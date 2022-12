[株式会社ハピネット]





2023年1月4日より配信開始のアニメ「最後の召喚師 -The Last Summoner-」第1話のあらすじ&先行カットを公開!さらに、YouTubeでは第1話を期間限定先行公開いたします!キャスト&NIGHTMAREメンバーのサイングッズがあたる感想投稿キャンペーンも開催!





第1話あらすじ&先行カット解禁!







第1話「覚醒」

平凡な高校生・アジェは、あることをきっかけに女神・ドラを召喚する。

魂の契約を迫る彼女に、平和な生活を狂わされるアジェだったが、

召喚師という新しい世界への扉を開くことになるー。



シリーズ構成:薄荷映像 コンテ:劉岩、姜寧 演出:于沺、趙雪寧、謝偉

総作督:王林琳 作監:王林琳、王小田、趙雪寧、李龍海





YouTubeで第1話を期間限定先行公開!







2023年1月から配信&放送開始に先駆け、YouTubeにて「最後の召喚師 -The Last Summoner-」第1話を期間限定で先行配信決定!

★公開期間:2022年12月27日(火)18:00~2023年1月3日(火)23:59









第1話の感想投稿キャンペーンも開催!

YouTubeでの第1話期間限定先行公開にあわせて、Twitterではキャスト&NIGHTMAREメンバーのサイングッズが当たる感想投稿キャンペーンを開催!



●当選賞品

・アジェドラ賞(岡本信彦&種崎敦美サイン入り1話台本)1名様

・ナイトメア賞(NIGHTMAREサイン入りコラボポスター)1名様

※プレゼントの内容は選べません



●応募方法

1.アニメ公式Twitter(@LastSummoner_jp)をフォロー

2.YouTubeで期間限定公開される第1話の感想を「#最後の召喚師感想投稿」を付けてツイート!



●応募期間

2022年12月27日(火)18:00~2023年1月4日(水)23:59











作品概要



【TITLE】最後の召喚師 -The Last Summoner-



【ONAIR】

FODにて2023年1月4日(水)0:00~先行独占配信開始!(毎週水曜0時更新)



dアニメストア、バンダイチャンネル、Hulu、Amazonプライム・ビデオ、DMM TVほかにて1月18日(水)0:00~順次配信開始予定!※詳細は公式サイトをご確認ください



AT-Xにて2023年1月31日(火)18:00~放送開始!毎週(火)18:00~19:00 【30分×2話ずつ】

(リピート放送:毎週(木)6:00~7:00、毎週(月)13:00~14:00)



【INTRODUCTION】

すべての事物に霊魂が宿り、

その霊を召喚できる人間は召喚師と呼ばれている。

ごく普通の高校生、アジェ。

料理が得意な彼は、ある日自身が作った料理で、うっかり女神を召喚してしまう。

ドラと名乗るその女神に導かれ、召喚師としての人生を歩み始めたアジェ。

トラブルの絶えない日々の中で、少しずつ召喚師の仲間も増えていく。

そして、アジェの過ごしてきた日常は少しずつ変化し、

ドラと共に召喚師としての運命に巻き込まれていく―



【STAFF】

原作:「最后的召唤师」(ASK)薄荷映像 于沺 张丹 企画:李旎 于沺

キャラクターデザイン:王林琳 连玉洁 絵コンテ:刘岩 姜宁

美術設定:刘洁 3D&CGラインディレクター:王长江 陈夏雨

音楽制作:幻想音乐 アニメーション制作:ASK 共同制作:BILIBILI

アニメーションプロデューサー:曹刚 総監督:于沺



日本語版制作:ハピネットファントム・スタジオ フジテレビジョン

日本語版プロデューサー:川浪彩奈 林如萱 中冨将仁

音響演出:立石弥生 音響制作:ビットグルーヴプロモーション

吹き替え翻訳:本庄由香里 / 合同会社Green Light

日本語版オープニング主題歌:NIGHTMARE「With」

日本語版エンディング主題歌:Muvidat「群青」



【CAST】

アジェ:岡本信彦 ドラ:種崎敦美

ミャウ:礒部花凜 ハナ:相羽あいな スタン:河野ひより ファンシン:平川大輔



【公式サイト】https://happinet-phantom.com/the_last_summoner

【公式Twitter】@LastSummoner_jp



(C)ASK×bilibili



