ゾンビ映画の原点にして金字塔である『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』の4Kリマスター版を2023年4月5日に発売致します。







★巨匠ジョージ・A・ロメロ監督のゾンビ映画の原点にして金字塔である本作を、2016年にロメロはじめ、主要スタッフが監修した4Kリマスター版!

ジョージ・A・ロメロ監督の長編デビュー作にしてホラー映画の革命的存在、ゾンビ映画の祖となった『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』(68)。本作の出現により定義された“ゾンビ像”は、世界各国で現在に到るまで、バージョンアップを経ながらも映画・コミック・アニメ・ゲームなどあらゆるエンターテインメントやアートに影響を及ぼし続けてきた。その本作を、世界中の名作をレストアしリリースしている米クライテリオン・コレクション社が、逝去する前年である2016年にロメロ、そして共同脚本ジョン・A・ルッソらの監修により4Kデジタルレストア。サウンドトラックに関してもロメロらの監修で新たに修復。画も音も鮮明に、かつてない迫力でよみがえった『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド 4Kリマスター版』として、ふたたびその異様さと《恐怖の根源》を以て、猛威を振るう。



★待望の初制作の豪華声優による日本語吹替音声を収録!

ベン役を諏訪部順一、バーバラ役を遠藤綾、ハリー・クーパー役を安原義人、ヘレン・クーパー役を土井美加など、豪華声優が結集!





★5時間以上にわたる特典映像を収録!本作を余すことなく堪能できる貴重な映像の数々!

未公開映像やスタッフのインタビュー映像など、国内初収録となる映像が盛り沢山の300分超えの大ボリューム特典!さらに、コレクターズBOXは、海外アーティストElvisdeadのビジュアルデザインを使用したアウターBOX付き!









『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド <4Kリマスター版>』作品紹介



【キャスト】(日本語吹替)

ベン・・・デュアン・ジョーンズ(諏訪部順一) バーバラ・・・ジュディス・オーディア(遠藤綾) ハリー・クーパー・・・カール・ハードマン(安原義人) ヘレン・クーパー・・・マリリン・イーストマン(土井美加) トム・・・キース・ウェイン(小林親弘) ジュディ・・・ジュディス・リドリー(沢城みゆき) テレビキャスター・・・チャールズ・クレイグ(森川智之) マクレラン保安官・・・ジョージ・コサナ(石丸博也) ジョニー・・・ラッセル・ストライナー(三木眞一郎) ビル・カーディル・・・ビル・カーディル(小西克幸) ラジオアナウンサー・・・[クレジット無し](細谷佳正) カレン・クーパー・・・カイラ・ショーン(咲々木瞳) セメタリーゾンビ・・・ビル・ハインツマン



【スタッフ】

■原案・脚本・監督・撮影・編集:ジョージ・A・ロメロ

■共同脚本:ジョン・A・ルッソ

■製作:カール・ハードマン、ラッセル・ストライナー

■音楽:ウィリアム・ルース、フレッド・シュタイナー

■特殊効果:トニー・パンタネラ、レジス・サーヴィンスキー



【ストーリー】

父の墓参りにやってきたバーバラと兄のジョニーに、突然よみがえった死体が襲い掛かる。ジョニーは抵抗するも殺害され、バーバラは恐怖と悲しみに襲われながら近くの民家に逃げ込む。彼女に続けて飛び込んできたのは、黒人青年のベン。地下室には、若いカップルのトムとジュディ、クーパー夫妻と大きな傷を負った娘のカレンが隠れていた。外部との連絡も取れないまま、民家はゾンビの群れに取り囲まれていく。ベンはゾンビの侵入を食いとめながら脱出の方法を探るが、クーパー夫妻の夫ハリーは救助が来るまで地下室に隠れていることに強くこだわり、対立を深める。容赦なく押し寄せてくるゾンビの群れ。彼らは生き延びることができるのか……?









『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド <4Kリマスター版>』商品紹介





【発売日】

2023年4月5日(金)

【価格】

UHD+BDコレクターズBOX:¥16,500(本体価格+税10%)

Blu-ray:¥8,580(本体価格+税10%)

分数:本編96分+特典映像322分(Blu-ray)



【UHD+BDコレクターズBOX仕様】

Disc1:UltraHD Blu-ray(本編)Disc2:Blu-ray(本編)Disc3:Blu-ray(特典)

ディスク3枚組+外箱BOX+メイキング写真集

アウターBOXデザイン

→海外アーティストElvisdeadによるビジュアルデザインを使用



【特典映像】

★特典BDに収録

■『ナイト・オブ・アヌビス』★ ■『ライト・イン・ザ・ダークネス』★

■『デッド・リリックス』★ ■『リミテイションズ・イントゥ・ヴァーチャーズ』★

■『ラーニング・フロム・スケッチ』★ ■『トーンズ・オブ・テラー』★

■『ウォーキング・ライク・ザ・デッド』★ ■『TVニュース映像』★

■『金星探査機』★ ■デユアン・ジョーンズ インタビュー

■ジュディス・リドリー インタビュー★ ■NBC “Tomorrow”★

■『ハイヤー・ラーニング』★ ■『レイジング・ザ・デッド』★



★本編BDに収録

■1968年初公開時オリジナル予告編

■4Kリマスター 日本公開版予告編★



【音声特典】

★本編BDに収録

■オーディオ・コメンタリー#1[監督・スタッフ]

(ジョージ・A・ロメロ/マリリン・イーストマン/カール・ハードマン/ジャック・ルッソ)

■オーディオ・コメンタリー#2[キャスト]

(ラッセル・ストライナー/キース・ウェイン/ヴィンセント・サヴィンスキ/ビル・ハインツマン/カイラ・ショーン/ジュディス・オーディア)



★・・・国内初登場



【Amazon.co.jp限定】バンドル特典(キャラファインボード)付き商品も発売!



※内容・仕様等は予告なく変更となる場合がございます。

発売元:是空 / ハピネット・メディアマーケティング

販売元:株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C) 2017 Image Ten, Inc. All rights reserved.“NIGHT OF THE LIVING DEAD was restored by the Museum of Modern Art and The Film Foundation, with funding provided by the George Lucas Family Foundation and the Celeste Bartos Preservation Fund.









