バンダイ公式のカプセルトイ専門店が国内100店舗に!!





株式会社バンダイナムコアミューズメントは、株式会社バンダイのカプセルトイブランド「ガシャポン(R)」の専門店『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』那覇メインプレイス店を、那覇市おもろまちの商業施設「サンエー那覇メインプレイス」(沖縄県那覇市)内に、『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』サンエー浦添西海岸パルコシティ店を、大型商業施設「サンエー浦添西海岸 PARCO CITY」(沖縄県浦添市)内に、2023年9月13日(水)に2店舗同時オープンします。









『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』は、2021年9月に東京ソラマチ店に1号店をオープン以来、全国に出店を拡大し、約2年間で国内に100店舗を出店。このたび国内100店舗目の「ガシャポンバンダイオフィシャルショップ」として沖縄に初登場します。



バンダイとバンダイナムコアミューズメントが協業で出店する『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』は、2023年9月13日(水)までに、2023年内で65店舗を新規出店しスピード感ある店舗拡大を続けています。





<沖縄初登場!国内に100店舗!!全国の『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』でキャンペーンを開催>

カプセルトイブランド「ガシャポン(R)」の専門店『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』は、地域最大級※のカプセルトイ専門店として、国内100店舗目の店舗として沖縄に初出店します。『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』をご利用のお客さまやカプセルトイファンの皆さまに、日頃の感謝の気持ちを込めて、全国の『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』で、2023年9月13日(水)~10月15日(日)の期間、記念キャンペーンを開催します。



※地域最大級:沖縄県内における単一店舗内のカプセルトイ機設置台数について当社調べ



■ 沖縄初登場!国内に100店舗!!記念キャンペーン概要 ■

1. 100店舗達成を記念した「ガシャ撮りスポット」が全店舗に登場。

2. 手のひらサイズのガシャポン商品が大きくなってフォトスポットに!?

3. 100店舗記念のオリジナルノベルティをキャンペーン対象店で参加者に先着でプレゼント。

4. 100店舗達成を記念して、自走型ガシャポン自販機と空カプセル回収機

“GASHADROID(ガシャドロイド)”が那覇メインプレイス店オープニングセレモニーに登場!





全国の『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』では、そのお店でしか楽しめないご当地背景も含めた“ガシャ撮り”が楽しめる「ガシャ撮りスポット」をご用意しています。

キャンペーン期間中、全国の店舗に100店舗達成記念の特別な「ガシャ撮りスポット」が登場します。

今だけの記念背景でお気に入りのカプセルトイの撮影をお楽しみください。



100店舗記念背景を「おうちでガシャ撮り」特設サイトで配布中です。

おうちでもガシャ撮りをお楽しみください。

https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/special/ouchi-gasha/





2. 手のひらサイズのガシャポン商品が大きくなってフォトスポットに!?

一部対象店舗では、手のひらサイズのガシャポン商品が大きくなったフォトスポットが登場します。

ずっとあなたを待っている…をコンセプトとした、はかないかわいさが詰まった大好評のフィギュアシリーズ「まちぼうけ」が大きくなって各地に登場します。

SNS映え間違いなしの面白い写真やかわいい写真を撮ることができます。



<対象店舗>

『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』池袋店

『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』イオンモールKYOTO店

『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』キャナルシティ博多店

『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』サンエー浦添西海岸パルコシティ店





3. 100店舗記念のオリジナルノベルティをキャンペーン対象店で参加者に先着でプレゼント!

店頭で『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』店舗X(旧ツイッター)をフォローして、「#ガシャポンバンダイオフィシャルショップ」でSNSに投稿するとオリジナル「フォトフレーム」を先着でプレゼント!さらにガシャポンバンダイオフィシャルショップ公式&オンライン店( @GBO_official )アカウントをフォローすると先着でオリジナル「コインケース」がもらえます。



※各店無くなり次第終了します。 ※2023年9月13日(水)までにオープンしている店舗が対象です。



https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/special/gbo100stores/





▲[左]フォトフレームイメージ ▲[右] オリジナルコインケース





4. 100店舗達成を記念して、自走型ガシャポン自販機と空カプセル回収機

“GASHADROID(ガシャドロイド)”が那覇メインプレイス店オープニングセレモニーに登場!



■業界初※1!自走型ガシャポン自販機と空カプセル回収機“GASHADROID(ガシャドロイド)”

2023年6月に「東京おもちゃショー2023」で初登場した『GASHADROID』は、“業界初”の動くガシャポン自販機と空カプセル回収機の2種類で、バンダイナムコグループの人気キャラクターであるパックマンをモチーフにしています。購入シーンやカプセル回収にエンターテインメントを掛け合わせた、これまでにない新しいガシャポンをぜひお楽しみください。



※1 株式会社バンダイ調べ

※ “GASHADROID”の稼働エリアや物販内容は変更になる場合があります。







PAC-MAN(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.





<自走型ガシャポン自販機と空カプセル回収機“GASHADROID(ガシャドロイド)”登場店舗>



開催期間:2023年9月13日(水)

登場時間:10:00~

開催場所:サンエー那覇メインプレイス店内

※ 終了時間は未定です。詳細はX(旧ツイッター)アカウント「ガシャポンバンダイオフィシャルショップ公式&オンライン店( @GBO_official )」でお知らせ予定です。

※ イベントは変更になる場合があります。



【『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』とは】

近年カプセルトイ業界では、大型のカプセルトイ専門店が増加し、身近なエンターテインメントとして多くのお客さまに楽しまれています。バンダイのオリジナルのカプセルトイブランドである「ガシャポン」ならではの「ワクワク体験」と「ユニークな商品」をファンの皆さまに向けて直接お届けしたいという思いから、バンダイと大型カプセルトイ専門店の運営ノウハウを持つバンダイナムコアミューズメントが協業で全国展開しています。





▼『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』の魅力

1:バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえている!

2:オンライン店で購入した商品を店舗にて受け取ることができる!

3:オフィシャルショップならではの「ガシャポン体験」ができる!

※一部店舗対象外の場合もあります。



公式サイト: https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/



今回沖縄に初上陸する『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』那覇メインプレイス店と『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』サンエー浦添西海岸パルコシティ店は、それぞれ那覇メインプレイス店310面、サンエー浦添西海岸パルコシティ店470面を一堂に展開する沖縄県内最大級のバンダイ公式の大型カプセルトイ専門店として出店します。バンダイの新商品をすべて取りそろえ、ここでしか味わえない「ガシャポン体験」を提供することで、「ガシャポン」の新たな魅力を発信していきます。



精巧な造形やユニークな商品展開など、いまやカプセルトイはミニチュア玩具を代表する存在です。国内外問わず多くの方に「ガシャポン」のエンターテインメント性を伝えるべく、今後もバンダイナムコアミューズメントは出店を進めていきます。



施設概要

[施設名称] ガシャポンバンダイオフィシャルショップ那覇メインプレイス店

[所在地] 沖縄県那覇市おもろまち4-4-9 サンエー那覇メインプレイス 2F

[営業時間] 9:00~22:00 ※9月13日(水)は10:30からのオープンです。

[施設面積] 38.9平方メートル (約11.8坪)

[設置面数] 310面

[公式サイト]https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/naha/



施設概要

[施設名称] ガシャポンバンダイオフィシャルショップサンエー浦添西海岸パルコシティ店

[所在地] 沖縄県浦添市西洲3-1-1 サンエー浦添西海岸パルコシティ店 1F

[営業時間] 10:00~22:00

[施設面積] 91.4平方メートル (約27.6坪)

[設置面数] 470面

[公式サイト]https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/store/urasoe/





1:バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえている!

バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえ、豊富な商品ラインアップを展開。また『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』公式WEBサイトから商品の販売状況をリアルタイムで検索することができます。



ウルトラマンブレーザー GP ブレーザーストーン02

ウルトラマンブレーザー玩具連動アイテム「ブレーザーストーン」の第2弾!

価格:300円/1回(全8種)

(C)円谷プロ (C)ウルトラマンブレーザー製作委員会・テレビ東京







コジコジ カプセルヘアクリップ

コジコジとなかまたちがかわいいヘアクリップになって登場!

価格:300円/1回(全7種)

(C)さくらももこ





ワンピース カプセルラバーマスコット ルフィギアコレクション

ルフィのこれまでのギアシリーズを全種集めたラバーマスコットです。ギア2からギア5までのルフィとその時の敵キャラをラインアップ。

ルフィの成長と熱い戦いを思い出すメモリアルな商品です。

価格:300円/1回(全14種)

(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション





ゴジハムくん スイング

あのゴジラ×とっとこハム太郎のコラボフィギュアがボールチェーンのついたちんまりマスコットになって登場です!

価格:300円/1回(全6種)

TM & (C) TOHO CO.,LTD.

(C) 河井リツ子/小学館





1/12ガシャポンステーション NEW!

新旧ガシャポン自販機が精密設計で登場!

ハンドルを回してカプセルが出てくるギミックも完全再現!

それぞれにディスプレイパネルシールも付属します。

価格:300円/1回(全6種)

(C)BANDAI





サンリオキャラクターズ

カプキャラ スイーツケースコレクション

カプセルのまま飾れる「カプキャラ」から、サンリオキャラクターズがスイーツケースになって登場!

価格:500円/1回(全4種)

(C) '23 SANRIO Ⓛ M





バンダイ公式

どこでも!ガシャポンハンドル

あなたの周りのものが全てガシャポンマシンに!?自分だけのマシンを作っちゃおう!

価格:300円/1回(全5種)

(C)BANDAI





SAND LAND カプセルラバーマスコット

「SAND LAND」のラバーマスコットです。ベルゼブブをはじめとするメインキャラクターたちがオリジナルイラストでラインアップ!

価格:300円/1回(全8種)

(C)バード・スタジオ/集英社 (C)SAND LAND制作委員会





いきもの大図鑑レプティBEST

レオパとクレス

レプティシリーズの中でも特に人気のレオパとクレスから新種モルフを5種類ラインアップ!

価格:500円/1回(全5種)

(C)BANDAI



2:オンライン店で購入した商品を店舗にて受け取ることができる!

欲しい商品を確実に手に入れたいお客さまや、すぐに店舗へ足を運ぶことが難しいお客さまのために、バンダイナムコアミューズメントが運営する公式通販サイト「ガシャポンバンダイオフィシャルショップオンライン店」にて購入された商品を、店内のカウンターで受け取ることができます。

※店舗受け取りサービスは、後日開始予定です。



3:オフィシャルショップならではの「ガシャポン体験」ができる!

「ガシャっと回してポンと出る」がブランド名の由来となっている「ガシャポン」の醍醐味である“ハンドル操作”が体感できる空カプセル回収ボックス「ガシャポイントステーション」(下記イメージ図)や、注目商品を展示するショーケースなどお客さまが楽しめる仕掛けを用意しています。そのほか、購入キャンペーンやお客さま参加型イベントの実施など、バンダイナムコグループならではのエンターテインメントあふれるサービスを提供します。









9月5日(火)~9月12日(火)開催!「X(旧ツイッター)フォロー&リポストキャンペーン」

▼X(旧ツイッター)フォロー&リポストキャンペーン

対象3アカウントすべてをフォローしてキャンペーンポストをリポストした方の中から抽選で5名さまに、おうちでガシャ撮りが楽しめる「おうちでガシャ撮り」をプレゼント!

※こちらのデザインは予告なく変更する場合がございます。



【応募方法】

1.以下の対象3アカウントすべてをフォロー

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップ公式&オンライン店( @GBO_official )

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップ那覇メインプレイス店( @GBO_naha )もしくは、

ガシャポンバンダイオフィシャルショップサンエー浦添西海岸パルコシティ店( @ GBO_urasoe )

・【公式】バンダイ ガシャポン( @Gashapon_Bandai )

2.キャンペーンポストをリポスト



【応募期間】

9月5日(火)キャンペーンポスト投稿後から9月12日(火)23:59まで



9月13日(水)~9月15日(金)開催!「空カプセル3個回収キャンペーン」

▼空カプセル3個回収キャンペーン

ナムコアプリと連動して空カプセル3個を「ガシャポイントステーション」へ入れると「オリジナルステッカー」をプレゼント!



さらに!各日先着100名さまが抽選に参加できるキャンペーンを実施!

おうちでガシャ撮りが楽しめる「おうちでガシャ撮り」が抽選で各日5名さまに当たります。



↓ナムコアプリのダウンロードはこちら

https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/app/





【日本国内展開中の『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』店舗リスト:計100店舗】

https://prtimes.jp/a/?f=d33062-1122-e4832d2822533b9c395d9e4988fb69b8.pdf





※ニュースリリースの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容を変更することがあります。あらかじめご了承ください。※画像はイメージです。 ※表示価格は税込みです。

※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。※「ガシャポン(R)」は株式会社バンダイの登録商標です。

(C)Bandai Namco Amusement Inc.



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/05-15:16)