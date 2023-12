[株式会社グレープストーン]

2023年12月13日(水)~12月20日(水)[最終日午後6時終了] Disney100 THE MARKET in 伊勢丹新宿店に期間限定オープン



株式会社グレープストーン(本社:東京都中央区銀座)が展開する、東京ばな奈とディズニーが一緒に作りあげた共同スイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」は、2023年12月13日(水)~12月20日(水)[最終日午後6時終了]の期間限定でDisney100 THE MARKET in 伊勢丹新宿店にポップアップストアをオープンします。

●東京ばな奈とディズニーが贈るハッピースイーツショップが 伊勢丹新宿店に期間限定でOPEN!

東京ばな奈とディズニーが一緒に作りあげた 夢の共同スイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTON by 東京ばな奈」が、Disney100 THE MARKET in 伊勢丹新宿店に2023年12月13日(水)~12月20日(水)[最終日午後6時終了]の期間限定でやってきます。自分へのご褒美おやつはもちろん、お友達へのサプライズプレゼントにもオススメ!12月発売の最新作も登場するので、可愛すぎるスイーツたちにぜひ会いに来てくださいね。



世界中のみんなのスター「ミッキーマウス」が主役のハッピースイーツ







ふかふか優しく焼き上げたスポンジケーキに、キャラメルクリームと甘くとろけるミルククリームを仲良く包み込んだ『ミッキーマウス/「銀座のキャラメルケーキ」です。』。キャラメル&ミルクのコクがお口いっぱいに広がって、心も甘~くとろけそう。スポンジケーキの絵柄は全部で6種類。「ミニーマウス」の絵柄がでたらラッキー!食べるたび、どの絵柄が出るかも楽しんでくださいね。

※お菓子の柄はランダムのため、全ての柄が入っていない場合もございます。











白のタキシードをまとった「ミッキーマウス」を主役にしたパッケージデザインにも注目。キラキラ輝くステージで踊る「ミッキーマウス」は、世界中のみんなのスター!にっこり微笑む「ミッキーマウス」に、ひとめで笑顔になってしまいそう。



















さらにオリジナルのエコバッグが付いた「エコバッグセット」も同時登場。元気が出そうなイエローに、表にはパッケージとおそろいの「ミッキーマウス」、裏には「ミッキーマウス」とその仲間たちが描かれた今回だけの特別なデザインです。コンパクトに折りたためるので、カバンにしのばせていつでも一緒にお出かけしてくださいね。









【商品名】ミッキーマウス/「銀座のキャラメルケーキ」です。

【価 格】4個入 799円(本体価格740円)、8個入 1,598円(本体価格1,480円)、4個入 エコバッグセッ

ト 1,700円(本体価格1,546円)、8個入 エコバッグセット 2,500円(本体価格2,273円)

※4個入にはステッカーは付いておりません。

※エコバッグのみの販売はございません。



ディズニー映画最新作『ウィッシュ』がテーマのスイーツが登場!







ディズニー映画最新作『ウィッシュ』をテーマにした新作『ディズニー映画『ウィッシュ』/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』。シャリシャリッと軽やかに焼きあげたラングドシャクッキーに描かれているのは、物語のヒロイン「アーシャ」に、願い星の「スター」と相棒「バレンティノ」。3種類の絵柄はランダムに入り、どれが出るかは開けてからのお楽しみ。東京ばな奈が最高のミルキー感を目指して作りあげた“おいしいバナナミルクシェイク味のショコラ”を、「大きくなぁれ」の願いをかけてはみだすほど大きくサンドしました。









パッケージには、みんなの願いを取り戻すためひたむきに王様に立ち向かおうとするヒロイン「アーシャ」と願い星「スター」の仲睦まじい様子を描いています。側面には、相棒である子ヤギの「バレンティノ」も!思わず願いを込めたくなるような、幻想的な雰囲気に仕上がりました。

















さらに願い星「スター」のチャーム付きオリジナル巾着がついた「巾着付きセット」も同時登場です。巾着は2種類のデザインでご用意。どちらもここでしか手に入らない限定デザインです。









【商品名】ディズニー映画『ウィッシュ』/ショコラサンド「見ぃつけたっ」 ※チョコレート菓子

【価 格】

12枚入 1,404円(本体価格 1,300円)

12枚入 巾着付き Aセット 2,255円(本体価格 2,050円)

12枚入 巾着付き Bセット 2,255円(本体価格 2,050円)

※巾着付き Aセット・Bセットはお一人様各3点限り。なくなり次第販売を終了いたします。

※巾着のみでの販売はございません。



ディズニー映画『アナと雪の女王』公開から10周年!記念の「アニバーサリー缶」が登場







今年は、ディズニー映画『アナと雪の女王』公開から10周年のアニバーサリーイヤー!

「エルサ」が降らせてくれたような きれいな雪の結晶が舞う『アナと雪の女王/雪のショコラサンド』。カカオの香ばしい深みを生かしたナッティショコラ生地(※)で、ふんわりホイップしたメルティショコラをサンドしました。カリッと頬張れば、深みあるカカオの味わいとミルク香るホワイトスノーショコラをがとろけます。

※ナッティショコラ生地には、アーモンド・マカデミア・ピーナッツを使用





「アニバーサリー缶」は、映画に登場する氷の世界のようなアイスブルーを基調とした美しいデザイン。背中を合わせて微笑む「アナ」と「エルサ」、離れていても心が通じ合う姉妹の様子が描かれ隅々までじっくりと見たくなるような可愛さです。

さらにオリジナルのスプーンがついてくる「スプーン2本セット」も同時登場!「アナ」と「エルサ」がそれぞれ描かれたエレガントなスプーンは、ここでしか手に入らないデザインです。





【商品名】アナと雪の女王/雪のショコラサンド ※チョコレート菓子

【価 格】

アニバーサリー缶(14枚入) 2,268円(本体価格 2,100円)

アニバーサリー缶(14枚入) スプーン2本セット 3,300円(本体価格 3,000円)

※お一人様3点まで

※スプーン単品での販売はございません。



プレゼントツリーの天辺にサンタクロース姿の「ミッキーマウス」を描いた、クリスマス限定スペシャル缶







クリスマスらしい優しいタッチのイラストがとってもキュートな『ミッキー&フレンズ<クリスマス>/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』。シャリシャリッと軽やかに焼きあげたラングドシャクッキーに描かれているのは、クリスマスの帽子をかぶった「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ドナルド」のキュートな3種類のデザイン。東京ばな奈が最高のミルキー感を目指して作りあげた“おいしいバナナミルクシェイク味のショコラ”を、はみだすほど大きくサンドしました。









缶のデザインは、ぷっくりと立体的!クリスマスムード満載で、隅々までじっくり見たくなるような細かいデザインもポイントです。レッド×グリーンのクリスマスらしいカラーがとってもキュート。中のお菓子を食べ終わったあともおうちに飾ったり、小物入れにしたりと色々楽しめます。









【商品名】ミッキー&フレンズ<クリスマス>/ショコラサンド「見ぃつけたっ」 28枚入

【価 格】3,240円(本体価格3000円)



販売情報





期間:2023年12月13日(水)~12月20日(水)[最終日午後6時終了]

場所:伊勢丹新宿店 本館6階 催事場(Disney100 THE MARKET in 伊勢丹新宿店)

Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈とは









ブランドコンセプトは、“ひとめで ひとくちで 幸せになぁれ、ハッピースイーツショップへようこそ!”。東京ばな奈がディズニーの仲間達のことを思いながら、永年培ったお菓子作りの技と幸せパワーをそそいで作り上げたスイーツコレクションです。



東京ばな奈ワールドとは







https://www.tokyobanana.jp/

https://twitter.com/tokyobanana1991

https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/



「東京ばな奈ワールド」は、1991年“新しい時代の東京みやげ”として誕生した東京みやげNo.1(※1)の『東京ばな奈』から始まったスイーツブランドです。 バナナのおいしさにとことんこだわったスイーツの数々を生み出しています。世代を越えて愛される東京スイーツの数々は、日本国内はもちろん海外からの旅行客にも“日本を代表するおみやげ”として親しまれています。

※1: 過去1年間で友人・同僚・家族からもらった「東京のおみやげ」ランキングNo.1〈(株)インテージ調べ(調査実施期間:2019年2月5日-7日 )〉



