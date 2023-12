[タワーレコード株式会社]

全国のタワレコバイヤーによるネクストブレイク・アーティストのガチ・レコメン&激推し企画



タワーレコードでは、2024年1月のタワレコメンのプッシュアイテムが決定しました。





タワレコメン1月度



◆2024年1月度タワレコメン・ラインナップ ※50音順

・Sunny Girl

「優しさに似たこの街から」

1月17日(水)リリース

・終活クラブ

「終活のてびき」

1月10日(水)リリース

・CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN

「tradition」

1月17日(水)リリース

・Blue Mash

「大都会に告ぐ」

1月17日(水)リリース

タワーレコード オンライン「タワレコメン」URL

https://tower.jp/site/series/tower-recomen







「店頭からブレイク・アイテムを作っていこう!」を合言葉に、全国のタワーレコードのバイヤーが、洋・邦・ジャンルを問わず己の耳と直感だけを信じて、世間で話題になる前のアーティストをいち早くピックアップ、全店で展開し大プッシュしていく名物企画『タワレコメン』。

2006年からスタートした本企画は、毎月、バイヤー達によるガチ・プレゼンと投票でアイテムを決定、全店展開していく激推し企画です。



■1月度 タワレコメン・商品詳細 ※50音順







1.

アーティスト Sunny Girl

タイトル 優しさに似たこの街から

発売日 2024年1月17日(水)

価格 2,500円(税込)

仕様 CD1枚組

レーベル Muddy Mine







Sunny Girl『優しさに似たこの街から』



作品紹介

2019年結成、東京高田馬場発スリーピースロックバンド。全員で歌い上げるシンガロングとストレートなメロディー、橘高連太郎(Gt,Vo)が綴るどこか儚く、ドラマチックな歌詞。そして毎回100%フルスイングのライブパフォーマンスが話題を呼び徐々に人気を獲得。2022年、高田馬場CLUB PHASEから新たに発足されたレーベル『Muddy Mine』から1stシングル「僕らを季節と呼ぶのなら」、1stミニアルバム「May」をリリースしロングヒットを記録。今作は待望の1stフルアルバム。タワレコメン推薦者コメント

推薦者:渋谷店/櫻間・神戸店/田附・名古屋近鉄パッセ店/早川

前作がロングセールスを続け、ライブやイベント、フェスにも引っ張りだこの期待の若手バンドです!全員で歌い上げるシンガロングやストレートなメロディーが魅力!









2.

アーティスト 終活クラブ

タイトル 終活のてびき

発売日 2024年1月10日(水)

価格 2,800円(税込)

仕様 CD1枚組

レーベル KIZUNA RECORDS







終活クラブ『終活のてびき』



作品紹介

2020年8月"音楽を終わらせる為の音楽"を始める為、少年あああああ(Vo/Gt)を中心に同志のメンバーが集結し結成。新潟を拠点に全国区で活動中。不思議なバンド名やポップなキャラクター等、他者の目を惹くキャッチーさを武器としつつ、少々ひねくれながらも歌詞に絶対的な拘りを持った日本語ロックバンド。2023年は1月にキャリア史上最大キャパ「NEXS NIIGATA」でのワンマンライブ実施を皮切りに、「百万石音楽祭~ミリオンロック~」「見放題」「KNOCKOUT FES」等のフェスやサーキットにも出演を重ねる。今作は着実に進化を遂げる中でリリースされる2ndフルアルバム。タワレコメン推薦者コメント

推薦者:なんばパークス店/松田・名古屋近鉄パッセ店/早川・札幌パルコ店/中西・高崎オーパ店/金子

キャッチーなメロディーに独特なヴォーカルががっちりハマって一度聴くと後を引く!!今作のリード曲「創作逆モラトリアム」のちょっぴり切なさのある疾走感がたまりません…!!サウンドにボカロミュージックに通ずるものを感じるので、ヒトリエやネクライトーキーなどのネット発バンドやボカロP好きにも刺さると思います。









3.

アーティスト CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN

タイトル tradition

発売日 2024年1月17日(水)

価格 CD:2,500円(税込)

完全生産限定盤(LP): 4,400円(税込)

仕様 CD1枚組

完全生産限定盤:LP1枚組

レーベル CHO CO PA RECORDS







CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN『tradition』



作品紹介

東京発の3人組バンド。小学4年生で結成するも、全員がギターだったため小学5年生で解散。メンバーの1人が中南米音楽に傾倒し、キューバのハバナ大学に留学。現地でコンガを学び、リズムパターン「cho co pa co cho co quin quin」を習得。2021年に再結成し、パーカッションを軸にしたエレクトロミュージックを下地に、民族音楽や世界各国の音楽モチーフを散りばめた、耳新しい日本語POPSを奏でる。1stアルバムとなる今作は、ラテン・カリブ・ブラジル・アフリカ・インド・沖縄、世界各国さまざまな文化の音楽的テクストが軽妙にクロスオーバーした、地に足の着いた現実から、アンニュイで少しだけディストピアな空想世界へと誘う1作。タワレコメン推薦者コメント

推薦者:町田店/石黒・渋谷店/長岡

パーカッションをメインとしながら、エレクトロのような民族音楽のような、とにかく尖った個性的な唯一無二の音楽を奏でるアーティスト!タイトル「tradition」通りに新たな「伝統」の創始を感じさせるような1枚です。









4.

アーティスト Blue Mash

タイトル 大都会に告ぐ

発売日 2024年1月17日(水)

価格 2,000円(税込)

仕様 CD1枚組

レーベル Blue Mash







Blue Mash『大都会に告ぐ』



作品紹介

大阪寝屋川市発、2002年生まれ新進気鋭の4ピースロックバンド。衝動的なライブパフォーマンスと感情的に歌い上げるどこか懐かしいメロディーを武器に活動。2022年タワーレコード限定にてリリースされた「学生街より e.p.」がスマッシュヒットを記録。2023年には閃光ライオット、見放題、FREEDOM NAGOYA、スペースシャワー列伝などのイベント出演を重ね着実に人気・実力を向上させる。今作はその勢いを存分に感じさせる5曲入り1stミニアルバム。



タワレコメン推薦者コメント

推薦者:京都店/西岡・渋谷店/櫻間・アリオ八尾店/宮本・なんばパークス店/合谷

感情的に歌い上げるどこか懐かしいメロディーを武器に、閃光ライオット出場など着実にステージを踏んでます。今後の躍進は間違いなし!衝動的なライブパフォーマンスの熱量、圧倒的なパワーがとにかく凄い!!



