タワーレコード株式会社(本店:東京都渋谷区、代表取締役社長:嶺脇育夫)では、2023年の年間チャートとして音楽および映像部門で11 カテゴリー、ならびにTOWER BOOKSにて6カテゴリー、音楽サブスクリプションサービス「TOWER RECORDS MUSIC」の再生ランキング3カテゴリーの合計20カテゴリーを発表します。







2020年のデビューから3年連続、邦楽アルバムまたはシングルで1位を守ってきたSnow Man。本年もその勢いは衰えることを知らず、アルバム『i DO ME』とシングル『タペストリー/W』にて2冠を獲得しました。楽曲の魅力はさることながら、9人の歌声と躍動感あふれるパフォーマンスが熱狂を惹きおこし続けています。



洋楽アルバムでは、The Rolling Stones『Hackney Diamonds』が首位に。前作がカバーアルバムだったため、オリジナルアルバムとして実に18年ぶりのリリースに世界中が刮目した話題作です。60年以上活動してきた彼らだからこそ完成した、2023年を代表する1枚となりました。



タワーレコードの年間チャート「2023 ベストセラーズ」全カテゴリーの結果は、タワーレコード オンライン内の特設ページにてご覧いただけます。



タワーレコード オンライン「2023 ベストセラーズ」特設ページ

https://tower.jp/site/bestseller/2023/top



タワーレコード「2023 ベストセラーズ」邦楽アルバムTOP20







アルバム部門では、初のドームツアーを完走し、個人としてもグループとしても活躍の幅を広げているSnow Manの『i DO ME』が1位、King & Prince初のベストアルバム『Mr.5』が2位を記録。また、自身最大規模のツアーやドーム・ライブ、紅白初出場が決定するなど、飛躍の年となったMrs. GREEN APPLEの『ANTENNA』がランクイン。TOP20のうち、半数以上が男性アイドルグループの作品となる中で、back number、Mr.Children、山下達郎といった幅広い世代から支持されているアーティストもランクイン入りを果たし、人気の高さを伺える結果となりました。





タワーレコード「2023 ベストセラーズ」邦楽シングルTOP20







シングル部門では、Snow Man『タペストリー/W』が1位を、『Dangerholic』が2位を獲得!King & Princeは『Life goes on / We are young』が3位にランクインするほか、デビューシングル『シンデレラガール』と『なにもの』もランクイン。また、動画サイトなどで大きな反響を得た、SixTONESの『ABARERO』『こっから』『CREAK』の3作品もTOP20にランクイン。このほか、JO1やINIといった男性グループや、女性アイドルで唯一となる乃木坂46のシングル作もTOP20入りを果たしました。





タワーレコード「2023ベストセラーズ」洋楽アルバムTOP20







ドラマ主題歌にも起用された“アングリー”を筆頭に、現役感バリバリの〈Rock 'n Roll〉を鳴らした、ストーンズの18年ぶり新作が堂々1位!デビュー40周年の節目となるメタリカ、日本でもブレイクを果たしたマネスキンが、それに続く形でランクイン。映画も大ヒットを記録した『BLUE GIANT』のサントラ、また、SZAやオリヴィア・ロドリゴなど、グラミー賞ノミネート作品も聴き逃がせません。来日公演を控えるテイラー・スウィフトやエド・シーラン、またブラーやノエル、ケミカル兄弟といったUKベテラン勢の活躍も印象に残る1年でした。





TOWER RECORDS MUSIC(サブスクランキング)2023年 楽曲TOP10







1位は2023年に放送され大きな話題を集めたテレビアニメ『【推しの子】』オープニング主題歌、YOASOBI「アイドル」。2位にはタワーレコード渋谷店が舞台になったドラマ「silent」主題歌、Official髭男dism「Subtitle」がランクインしました。





TOWER RECORDS MUSIC(サブスクランキング)2023年 アーティストTOP10





アーティスト再生年間1位は「アイドル」の他、「勇者」「セブンティーン」などヒットを連発したYOASOBI。さらに今年本格的にブレイクしたMrs. GREEN APPLEが年間ランキングに初ランクインしました。





※集計期間:2023年1月1日~10月31日

※邦楽アルバム、邦楽シングル 、洋楽アルバムは、メジャーとインディーズを併せた全作品の集計です。



