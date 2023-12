[株式会社グレープストーン]

2023年12月13日(水)からJR東京駅店他、公式オンラインショップで発売開始



株式会社グレープストーン(本社:東京都中央区銀座)は、「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈(https://tokyobanana.jp/products/banana_disney.html)」は、2023年12月13日(水)に『ミッキーマウス/「銀座のキャラメルケーキ」です。』をJR東京駅店・東京ばな奈s(東京駅一番街内)で新発売いたします。また、公式オンラインショップではオリジナルの「エコバッグセット」の受付を開始します。







●「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」がテーマ!ひとめで笑顔の最新作が登場

東京ばな奈とディズニーが一緒に作りあげた 夢の共同スイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」。新作が出るたび、SNSや口コミで大きな話題となり、「とてもかわいいお店」「もうパッケージから可愛い!!そして間違いない美味しさ(ハート)」「可愛くて食べられない」など、みんなを夢中にさせています。

そんな話題のスイーツショップから、ミッキーマウスが主役のハッピースイーツが登場!2023年12月13日(水)から、『ミッキーマウス/「銀座のキャラメルケーキ」です。』を発売します。オリジナルの「エコバッグセット」は、公式オンラインショップでも注文受付を開始。なくなり次第終了ですので、お早めにチェックしてくださいね。



※12月13日(水)10時~受付を開始いたします。



●世界中のみんなのスター「ミッキーマウス」が主役のハッピースイーツ

白のタキシードをまとった「ミッキーマウス」を主役にした『ミッキーマウス/「銀座のキャラメルケーキです。』。キラキラ輝くステージで踊る「ミッキーマウス」は、世界中のみんなのスター!にっこり微笑む「ミッキーマウス」のデザインに、ひとめで笑顔になってしまいそう。1年頑張った自分へのご褒美に、お友達へのサプライズギフトにもぴったりです。



●パッケージデザインとおそろいのエコバッグセットにもご注目

オリジナルのエコバッグが付いた「エコバッグセット」も同時登場。元気が出そうなイエローに表にはパッケージとおそろいの「ミッキーマウス」、裏には「ミッキーマウス」とその仲間たちが描かれた今回だけの特別なデザイン。コンパクトに折りたためるので、カバンにしのばせていつでも一緒にお出かけしてくださいね。



●ついつい集めたくなっちゃう!8個入はオリジナルステッカー付

8個入ボックスは、嬉しい特典付き!可愛すぎるオリジナルステッカーがはいっています。エコバッグとおそろいの、全5種類のデザイン。POPなカラーがとってもキュート!スマホに入れたり、スイーツと一緒に写真に撮っても絵になる雰囲気です。ランダムに1枚セットされていますので、どのステッカーに出会えるかお楽しみに。



●おいしさ丸ごと頬張って!ふかふか優しいキャラメルケーキで心も甘~くとろけそう。

ふかふか優しく焼き上げたスポンジケーキに、みんなが大好きなキャラメルクリームと甘くとろけるミルククリームを仲良く包み込みました。キャラメル&ミルクのコクがお口いっぱいに広がって、心も甘~くとろけそう。スポンジケーキの絵柄は全部で6種類。「ミッキーマウス」が5種類に、「ミニーマウス」が1種類ランダムに入ります。「ミニーマウス」の絵柄がでたらラッキー!食べるたび、どの絵柄が出るかも楽しんでくださいね。

※お菓子の柄はランダムのため、全ての柄が入っていない場合もございます。



商品概要







【商品名】ミッキーマウス/「銀座のキャラメルケーキ」です。

【価 格】4個入 799円(本体価格740円)、8個入 1,598円(本体価格1,480円)、4個入 エコバッグセット 1,700円(本体価格1,546円)、8個入 エコバッグセット 2,500円(本体価格2,273円)

※4個入にはステッカーは付いておりません。

※エコバッグのみの販売はございません。

【発売日】2023年12月13日(水)~2024年5月末ごろまで

【販売店】Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店、東京ばな奈s(東京駅一番街内)、羽田空港 第1ターミナル 東京食賓館 Eゲート前(ゲート外)、羽田空港 第2ターミナル 東京食賓館 時計台3番前(ゲート外)

*一部姉妹店や、不定期のポップアップストア等で随時販売されることもあります。

*お電話等でのご注文・お取り置きや、店頭での配送サービスは承っておりません。



通販情報





【受付期間】2023年12月13日(水)10時~

【取扱商品】4個入 エコバックセット、8個入 エコバックセット

▼公式オンラインショップ パクとモグ

4個入 エコバックセット https://www.paqtomog.com/shop/g/g7309/

8個入 エコバックセット https://www.paqtomog.com/shop/g/g7307/

▼パクとモグスイーツショップ 楽天市場店

4個入 エコバックセット https://item.rakuten.co.jp/paqtomogsweetsshop/016302/

8個入 エコバックセット https://item.rakuten.co.jp/paqtomogsweetsshop/016303/

※期間中であっても商品がなくなり次第受付を終了させていただきます。予めご了承ください。



Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈とは







https://www.tokyobanana.jp/disney/index.html

2019年11月にJR東京駅にグランドオープンした「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」は、東京ばな奈とディズニーが一緒に作りあげた 初の共同スイーツショップ。オープンわずか1週間で10万個販売を突破し、「とてもかわいいお店」「もうパッケージから可愛い!!そして間違いない美味しさ(ハート)」「可愛くて食べられない」など、SNSでも大きな反響を呼んでいます。



東京ばな奈ワールドとは





公式ホームページ

https://www.tokyobanana.jp/

公式X/旧Twitter

https://twitter.com/tokyobanana1991

公式Instagram

https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/



「東京ばな奈ワールド」は、1991年“新しい時代の東京みやげ”として誕生した東京みやげNo.1(※)の『東京ばな奈』から始まる東京みやげブランドです。 バナナのおいしさにこだわった東京ばな奈ファミリー商品を筆頭に、いちごシリーズや季節感がテーマの銀座のケーキシリーズなど、世代を越えて愛される東京スイーツの数々は、日本国内はもちろん海外からの旅行客にも“日本を代表するおみやげ”として親しまれています。

※: 過去1年間で友人・同僚・家族からもらった「東京のおみやげ」ランキングNo.1〈(株)インテージ調べ(調査実施期間:2019年2月5日-7日)〉



