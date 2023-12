[株式会社グレープストーン]

株式会社グレープストーン(本社:東京都中央区銀座)は、「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 https://tokyobanana.jp/products/banana_disney.html」から「ディズニー映画『ウィッシュ』/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』を、12月13日(水)からJR東京駅店・東京ばな奈s(東京駅一番街内)で発売いたします。数量限定の「巾着付きセット」は、公式オンラインショップでも受付を開始します。







●ディズニー映画最新作『ウィッシュ』がテーマのスイーツがいよいよ登場!

東京ばな奈とディズニーがお届けする ハッピースイーツコレクション「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」。新作が出るたび、SNSや口コミで大きな話題となり、「もうパッケージから可愛い!!そして間違いない美味しさ(ハート)」「可愛くて食べられない」など、みんなを夢中にさせています。

今回、ディズニー映画最新作「ウィッシュ」をテーマにした『ディズニー映画『ウィッシュ』/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』を新発売いたします。数量限定の「巾着付きセット」は、2種類のデザインで同時登場。公式オンラインショップでも受付を開始しますので、どうぞお見逃しなく!



▼公式オンラインショップ「パクとモグ」

12枚入 巾着付き Aセット https://www.paqtomog.com/shop/g/g7304/

※12月13日(水)10時~受付を開始いたします。



●ディズニー映画最新作『ウィッシュ』の世界に浸れるスペシャルスイーツ

ディズニー映画最新作『ウィッシュ』をテーマにしたスペシャルスイーツ『ディズニー映画『ウィッシュ』/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』。パッケージには、みんなの願いを取り戻すためひたむきに王様に立ち向かおうとするヒロイン「アーシャ」と願い星「スター」の仲睦まじい様子を描いています。側面には、相棒である子ヤギの「バレンティノ」も!思わず願いを込めたくなるような、幻想的な雰囲気に仕上がりました。



●数量限定の「巾着付きセット」は2種類のデザインから選べる!

願い星「スター」のチャーム付きオリジナル巾着がついた「巾着付きセット」も同時登場です。巾着は2種類のデザインでご用意。巾着Aは、ヒロイン「アーシャ」と遊ぶ「スター」がとっても可愛らしいデザインです。裏には星に願いを込める「アーシャ」と「バレンティノ」の様子を描きました。巾着Bは、12枚入パッケージとおそろいのデザイン。裏には楽しそうに戯れる「バレンティノ」と「スター」の2人が!どちらもここでしか手に入らない限定デザインです。12月13日(水)から、公式オンラインショップでも受付を開始します。数量限定ですので、お早めにチェックしてくださいね。

※巾着のみでの販売はございません。





●「大きくなぁれ」の願いをかけてはみ出した、ミルキーショコラサンド

シャリシャリッと軽やかに焼きあげたラングドシャクッキーに描かれているのは、物語のヒロイン「アーシャ」に、願い星の「スター」と相棒「バレンティノ」。3種類の絵柄はランダムに入り、どれが出るかは開けてからのお楽しみ。東京ばな奈が最高のミルキー感を目指して作りあげた“おいしいバナナミルクシェイク味のショコラ”を、「大きくなぁれ」の願いをかけてはみだすほど大きくサンドしました。かんだとたんお口いっぱいにミルキー感が広がります。



※ 画像をご使用の場合はコピーライト (C) Disneyをご記載ください。



【商品名】ディズニー映画『ウィッシュ』/ショコラサンド「見ぃつけたっ」 ※チョコレート菓子

【価 格】12枚入 1,404円(本体価格 1,300円)、12枚入 巾着付き Aセット 2,255円(本体価格 2,050円)、12枚入 巾着付き Bセット 2,255円(本体価格 2,050円)

【発売日】2023年12月13日(水)~2月8日(木)ごろまで

【販売店】Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店・東京ばな奈s(東京駅一番街内)

※巾着付き Aセット・Bセットはお一人様各3点限り。なくなり次第販売を終了いたします。

※巾着のみでの販売はございません。

※お電話等でのご注文・お取り置き・配送サービスは受け付けておりません。

※期間中に販売方法を変更する場合がございます。最新情報はホームページにてご確認いただきますようお願いいたします。(https://www.tokyobanana.jp/disney/index.html)

【受付期間】2023年12月13日(水)10時~

【取扱商品】12枚入 巾着付き Aセット 、12枚入 巾着付き Bセット

▼公式オンラインショップ「パクとモグ」

12枚入 巾着付き Aセット https://www.paqtomog.com/shop/g/g7304/

※お一人様各3点限り。

※期間中であっても商品がなくなり次第受付を終了させていただきます。予めご了承ください。



Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈とは







https://www.tokyobanana.jp/disney/index.html

ブランドコンセプトは、“ひとめで ひとくちで 幸せになぁれ、ハッピースイーツショップへようこそ!”。東京ばな奈がディズニーの仲間達のことを思いながら、永年培ったお菓子作りの技と幸せパワーをそそいで作り上げたスイーツコレクションです。

