第4回目は高千穂郷・椎葉山地域の世界農業遺産に注目!



ホテルメトロポリタン 川崎(運営/日本ホテル株式会社、総支配人/金田 文典)の「Terrace and Table」では2024年1月17日~3月31日、宮崎の食を中心に、宮崎県と川崎市の行政連携(※)にちなんだコラボレーション企画を実施します。

期間内は、昨年に引き続きTerrace and Tableでのランチ・ディナーブッフェにて南国宮崎の美味しい食やお酒を提供。宮崎の食材や地元メシが楽しめるほか、アルコール類としては宮崎焼酎、ワインのほかに、川崎市川崎区にある東海道BEER川崎宿工場にて醸造された宮崎県産日向夏を使ったクラフトビールを提供します。

第4回目の開催となる今回は、高千穂郷・椎葉山地域が認定された「世界農業遺産」に注目し、高千穂・椎葉山地域のきんかんなど食材やこの地域ならではの釜炒り茶、焼酎を提供する予定です。

また、昨年、史上初の4大会連続内閣総理大臣賞(全国和牛能力共進会)を受賞した、“おいしさ日本一”宮崎牛の提供や、蔵元を招いての焼酎イベントを開催いたします。

※2014年締結「宮崎県と川崎市との連携・協力の取組に関する基本協定」(通称「崎崎モデル」)





■宮崎フェア概要

https://kawasaki.metropolitan.jp/feature/2024miyazaki.html/

期間:2024年1月17日(水)~3月31日(日)

場所:ホテルメトロポリタン 川崎 「Terrace and Table(テラスアンドテーブル)」

神奈川県川崎市幸区大宮町1-5 TEL044-533-1129









◇宮崎フェア ランチブッフェ・ディナーブッフェ

史上初の4大会連続内閣総理大臣賞(全国和牛能力共進会)を受賞した宮崎牛(※ディナーのみ、一人一皿予定)やASC認証取得の黒瀬ぶりなど、宮崎ならではの食材やメニューが並びます。

・宮崎牛の定義

「宮崎牛」とは、宮崎県内で生産肥育された黒毛和種で、(公社)日本食肉格付協会が定める格付基準の肉質等級が4等級以上のもので、県内種雄牛、もしくは家畜改良のため指定された種雄牛を一代祖にもつものを指します。



【平日ランチブッフェ】11:30~15:00

大人(中学生以上)¥4,700 / 小人(小学生)¥2,200 / 幼児(4~5 歳)¥1,100

【土日祝ランチブッフェ】11:00~15:10 ※お席を100分制とさせていただきます

大人(中学生以上)¥5,300 / 小人(小学生)¥2,600 / 幼児(4~5 歳)¥1,300

【平日ディナーブッフェ】17:30~21:30(20:30L.O.)

大人(中学生以上)¥6,000 / 小人(小学生)¥3,000 / 幼児(4~5 歳)¥1,500

【土日祝ディナーブッフェ】17:00~21:30(19:30L.O.) ※お席を120分制とさせていただきます。

大人(中学生以上)¥6,900 / 小人(小学生)¥3,400 / 幼児(4~5 歳)¥1,700

※いずれも3歳以下無料





◇世界農業遺産 高千穂郷・椎葉山地域についての知識を深める展示の実施





■世界農業遺産に認定された高千穂郷・椎葉山地域のジオラマ展示(2階ロビー)

■世界農業遺産の高千穂郷・椎葉山地域を知るための展示コーナー(レストラン内)

・高千穂神楽動画の放映

・世界農業遺産がリアルに体験できるVR

・夜神楽の際に舞台に飾られる「彫り物(えりもの)」が体験できるノベルティ配布

・竹が豊富な高千穂町で昔から食べられている竹を器として使う「かっぽ鶏」を再現したメニューを提供

■世界農業遺産の高千穂郷・椎葉山地域で造られている焼酎の提供

銘柄は時期によって変わる予定です。





高千穂郷・椎葉山地域について(引用:世界農業遺産 高千穂郷・椎葉山地域公式HP)

森林に囲まれ平地が極めて少ない環境下で、人々は針葉樹による木材生産、広葉樹を活用したしいたけ生産、高品質の和牛生産、茶の生産、棚田での稲作等を組み合わせて生計を立ててきました。

標高の高い傾斜地で農業用水を確保するために建設された山腹用水路は500kmにも及び、用水供給のほか、斜面を流れ落ちる雨水を受け排水することで、周囲の集落を災害から守る役割を果たしています。

また、地域に伝わる伝統文化「神楽」は、五穀豊穣などを願う神事の舞踏です。

現在もほとんどの集落で神楽が奉納され、厳しい山間地で暮らす人々が生活の安定を願う祈念の場として大切に受け継がれています。



◇フェア期間中に提供する飲料

・ホテルメトロポリタン川崎オリジナルクラフトビール「SAKISAKI CRAFT」

宮崎県産日向夏を使い、川崎市の東海道BEER川崎宿工場にて醸造された、宮崎県と川崎市の行政連携にちなんだクラフトビールです。アルコール度数5%、日向夏の香りがしっかりありながら、クラフトビールらしい厚みがある味わいです。(酒税法上の表記は発泡酒)※通年販売しています

・香月ワインズのワイン ※希少ワインにつき限定数量

香月ワインズは宮崎県綾町にある、小量生産の手造りナチュラルワインに力を入れる、家族経営のワイナリーです。日本の食用ブドウ栽培のテクニックをヨーロッパのワイン用品種に適合させ、今までこの地域では不可能だと思われていたワイン用品種の無農薬栽培を行っています。(香月ワインズ公式ホームページより)

・宮崎焼酎

渡邊酒造場・姫泉酒造・柳田酒造の焼酎をご用意します。

上記蔵元以外にもご用意がございます。



◇スイートピー・高千穂産「あまてらすラナンキュラス」の展示

宮崎県は、スイートピーの生産量日本一。 全国に出荷されるスイートピーの半分以上を生産しており、世界からも高く評価されています。1月21日は「スイートピーの日」。(「日本スイートピーの会」により制定。)

当日を含む約2か月間、Terrace and Tableの入口では宮崎県のオリジナル品種を代表する、花弁が複色の「式部三姉妹」を展示いたします。2023年に出来上がった新種の品種も展示予定です。

また、今回は世界農業遺産のテーマに沿って、高千穂産「あまてらすラナンキュラス」も展示します。

※期間はスイートピーの生育状況により変更となる可能性があります。



◇SNSキャンペーン

宮崎フェアの食事券、スイートピーと「あまてらすラナンキュラス」のフラワーアレンジメント、高千穂エリアの焼酎、宮崎牛が当たる、SNSキャンペーンを実施します。

・開催期間とプレゼント内容

第1回目 2024年1月「宮崎県産スイートピーと高千穂産あまてらすラナンキュラスのフラワーアレンジメント」

第2回目 2024年2月「高千穂エリアの焼酎」

第3回目 2024年3月「“おいしさ日本一”宮崎牛サーロインステーキ」

・対象SNS

ホテルメトロポリタン川崎公式インスタグラム、公式X(旧Twitter)

・詳細

各SNSにて発表予定



