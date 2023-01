[株式会社ハピネット]

第74回カンヌ国際映画祭 ある視点部門「Prize of Originality」受賞

『LAMB/ラム』Blu-ray&DVDを2023年3月3日(水)に発売いたします。





禁断(タブー)が産まれる。



公式サイト https://klockworx-v.com/lamb/

公式Twitter https://twitter.com/LAMBMOVIE_JP





■第74回カンヌ国際映画祭のある視点部門「Prize of Originality」受賞作!





話題作を次々と世に送り出す気鋭の製作・配給会社「A24」が北米配給権を獲得し、アカデミー賞(R)国際長編部門アイスランド代表作品にも選出されるなど、批評家からも高い評価を受けた本作。衝撃的な設定の中にもリアリティを持った世界観を構築したことで世界から称賛を浴びた話題作が、今回待望の豪華版Blu-rayとDVDで発売となる。



■監督は本作が長編デビューとなるヴァルディミール・ヨハンソン

主演・製作総指揮を務めるのは『プロメテウス』、『ミレニアム』シリーズで知られるノオミ・ラパス。監督は、『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』などの特殊効果を担当し、本作が長編デビューとなる北欧の新たな才能ヴァルディミール・ ヨハンソン。



■豪華版Blu-rayは超豪華特典仕様!

今回発売となる豪華版Blu-rayは三方背アウターケースの特別仕様となっており、封入特典としてブックレット(20P予定)が付属する。さらに、映像特典としてヴァルディミール・ヨハンソン監督の短編2本『DOLOR』、『DAWN』と、本編からは削除されたシーンが4本収録されるほか、VFXメイキングや予告編集など充実した内容となっている。





『LAMB/ラム』作品情報







【キャスト】

■ノオミ・ラパス

■ヒルミル・スナイル・グズナソン

■ビョルン・フリーヌル・ハラルドソン



【スタッフ】

■監督:ヴァルディミール・ヨハンソン

■脚本:ヴァルディミール・ヨハンソン、ショーン

■撮影:イーライ・アレンソン

■編集:アグニェシュカ・グリンスカ

■音楽:ソーラリン・グドナソン

■プロデューサー:フレン・クリスティンスドティア、サラ ・ナシム



【ストーリー】

山間に住む羊飼いの夫婦イングヴァルとマリア。

ある日、二人が羊の出産に立ち会うと、羊ではない何かが産まれてくる。

子供を亡くしていた二人は、"アダ"と名付けその存在を育てることにする。

奇跡がもたらした"アダ"との家族生活は大きな幸せをもたらすのだが、やがて彼らを破滅へと導いていく—。





『LAMB/ラム』商品情報







【発売日】

2023年3月3日(水)



【価格】

Blu-ray 6,380円(税込)、DVD 4,290円(税込)



【豪華版Blu-ray特典】

■封入特典

・ブックレット(20P予定)



■仕様特典

・三方背アウターケース



■映像特典(予定)

・ヴァルディミール・ヨハンソン監督短編:『DOLOR』、『DAWN』

・削除されたシーン(4本)

・VFXメイキング

・予告編集



※商品の仕様は変更となる可能性がございます。



発売元:株式会社クロックワークス

販売元:株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C)2021 GO TO SHEEP, BLACK SPARK FILM &TV, MADANTS, FILM I VAST, CHIMNEY, RABBIT HOLE ALICJA GRAWON-JAKSIK, HELGI JÓHANNSSON



