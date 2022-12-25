【岡山大学】教育学部音楽教育講座「第70回定期演奏会」〔12…
［国立大学法人岡山大学］
2022（令和4）年 12月 24日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/
◆概 要
国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：槇野博史）の教育学部音楽教育講座では、2022年12月26日（月）に学生による演奏会を開催します。開催はYouTubeにて配信しますので、どなたでも視聴いただけます。
日頃の練習の成果をぜひお聞きください。みなさまのご視聴をお待ちしています。
【日 時】
2022年 12月 26日（月） 18:00頃より
【実施方法】
オンデマンド配信（視聴無料）
第70回定期演奏会のYouTubeチャンネルで配信します。
https://youtube.com/channel/UCydpsaNA_asam9Cv9erOqoA
【フライヤー】
https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/event/flyer20221226_concert.pdf
【プログラム】
https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/event/flyer20221226_concert_program.pdf
【主 催】
岡山大学教育学部 音楽教育講座
【後 援】
岡山市
岡山市教育委員会
山陽新聞社
岡山大学教育学部音楽教室音楽教育講座蒼声会
◆参 考
・岡山大学教育学部・大学院教育学研究科
https://edu.okayama-u.ac.jp/
・岡山大学教育学部 音楽教育講座
https://edu.okayama-u.ac.jp/~ongaku/
◆本件お問い合わせ
岡山大学 教育学部 音楽教育講座（担当：虫明）
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3-1-1 岡山大学津島キャンパス
TEL：086-251-7648
https://edu.okayama-u.ac.jp/~ongaku/
岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
「岡大TV」(YouTube)：https://www.youtube.com/channel/UCi4hPHf_jZ1FXqJfsacUqaw
産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2022年12月期共創活動パートナー募集中：
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001066.000072793.html
岡山大学『THEインパクトランキング2021』総合ランキング 世界トップ200位以内、国内同列１位!!
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000072793.html
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https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000373.000072793.html
岡山大学『企業の人事担当者から見た大学イメージ調査2022年度版』中国・四国１位!!
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000072793.html
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