ジェニファー・ローレンスやナディア・ファレス、レオナルド・ディカプリオ、ママドゥ・ディアロら華やかなセレブリティが、マリア・グラツィア・キウリによるウィメンズのクリエイション、キム・ジョーンズによるメンズのクリエイション、そしてヴィクトワール・ドゥ・カステラーヌによるファイン ジュエリーを纏い、レッドカーペット、モーニングフォトコールに登場しました。





映画『ANATOMY OF A FALL(原題)』プレミア







ジェニファー・ローレンスは、オートクチュール コレクションより、赤いクレープシルクドレスとガウンに身を包み、ディオール ファイン ジュエリーより、ホワイトゴールドにダイヤモンドがあしらわれた「アーシ ディオール」のネックレスを纏い登場。Make up by Dior.







映画『Firebrand(原題)』プレミア







ナディア・ファレスはクレープのブラックドレスに身を包み登場。







モーニングフォトコール





ジェニファー・ローレンスは、オートクチュール コレクションより、オフホワイトの刺繍があしらわれたドレスを纏い登場。Make up by Dior.









レオナルド・ディカプリオは、メイド トゥ メジャーによるブラウンウールのノッチラペルスーツに身を包み登場。







ママドゥ・ディアロは、ストライプのプルオーバーシャツにブラックウールのパンツとブラックレザーの「ディオール エクスプローラー」ローファーを合わせた装いで登場。







