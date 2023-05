[クリスチャン・ディオール合同会社]



第76回 カンヌ国際映画祭にて上映された、映画『The Zone of Interest(原題)』プレミアには、ナタリー・ポートマン、ステファニー・カイヤール、アフシア・エルジといった華やかなセレブリティたちがマリア・グラツィア・キウリによるクリエイションを纏い登場しました。









ナタリー・ポートマンは、刺繍があしらわれたブルーのチュールドレスを纏い登場。Make up by Dior.









ステファニー・カイヤールは、ブラックのクレープシルクとサテンのスーツスタイルを披露。Make up by Dior.











アフシア・エルジは、ブラックとヌードカラーのモスリンドレスに身を包み登場。









ニコール・ウォレスは、ブラックシルクのドレスを身に纏い登場。







@Dior #Dior #ディオール

【お問合せ先】

クリスチャン ディオール

TEL:0120-02-1947



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/22-19:16)