~新たな国を旅するメインクエスト4章を本日配信開始~



株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が2022年10月21日(金)に提供を開始した「正義」と「狂気」のスマートフォン向け新作RPGアプリ『ユアマジェスティ』は、【慧星王/悪夢王:ムーダン】[CV:五十嵐裕美]のシンガーに歌や舞台を中心に活動する女優の小太刀瑞姫(こだちみずき)を新たに起用し、新キャラクターソング『鏡華翠玉(きょうかすいぎょく)』のMVをYouTubeにて公開いたします。

また、本日11月30日(水)12:00よりメインクエスト4章「影を引いて」の配信を開始し、4章ストーリーガチャにムーダンの新たなASR肖像画【黎明に舞う影ひとつ】を追加いたします。













「正義」と「狂気」の新作RPG『ユアマジェスティ』



スマートフォン向けアプリゲーム『ユアマジェスティ』(略称:ユアマジェ)は、滅びに瀕した世界を舞台に転生した「異世界の王や女王」と紡ぐ【「正義」と「狂気」のRPG】です。10月21日(金)にApp StoreおよびGoogle Play ストアにて配信を開始いたしました。

アプリダウンロードURL:https://app.adjust.com/c9d6x9e







ムーダンの新シンガーと新キャラクターソングMVを公開!



『ユアマジェスティ』では、キャラクターごとに【声優】と【シンガー】を分けるダブルキャスト制を実施しています。

今回新たにシンガーとして起用したのは、歌や舞台を中心に活動する女優の小太刀瑞姫です。【慧星王/悪夢王:ムーダン】のシンガーとして、神秘的で儚さを感じさせるキャラクターソング『鏡華翠玉』を透明感のある歌声で披露しています。当楽曲はゲーム内でムーダンの新ASR肖像画【黎明に舞う影ひとつ】のセイクリッド必殺技を使用した際に聴くことができるほか、MVをYouTubeでも公開いたしました。







『鏡華翠玉』

Vocal:ムーダン( Singer:小太刀瑞姫 )

Music:山田航平

動画制作:えむめろ

URL:https://youtu.be/-hylk4dGLm0





▼歌唱キャラクター:ムーダン





【正義】「慧星王」ムーダン

可憐な姿に成熟した心。

ムーダンの紡ぐ言葉は、世界を照らす導となる。





【狂気】「悪夢王」ムーダン

ムーダンが破滅の淵をのぞきこむとき、

世界は悪夢にうなされる。



キャラクターPV :https://youtu.be/lXq5DOlsAyM





▼新シンガー:小太刀瑞姫









11月30日(水)12:00よりメインクエスト4章「影を引いて」配信開始!









▼4章「影を引いて」あらすじ

国境でのエネミー襲撃を退け、「錬金術と芸術の国」に入った一行。歓待ムードだった「馬と道の国」と違い、情報1つ聞き出すのもままならない排他的な国民性に王たちは戸惑う。不穏な空気が漂う中、秘密結社レムナントが王の間を暗躍する。



▼4章ストーリーガチャ 新肖像画





ASR【黎明に舞う影ひとつ】ムーダン[CV:五十嵐裕美/Singer:小太刀瑞姫]





SR【次は何をシようかナ?】ドラクリヤ[CV:日笠陽子]



▼4章ストーリーガチャ 開催期間

2022年11月30日(水)12:00~12月6日(火)11:59





24人の転生王と紡ぐ「正義」と「狂気」のRPG『ユアマジェスティ』に今後もご注目ください。







『ユアマジェスティ』 概要



・タイトル :ユアマジェスティ

・ジャンル :「正義」と「狂気」のRPG

・配信形式 :スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ

・著作権表記:(C) DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.

・販売価格 :無料

・ストアページ:

App Store https://apps.apple.com/jp/app/id1638694688

Google Play ストア https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ne.donuts.ttyf



▼OFFICIAL

・公式サイト:http://yourmajesty.jp

・公式Twitter:https://twitter.com/yourmajesty_JP

・公式YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCj5p3zI0U4BpvNmx4BLewIA

・公式LINE:https://lin.ee/oFs0JPb



▼キャスト

希望王/絶望王 ヴァージニア CV:高橋李依/Singer:小林マナ

孤高王/烙印王 クロード CV:伊東健人/Singer:大山真志

贖罪王/天罰王 ルイゼット CV:佐倉綾音/Singer:浅場佳苗

葬礼王/蠱惑王 カンタレラ CV:竹達彩奈/Singer:星咲花那

精霊王/冒涜王 ミコ CV:田所あずさ/Singer:000

享楽王/虚栄王 ラキ CV:大橋彩香/Singer:YURIKA

雷鳴王/忘却王 マーニャ CV:三澤紗千香/Singer:秋奈

香貴王/弑逆王 サティス CV:中村桜/Singer:くろくも

豪運王/強欲王 ハリー CV:酒井広大/Singer:松浦航大

慧星王/悪夢王 ムーダン CV:五十嵐裕美/Singer: 小太刀瑞姫

騎士王/蹂躙王 ザン=エクエス CV:新祐樹/Singer: ???

流浪王/兇弾王 テオ CV:森なな子/Singer: ???

清冽王/断罪王 クララ・ケリー CV:大西沙織/Singer:上野優華

勝利王/残骸王 シノン CV:寺島拓篤/Singer: ???

失楽王/棺桶王 スタフカ CV:宮崎遊/Singer: ???

悪魔王/堕落王 ドラクリヤ CV:日笠陽子/Singer: ???

ハートの女王/傀儡王 アディ CV:山根綺/Singer:ILIE

求愛王/偏愛王 ルル CV:石見舞菜香/Singer:春奈るな

叛逆王/残忍王 カマラ CV:加隈亜衣/Singer: ???

修復王/骸骨王 マクシムス CV:山野井仁/Singer: ???

探求王/異形王 ゴエティア CV:青耶木まゆ/Singer: ???

魔女/復讐王 コンスタンス CV:矢作紗友里/Singer: 前島麻由

陽心王/悪意王 ヘレナ CV:大原さやか/Singer: ???

薔薇王/欺瞞王 アンジュー CV:外石咲/Singer:門山葉子

局長 パラス CV:和優希

局長 ノクシーヌ CV:拝師みほ

局長 フィロ CV:大塚剛央

ジッキョ CV:阪口大助

カイセツ CV:伊藤健太郎

主人公(男) CV:坂泰斗

主人公(女) CV:月城日花

※未発表のシンガーキャストは今後楽曲とともに随時公開してまいります







株式会社DONUTS 概要



・所在地 :東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

・代表者 :代表取締役 西村啓成

・設立 :2007年2月5日

・事業内容 :クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

・企業サイト:https://www.donuts.ne.jp/

・採用情報 :https://www.wantedly.com/companies/donuts2007/



