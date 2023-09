[バンダイナムコアミューズメント]





株式会社バンダイナムコアミューズメントは、プリントシール専門店「eggnam(エグナム) HEP FIVE店」と今年7月にオープンした「eggnam 横浜ワールドポーターズ店」の2店舗でハロウィンイベント「#コスプリ ハロウィンパーティ in eggnam」を2023年9月8日(金)から11月5日(日)まで開催します。



本イベントでは、HEP FIVE店で昨年開催したハロウィンイベントで非常に人気の高かったキョンシー、ゾンビ制服などのハロウィン衣装に加え、HEP FIVE店の公式Instagram内アンケートで要望の多かった魔女やナース服などのコスプレ衣装7種を新たに入荷し、コスプレ衣装を着てプリントシール(以下、プリ)を撮る「コスプリ」がパーティ気分で楽しめる空間を提供します。



また、店内には、赤、青、黄、緑、紫の5色のスクリーンの中から好きな色を背景にして写真が撮れる“推し色スクリーン”を設置し、プリだけでなく、スマートフォンやカメラを使った自撮りも自分好みに撮影することができます。



今年のハロウィンは、世界に誇る“プリの聖地”を目指し、進化を続けるプリントシール専門店「eggnam」で、気の合う仲間と“コスプリ ハロウィンパーティ”を存分にお楽しみください。









◆レンタル可能なコスプレ衣装 一例































※貸し出し中などの理由で利用できない場合があります。レンタル可能なコスプレ衣装は店頭でご確認ください。







「eggnam HEP FIVE店」 ≪プリ機40台設置≫



[所在地]

大阪府大阪市北区角田町5-15 HEP FIVE 9階 『バンダイナムコ Cross Store 大阪梅田』内

[9月14日(木)までの営業時間]

11:00~21:00(最終入場 20:45)

※コスプレ衣装の貸し出しは18:00で受け付けを終了します。

[9月15日(金)以降の営業時間]

11:00~22:30(最終入場 22:00)

※コスプレ衣装の貸し出しは19:00で受け付けを終了します。

公式Instagram: @namcohepfive_eggnam ( https://www.instagram.com/namcohepfive_eggnam/ )



「eggnam 横浜ワールドポーターズ店」 ≪プリ機15台設置≫



[所在地]

神奈川県横浜市中区新港2丁目2-1 横浜ワールドポーターズ 2階 『バンダイナムコ Cross Store 横浜』内

[営業時間]

10:30~21:00(最終入場 20:50)

※コスプレ衣装の貸し出しは18:00で受け付けを終了します。

公式Instagram: @eggnam_yokohama_wp ( https://www.instagram.com/eggnam_yokohama_wp/ )





