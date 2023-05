[横浜市]

2023年5月11日(木)~5月15日(月)に横浜市役所 アトリウム等で開催します。



横浜市は、現在見頃を迎えている『バラ』をテーマにしたイベント「ローズフェア with 趣味の園芸」を2023年5月11日(木)~15日(月)の5日間、横浜市役所アトリウムにて開催します。さらに、「フラワー&ガーデンショウ横浜2023」も同時開催します。







本イベントでは、最新のバラをご紹介するほか、日本を代表するガーデンデザイナーが集結して一つのローズガーデンを造る「バラ好きの音楽家の庭」の展示、「趣味の園芸」講師によるトークショーやマルシェなど、バラづくしの時間をお楽しみいただけます。(※入場は自由(無料)ですが、一部のステージの観覧には予約が必要です。)

さらに、たねまき体験やたねダンゴづくり、「母の日」のプレゼントに最適なフラワーアレンジ(寄せ植え)体験といったワークショップや、 園芸好きが腕をふるった力作が揃うコンテナガーデンコンテストなどが楽しめる「フラワー&ガーデンショウ横浜2023」も同時開催します。





「ローズフェア with 趣味の園芸」開催概要







開催日時:2023年5月11日(木)~5月15日(月)

開催時間:10:00~18:00(初日は11:00から。最終日は17:00まで。)

開催場所:横浜市役所 アトリウム ほか

入場料:無料 ※入場自由。一部のステージには事前予約(無料)が必要です。

URL:https://gardennecklace.city.yokohama.lg.jp/rosefair/



ガーデン展示エリアでは、全国各地で活躍する5人のガーデンデザイナーが、「バラ好きの音楽家の庭」をテーマにそれぞれの得意技を生かし、植物たちのハーモニーが聞こえてきそうなガーデンを披露します。

2023ローズコレクション展示エリアでは、国内の園芸会社や育種家などから届いた2022年秋・2023年に発表されたばかりのガーデンローズ、約25品種をご紹介します。また、全国の切花生産者から届くバラ切花の展示もお楽しみいただけます。

他にも、フラワーデザイナー ローラン・ボーニッシュさんのコーナーや、ミニ音楽ステージ、ロスフラワーポプリ作りなどの体験コーナーもご用意しています。



同時開催「フラワー&ガーデンショウ横浜2023」開催概要







開催日時:2023年5月11日(木)~5月14日(日)

開催時間:10:00~18:00(初日は11:00から。)

開催場所:横浜市役所 アトリウム ほか

詳細:https://gardennecklace.city.yokohama.lg.jp/rosefair/flowergarden.html



横浜ローズウィーク 開催概要】







主催:ガーデンネックレス横浜実行委員会

開催日時:5月3日(水・祝)~6月11日(日)

会 場:山下公園、港の見える丘公園、横浜市役所、アメリカ山公園、横浜山手西洋館、横浜イングリッシュガーデン、八景島バラ園ほか横浜市内各所

問合せ先:NTTハローダイヤル 050-5548-8686(9時~20時/6月12日まで)

特設サイト:https://gardennecklace.city.yokohama.lg.jp/yokohama-roseweek/



