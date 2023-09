[株式会社イマジカインフォス]

アクションと朗読がたっぷり楽しめるハイブリッドなイベント!



『小松昌平プロデュースイベント「俺を知ってくれ!」presented by 声優グランプリ』が、いよいよ9月10日(日)に開催! おかげさまでリアルチケットは完売いたしましたが、現在配信チケットが好評販売中です。







イベント配信の詳細は下記リンクをチェック!



▼OPENREC.tv配信チケット販売ページ:

https://www.openrec.tv/ppv/komatsushohei_2309



【現地物販実施時間】

イベント会場にてグッズ販売を行います。販売時間は下記の通りです。

〈9月10日(日)現地物販実施時間〉

・12時00分-13時00分(昼の部)

・16時00分-17時00分(夜の部)

・19時00分-19時30分(おまけの部)

・20時15分-20時45分(おまけの部)

※物販スペースは会場内にございます。必ずその部のチケットのご提示が必要となります(対応する部のチケットをお持ちでない方はご購入いただけません)。

※当日の混雑状況によって上記の時間は変動する場合がございます。



イベントグッズ情報







より多くの方にイベントグッズをご購入いただくため、現地物販につきましては購入制限を実施する運びとなりました。なお、当初は税込合計5,000円以上購入いただいた方に特典ブロマイド(全4種)1枚をランダムでプレゼントする旨、ご案内差し上げておりましたが、購入制限の実施にともないまして、特典につきましては下記に変更いたします。

・税込合計4,000円以上ご購入いただいた方に特典ブロマイド(全4種)1枚をランダムで差し上げます。

・税込合計12,000円以上のグッズをご購入されたお客様に特典ブロマイド全4種を差し上げます。

※いずれも1会計の合計金額となっております点、ご注意ください。

また、オンラインショップinfosquare(インフォスクエア)にてイベントグッズを税込合計10,000円以上ご購入いただいた方には、イベント当日に撮影する生チェキが3名様に当たるプレゼント抽選にご参加いただけます。イベントグッズのオンライン販売開始日時はイベント当日の9月10日(日)12時より。いずれのグッズも購入制限はございませんので、現地に足を運べなかった方や、現地物販が売り切れの際にはぜひインフォスクエアをご利用ください。



オンラインショップinfosquare(インフォスクエア):https://st-infos.shop-pro.jp/



●ブロマイドセット(1種4枚入り)(全6種)

現地購入制限:各種3セットまで

各種600円(税込)





●ランダム缶バッジ(全8種 ※うち激レアシークレット1種)

現地購入制限:20個まで

500円/1個(税込)



●公演パンフレット(A4、28ページ)

現地購入制限:2冊まで

2,500円(税込)



●ブロマイドホルダー(A5、40ポケット、限定ブロマイド1枚付き)

現地物販購入制限:2部まで

2,200円(税込)





●イベントロゴジップアップパーカー(S,M,L,XLサイズ対応)※限定ブロマイド付き(1種類)

6,600円(税込)

※オンラインショップ限定商品となっております

※購入制限はございません

※パーカーのみ10月発送を予定しております





ご来場あたっての注意事項





・ご来場の際のマスクの着用は任意ではございますが、お見送り会は必ずマスクのご着用をお願いいたします。

・マスクをお持ちでない方には会場にてお配りいたします。

・イベントは声出しOKとなっております。

・グッズ販売をスムーズに行うため、当日は希望の商品を事前に書き込みできるお品書きとえんぴつをご用意いたします。物販にお並びの際にご記入をお願いいたします。

・開場時間前に並ばないよう、また、会場付近で待機をしないよう、お願いいたします。

・整列はスタッフの指示に従って一定間隔を空けてお並びください。

・入場口付近にアルコール消毒液を設置いたしますので、手指の消毒にご協力ください。

・出演者へのプレゼント、ファンレターの受け取りは行いません。また、会場内にプレゼントBOXの設置はございません。

・荷物のお預かりは行っておりません。また、ホール内にコインロッカーはございません。大きな荷物は外部のコインロッカー等のご利用をお願いいたします。

・イベント中の撮影・録音は一切禁止とさせていただきます。

・フラワースタンド近辺等、一部エリアは撮影可能です。ただし他のお客様のご迷惑にならないよう、ご配慮をお願いいたします。

・イベントが中止になった場合を除き、原則としてチケットの払い戻しはいたしません。あらかじめご了承ください。

配信情報 ※昼の部・夜の部終演後に実施するお見送り会の配信はございません





OPENREC.tv配信チケット販売ページ:

https://www.openrec.tv/ppv/komatsushohei_2309



■『小松昌平プロデュースイベント「俺を知ってくれ!」presented by 声優グランプリ』昼の部

出演:小松昌平、土屋神葉(殺陣)、増元拓也(語り手)



配信日時:2023年9月10日(日)13:00~2023年9月24日(日)23:59まで

チケット価格(税込):4,400円 ※別途手数料あり

チケット購入期限:2023年9月23日(土)23:59まで

配信ページ:https://www.openrec.tv/live/1o8qyojoyzk



■『小松昌平プロデュースイベント「俺を知ってくれ!」presented by 声優グランプリ』夜の部

出演:小松昌平、増元拓也(殺陣)、熊谷健太郎(語り手)



配信日時:2023年9月10日(日)17:00~2023年9月24日(日)23:59まで

チケット価格(税込):4,400円 ※別途手数料あり

チケット購入期限:2023年9月23日(土)23:59まで

配信ページ:https://www.openrec.tv/live/12roknjn68n



■『小松昌平プロデュースイベント「俺を知ってくれ!」presented by 声優グランプリ』おまけの部

出演:小松昌平、増元拓也

※単体での販売はございません。通し券をご購入いただいた方のみご視聴できます



配信日時:2023年9月10日(日)19:30~2023年9月24日(日)23:59まで

チケット価格(税込):7,700円 ※別途手数料あり ※通し券では昼、夜、おまけの部すべてご視聴できます

チケット購入期限:2023年9月23日(土)23:59まで

配信ページ:https://www.openrec.tv/live/gkrpkxnxjz5



小松昌平プロデュースイベント「俺を知ってくれ!」presented by 声優グランプリ





【日程】2023年9月10日(日)

【会場】R’sアートコート(〒169-0072 東京都新宿区大久保1丁目9-10)

※リアルチケットは完売いたしました。

【キャスト】

小松昌平

昼の部:土屋神葉(殺陣)、増元拓也(語り手)

夜の部:増元拓也(殺陣)、熊谷健太郎(語り手)

おまけの部:増元拓也(ゲスト)

アンサンブル:清典、大町知広、柿田よしくに

【スタッフ】

プロデュース:小松昌平

舞台演出:松木円宏(ポムカンパニー)

アクション演出:清典

脚本:景山千博(Re,AER)

脚本監修:畑俊行(Re,AER)

技術:藤林弘之(TEAMHIPS)、榎本龍之輔(TEAMHIPS)

舞台ヘアメイク:西田聡子、Sweets、永瀬多壱(VANITES)、高橋早登子(bonalycka)

スタイリング:hana、吉田ナオキ

グッズ撮影:武田真和

グッズヘアメイク:ユーカ

ロゴデザイン:小田有希

ロゴイラスト:雪希

デフォルメイラスト:KACHIN

イベント製作:イマジカインフォス



【公演時間】

<昼の部>開場:12時00分/開演:13時00分/終演:14時30分(予定)

<夜の部>開場:16時00分/開演:17時00分/終演:18時30分(予定)

<おまけの部>開場:19時00分/開演:19時30分/終演:20時15分(予定)

■ハイブリッド劇「俺を知ってくれ!」あらすじ

1930年代のアメリカ。マフィアが牛耳る街。酒場を訪れた主人公は、そこで少年時代の友人と再会する。

二人は再会を祝し、酒を飲み交わしながら思い出語りに興じるが、お互いに大きな事情を抱えていた。

主人公は復讐のため、自らもマフィアになった身。そして再会した友人は敵対マフィアのボスで……。

互いの正体が明らかになった時、友情か復讐かの決断を迫られる。



小松昌平(こまつ しょうへい)





4月14日生まれ。賢プロダクション所属。



増元拓也(ますもと たくや)





3月19日生まれ。賢プロダクション所属。



土屋神葉(つちや しんば)



4月4日生まれ。フリー。



熊谷健太郎(くまがい けんたろう)



2月16日生まれ。俳協所属。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/05-21:16)