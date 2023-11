[株式会社STARBASE]





カルチャーショップ「YEN TOWN MARKET(R)︎」 が、海外セレブもお忍びで通うと噂のヴィンテージショップ「AKO」のPOP UP STOREを11月17日(金)~11月23日(木)の期間で開催。



「YEN TOWN MARKET」は日本らしさをアイデンティティに、ファッション、アート、カルチャーにおける様々な企画や商品開発を行い、トレンドを発信するショップを目指している。ブランド名の“YEN”は日本通貨の“円(yen/¥)”を表している。



今回POP UP STOREを開催するAKOは、「RAF SIMONS」「NUMBER (N)INE」「UNDERCOVER」「Yohji Yamamoto」などのアーカイブアイテムを数多く取り揃えるVintage Archive Store だ。

海外進出もしており、ニューヨークのセレクトショップ ”Patron of the new.”やロサンゼルスで開催された "GrailedLA" にも出店をしたイベントは大盛況に終わった。



この日のためにセレクトされた選りすぐりのアイテムたちが並ぶPOP UP STOREに、是非足を運んでみてほしい。





YEN TOWN MARKET(R)︎ POP UP STORE

■YEN TOWN MARKET(R)︎ STORE IN STORE @ 渋谷PARCO 5F

■期間:11/17-11/23

■営業時間:11:00 - 21:00

■展開ブランド : AKO

■開催場所:東京都渋谷区宇田川町15−1 渋谷PARCO 5F



YEN TOWN MARKET

https://www.instagram.com/yentownmarket/

AKO

https://www.instagram.com/ako__osaka/



