホテル(R)(ギター型のホテル)を代表として、世界各国の有名な国際都市に展開しています。ハードロックブランドは、親会社である「ザ・セミノール・トライブ・オブ・フロリダ」によって運営されています。

詳細は、こちらから www.hardrock.com または shop.hardrock.com



http://hardrockjapan.com/



https://hrcjapan.official.ec/



・東京店

東京都港区六本木5-4-20

TEL.03-3408-7018

・上野駅東京店

東京都台東区上野7‐1-1 アトレ上野1階

TEL.03-5826-5821

・横浜店

神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 1階

TEL.045-682-5626

・ユニバーサル・シティウォーク大阪店

大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク大阪 3・4階

TEL.06-4804-3870



